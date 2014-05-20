ТОП-10 (20 травня)

«Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу

Медведєв не вважає «жорсткою» ціну на газ для України

Рада з третьої спроби ввела пільги для мобілізованих українців

Україна отримала перші 100 млн євро допомоги від ЄС

НБУ знизив вимоги до обов'язкових резервів

Терористи з ДНР вирішили відібрати заводи в Ахметова

Кабмін пустить з молотка майно Януковича та його оточення

Прокуратура підозрює Арбузова у розтраті 120 млн гривень при створенні телеканалу "БТБ"

Україна пропонує Європі купувати газ на кордоні з Росією

Україна готова зустрітися з «Газпромом» як у суді, так і поза ним - Яценюк

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«Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу

Десятирічні переговори Росії і Китаю про постачання газу затягуються. У підсумковому списку документів, підписаних під час візиту в Китай президента Росії Володимира Путіна, контракт на постачання «Газпрому» не значиться, пишуть "Ведомости".

У попередньому проекті підсумкових документів був пункт щодо «Газпрому» і Східного маршруту, але підписано угоду в підсумку не було, говорить джерело «Ведомостей» в делегації. Візит не закінчений, по газу істотний прогрес, «може бути підписаний у будь-який момент», сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков про контракт «Газпрому» з китайською CNPC. За його словами, на переговорах по газу досягнуто істотного прогресу, переговори будуть продовжені і сьогодні. На момент підготовки матеріалу представник «Газпрому» на питання «Ведомостей» не відповів.

Переговори про постачання російського газу в Китай йдуть з 2004 р. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - із загальним обсягом постачань до 70 млрд куб. м в рік. Але в березні 2013 р. було вирішено обмежитися тільки східним маршрутом з обсягом до 38 млрд куб. м в рік. Він передбачає будівництво газопроводу «Сила Сибіру» від Чаяндинського родовища в Якутії до Владивостока з відведенням на Китай в районі Благовєщенська. Постачання також планується здійснювати з Південно-Киринського родовища на шельфі Сахаліну.

Основним спірним моментом в переговорах залишається ціна на газ і формула її індексації.

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Медведєв не вважає «жорсткою» ціну на газ для України

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не вважає «жорсткою» ціну на російський газ для України, яка значно вище, ніж для Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи не здається, що це «дещо жорстко» збільшити ціну в односторонньому порядку з 268 дол. за 1 тис. кубометрів до 485 дол., Медведєв сказав: «Ні, це не жорстко». Медведєва також не бентежить, що більше за цю суму платить тільки Македонія.

«Ми з вами говорили вже про формулу ціни. Такою є ціна, яка була закладена в контракт, підписаний у 2009 році, і за цією формулою обчислюється все, що підлягає поставкам. Ця ціна плюс-мінус порівнянна з іншими формулами, які використовуються для поставок на європейський ринок. Десь більше, десь трохи менше, але в цілому вони перебувають в тренді. А ось ціна в 268,5 – вона абсолютно пільгова, тому, коли нам кажуть «ми готові платити за пільговою ціною», – вибачите, чому? Чому інші країни платять, чому всі країни Євросоюзу платять іншу ціну?», - заявив Медведєв.

При цьому Медведєв не погодився з журналістом, який зазначив, що Євросоюз не платить в середньому 485 дол. за тис. кубометрів, а тільки близько 385 дол., тим самим Росія хоче поставляти газ в Україну за ціною вищою, аніж у всій Західній Європі.

«Ні, треба подивитися на те, скільки платити кожна з країн. Є країни, які платять практично нарівні з ось цією. Це справді чималенька ціна, я не сперечаюся, але проте є країни, які платять практично за цією ціною, є країни, які платять дещо менше. Але, ще раз наголошую, це абсолютно справедлива ціна, яка була досягнута в ході переговорів 2009 року. Ми ж нікого не неволили, вони самі підписали відповідний графік і підписали договір. Підписала його, до речі, я нагадаю, нинішній претендент на президентську посаду Юлія Тимошенко», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

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Рада з третьої спроби ввела пільги для мобілізованих українців

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (реєстраційний номер 4785).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний закон був підтриманий з третього разу, бо не вистачало голосів.

Законом передбачено, що військовослужбовцям, резервістам та військовозобов'язаним з початку і до закінчення особливого періоду не будуть нараховуватися штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом.

Також закон передбачає, що самозайняті особи (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які не мали найманих працівників, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь строк їх військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до закону, якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

В законі передбачено, що податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізособам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

В законі передбачено, що платники єдиного внеску, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь строк їх військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються від виконання своїх обов’язків.

Відповідно до закону, єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобілізованою фізичною особою - підприємцем протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована фізична особа - підприємець у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби фізичної особи - підприємця.

Також рекомендовано президенту України спланувати поетапну заміну військовослужбовців, призваних під час мобілізації, за рахунок осіб, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки.

Даним законом передбачено, що на час особливого періоду дія будь-яких прийнятих до настання цього періоду нормативно-правових актів, що передбачають скорочення чисельності, обмеження комплектування або фінансування Збройних сил України, інших військових формувань чи правоохоронних органів спеціального призначення, зупиняється.

