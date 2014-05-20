Анонс на 21 травня

* Попереджувальна акція колективу ДП "Антонов" з вимогою зберегти цілісність підприємства і його керівника Д.Ківу (біля будівлі Кабміну).

* Виїзне засідання Кабінету міністрів України в Миколаєві.

* Прес-конференція на тему: "Якою буде погода влітку". Прогноз заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової.

* Брифінг керівництва Укргазбанку про можливе злиття з БББ і Форумом.

* Круглий стіл на тему: "Реформування системи державної підтримки сільгоспвиробників: що очікувати в 2015 році". Учасники: Тарас Кутовий, перший заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ; Володимир Пилипенко, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ; Віктор Бондар, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ; Володимир Макар, голова Української аграрної асоціації; Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу та ін.

* Круглий стіл на тему: «Чи безпечно пити воду в Києві?». Учасники: Сергій Дзедзик, начальник управління Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; Вікторія Яковлєва, радник голови правління ПАТ «АК «Київводоканал» з питань інформаційної політики; Ганна Кочманюк, заступник начальника центральної лабораторії Департаменту експлуатації водопровідного господарства ВАТ «АК «Київводоканал»; Тарас Остапчук, завідувач сектором з комунальної гігієни Головного управління Держсанепідемслужби; Ольга Бабій, директор ТОВ «Білоцерквода»; Дмитро Васильєв, засновник громадської ініціативи «ЖКГ - Жити в Києві Добре».

* Брифінг керівництва Фідобанку.

* У Київській Школі Економіки відбудеться панельна дискусія на тему: «Як відновити стабільність і довіру до національної валюти?». Учасники: Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Віталій Лісовенко, заступник міністра фінансів; Наталія Гребенник, член наглядової ради ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"; Роман Шпек, голова Ради Незалежної асоціації банків України; Юрій Полунєєв, член ради НБУ; Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків; Анатолій Дробязко , радник голови правління ВАТ КБ «Надра» та ін.

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