Крім того, передбачено, що виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 90 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом міністрів України.

Також законом передбачено, що військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України.

Також вносяться зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Ними передбачено, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошується рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану - на особливий період, але не менше одного місяця.

Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються від мобілізації військовослужбовці: жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу; за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу; у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через сімейні обставини або інші поважні причини.

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Україна отримала перші 100 млн євро допомоги від ЄС

Європейський Союз сьогодні перерахував Україні 100 млн євро в якості першого траншу макрофінансової допомоги.

Про це на нараді з питань децентралізації повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань транспорту Сийм Каллас, передає РБК-Україна.

"Я дуже радий підтвердити, що сьогодні відбулася виплата першої частини макрофінансової допомоги в розмірі 100 млн євро", - сказав він.

При цьому Каллас нагадав, що весь обсяг допомоги від ЄС становить 1,6 млрд євро.

Зазначимо, 13 травня Україна і ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду щодо надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 1 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент ратифікував меморандум з ЄС про виділення Україні 1 млрд євро.

Нагадаємо, 5 березня Єврокомісія визначила пакет фіндопомоги Україні в сумі не менше 11 млрд євро, які будуть виділені протягом декількох років.

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НБУ знизив вимоги до обов'язкових резервів

Національний банк України (НБУ) з 31 травня скоротить вимогу щодо обсягу обов'язкових резервів, які повинні зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Нацбанку з 50% до 40% суми обов'язкових резервів, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ від 19 травня 2014 № 287.

«Національний банк України послідовно проводить політику підвищення ринкової спрямованості свого монетарного інструментарію, зокрема, про надання банкам додаткової гнучкості в управлінні ліквідністю», - наголошується в повідомленні.

За даними регулятора, зазначене рішення дозволить банкам України оперативно розпоряджатися ліквідними коштами на суму близько 4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Нацбанк України з метою створення умов для своєчасного виконання банками зобов'язань перед вкладниками, вжив додаткові заходидля підтримки ліквідності банківської системи, зокрема, вдвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку - з 40 до 20%, а також зменшив мінімальний щоденний обсяг обов'язкових резервів з 60% до 50%.

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Терористи з ДНР вирішили відібрати заводи в Ахметова

Голова президії так званої Верховної ради самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін оголосив про початок націоналізації в регіоні.

"У зв'язку з небажанням регіональних олігархів платити податки в бюджет ДНР прийнято рішення почати процес націоналізації", - цитується заява Пушилина в офіційному мікроблозі ДНР у Твіттері у вівторок, 20 травня, пише ZN.ua.

Він засудив позицію бізнесмена Ріната Ахметова, який став ініціатором попереджувальної акції протесту у Донбасі проти діяльності представників ДНР.

"Ахметов зробив свій вибір. На жаль, цей вибір проти народу Донбасу. Сплата податків Києву означає фінансування терору на Донбасі", - також наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, група СКМ Ріната Ахметова, не має наміру платити податки в бюджет самопроголошеної "Донецької народної республіки".

"СКМ працює виключно в рамках правового поля та чинного законодавства України. Зокрема, і в частині податкових відрахувань до центральних та місцевих бюджетів", - заявили в прес-службі СКМ.

Слід також зазначити, що сепаратисти з ДНР запропонували Рінату Ахметову платити податки до бюджету нового державного формування.

Водночас керівник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук зазначив, що підконтрольна Рінату Ахметову група "Метінвест" повідомила про те, що в Маріуполі її представниками, а також місцевою владою і так званої "Донецької народною республікою" був підписаний якийсь документ під назвою "Меморандум про порядку і безпеки".

Довідка УНІАН. Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» - професійний інвестор, який володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

До Групи СКМ входять компанії «Метінвест холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український Рітейл», машинобудівний холдинг «Corum» та інші.

100% акцій СКМ належить Ахметову.

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Кабмін пустить з молотка майно Януковича та його оточення

Кабінет міністрів ухвалив постанову про продаж на аукціонах майна, яке було заарештоване за кримінальними справами проти колишніх високопосадовців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави Адміністрації президента Сергій Пашинський сьогодні на брифінгу.

“Кабінет міністрів у Вінниці ухвалив постанову, сподіваюсь, вона сьогодні буде опублікована, і суть цієї постанови наступна: що арештоване майно по справам оцих діячів буде через аукціони продаватись або передаватися у профільні міністерства”, - сказав Пашинський, зауваживши, що це, серед іншого, стосується і автомобілів колишнього президента Віктора Януковича, виявлених у Межигір'ї.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голова СБУ Віталій Наливайченко заявив, що правоохоронці, серед іншого майна, заарештували кілька рахунків Януковича та інших колишніх посадовців держави.

“Заарештовано всього 25 рахунків Сергія Курченка, 11 рахунків Віктора Януковича в Україні, дев’ять рахунків екс-голови МВС Віталія Захарченка, 13 рахунків екс-голови СБУ Олександра Якименка. Це гроші, золото і все те, що вже має залишитися в державі. Наші переконання в тому, що це потрібно повернути до бюджету”, - підкреслив Наливайченко на прес-конференції в Києві в понеділок.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що правоохоронці наполягають на якнайшвидшій передачі цих справ до суду і негайному їх розгляді.

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Прокуратура підозрює Арбузова у розтраті 120 млн гривень при створенні телеканалу "БТБ"

Генеральна прокуратура України звинувачує екс-главу Національного банку України, ім'я якого не уточнюється, у розтраті майже 120 млн грн державних коштів при створенні телеканалу "БТБ", повідомляється на сайті ГПУ.

Нагадаємо, що в період з грудня 2010 по грудень 2012 року головою Нацбанку був Сергій Арбузов.

Як повідомляється, за результатами розгляду звернень двох народних депутатів України Головне слідче управління ГПУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Нацбанку при створенні телеканалу «Банківське телебачення».

«Встановлено, що у червні 2011 року керівництво НБУ прийняло рішення про створення телевізійного каналу (товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення»), який би висвітлював діяльність установи за рахунок НБУ, зі статутним фондом 10 млн грн. При цьому протягом 2011-2012 років виділялися значні кошти з державного бюджету - понад 117 млн грн для забезпечення функціонування телеканалу, які спрямовувалися на закупівлю обладнання, надання послуг тощо», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Згідно з повідомленням, екс-главу НБУ повідомлено про підозру, а також прокуратура перевіряє причетність інших посадових осіб Нацбанку до скоєння протиправних дій. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко запропонував переглянути доцільність існування та фінансування каналу «БТБ» із держбюджету України через великі витрати під час непростої фінансово-економічної ситуації в країні.

У свою чергу, Нацбанк повідомив, що розглядає можливість передачі майна каналу для потреб державної телерадіоорганізації, на базі якої планується створення суспільного мовлення, і повідомив про проведення міжнародного аудиту фінансової звітності каналу «БТБ».

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Україна пропонує Європі купувати газ на кордоні з Росією

Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні і підписати нові відповідні договори з компанією «Газпром».

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформацію і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

«Пропонуємо перенести точку прийому російського природного газу на російсько-український кордон і підписати нові відповідні договори, які дозволять європейським газовим компаніям використовувати вільні потужності українських підземних сховищ газу в загальних інтересах енергетичної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Нині весь російський газ, що поставляється до європейських споживачів через територію України, відпускає «дочка» «Газпрому» на західному кордоні України. Витрати на транспортування палива територією України «Газпром» бере на себе. Саме тому, зокрема, Україна поки що не може домовитися із Словаччиною про відкриття так званого «великого реверсу», який фактично зведе до нуля газову залежність України від Росії.

Також у повідомленні наголошується, що Україна як учасниця Європейської енергетичної хартії і Енергетичного співтовариства офіційно заявляє про необхідність спільної модернізації і експлуатації української газотранспортної системи, включаючи підземні газосховища, українською державою із залученням інвесторів з Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки.

«Окремо зазначаємо, що Російська Федерація не є стороною згаданих міжнародних інструментів, які встановлюють прозорі правила забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" 13 травня виставить рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і очікуватиме його оплати до 2 червня включно, а в разі ненадходження коштів 3 червня поставки Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року закінчується місячний термін передарбітражного процесу. Якщо сторони до того часу не врегулюють газові спори, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять в затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

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Україна готова зустрітися з «Газпромом» як у суді, так і поза ним - Яценюк

Україна готова до вирішення газового спору з російською компанією «Газпром» як у рамках Стокгольмського арбітражу, так і поза ним.

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Вимушені констатувати, що у разі відмови Російської Федерації від врегулювання спорувідповідний позов буде передано наприкінці цього місяця на розгляд в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма. Україна готова до вирішення спору в рамках як арбітражного, так і позаарбітражного врегулювання», - говориться в повідомленні.

«Українська сторона рішуче заявляє, що провокування нової «газової кризи» і спроби дискредитації надійності транзитного маршруту через Україну мають на меті суто виправдання будівництва газопроводу «Південний потік», який спрямований не на диверсифікацію і зміцнення енергетичної незалежності ЄС, а лише на обхід території України як транзитної держави», - наголошується в повідомленні.

Як нагадали в Кабміні, Україною були початі переговори з питань безпеки поставок газу в тристоронньому форматі ЄС-Україна-Російська Федерація. Минулого тижня також відбулася двостороння зустріч голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і голови правління «Газпрому» Олексія Міллера. «Проте через позицію російської сторони результату досягнуто не було. Крім того, одержана від ВАТ «Газпром» відповідь на передарбітражне повідомлення НАК «Нафтогаз України» свідчить про відмову російської сторони від діалогу», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" у травні виставив рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і має намір чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня поставки Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол. За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року закінчується місячний термін передарбітражного процесу. Якщо сторони до того часу не врегулюють газові суперечки, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять в затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

УНІАН