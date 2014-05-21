ТОП-10 (21 травня)

Баррозу попередив Москву: не можна перекривати газ, поки тривають переговори

Кабмін схвалив проект закону про податковий компроміс з бізнесом

Україна пообіцяла Євросоюзу скоротити свої претензії в рамках СОТ

НБУ до вересня оприлюднить інформацію про власників усіх банків

Росія та Китай підписали договір про постачання газу, ціна - комерційна таємниця

Росія не повинна використовувати газ як зброю проти України - єврокомісар

Киргизія може відкласти вступ до МС - Росія не дає грошей

Україна піднялася на 9 місце в рейтингу світових виробників сталі

Падіння економіки України становитиме 5-10% - Moody's

Держборг України за квартал знизився на $7,2 млрд

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Баррозу попередив Москву: не можна перекривати газ, поки тривають переговори

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу попередив Москву, що допоки тривають тристоронні переговори у форматі ЄС-Росія-Україна вона не повинна припиняти поставки газу в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Баррозу написав у листі до президента Росії Володимира Путіна у відповідь на лист російського лідера від 14 травня до ЄС з приводу проблем в газових відносинах з Україною.

"Переговори зокрема стосуються питання ціни на газ для України і під час них стало зрозуміло, що уряд України готовий покрити непогашену заборгованість. Важливо, щоб усі сторони продовжували конструктивні переговори і погодились щодо майбутньої ціни на газ виходячи з ринкових умов. Допоки тристоронні переговори тривають, поставки газу не повинні припинятися", - написав Баррозу Путіну.

"Я розраховую, що Російська Федерація буле виконувати свої зобов'язання. Відповідальністю Газпрому залишається забезпечення того, аби обумовлені обсяги газу, погоджені в контактах з європейськими компаніями, постачались. Я також наголошую, що ЄС очікує, що Російська Федерація заздалегідь задіє систему раннього попередження, якщо в цьому буде потреба", - додав Президент Єврокомісії.

Баррозу в листі зазначає, що пише від імені Європейської комісії та усіх 28 країн-членів ЄС. Перший раунд переговорів за участю комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, міністра енергетики України Юрія Продана та міністра енергетики Росії Олександра Новака відбувся 2 травня у Варшаві. Після того був раунд переговорів на технічному рівні, а 26 травня у Берліні знову зустрінуться комісар ЄС Еттінгер та два міністри енергетики.

За словами Баррозу, ЄС готовий надавати Росії інформацію щодо обсягів газу, які виходять з України на її кордоні з країнами ЄС, а також інформацію щодо обсягів газу, який перетинає російсько-український кордон та проходить територією України транзитом.

"ЄС чітко очікує, що всі сторони залишатимуться надійними та відповідальними партнерами в поставках та транзиті, що відповідає і їхнім власним інтересам... Я хотів би ще раз наголосити на готовності Європейського Союзу продовжувати змістовні тристоронні переговори, аби знайти швидке та тривале рішення, прийнятне для усіх сторін", - зауважив Баррозу.

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Кабмін схвалив проект закону про податковий компроміс з бізнесом

Кабінет міністрів України у ході виїзного засідання в Миколаєві схвалив проект закону України про податковий компроміс, що передбачає амністію податкових зобов'язань суб'єктів підприємництва перед державою в обмін на добровільну сплату частини цих зобов'язань.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«На засіданні уряду схвалили проект Закону про податковий компроміс для внесення до парламенту», - повідомив міністр.

При цьому міністр не навів деталей схваленого документа.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді і бізнесу опрацювати рішення про оголошення податкового компромісу або податкової амністії. Як наголошував тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, людям необхідно було дати зрозуміти, що добровільно сплативши частину раніше занижених і несплачених податкових зобов'язань, вони зможуть і далі вести бізнес, і ніхто їх за це не переслідуватиме.

Пізніше перший заступник міністра податків і зборів України Ігор Білоус зазначав, що механізм податкового компромісу передбачає сплату частини несплаченого і заниженого податку на прибуток (в обсязі близько 15% від загальної суми зобов'язань, сформованих на 1 січня 2014 року), а решта суми - 85% - вважається «узгодженою». Податкові органи не пред'являтимуть до неї претензій.

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Україна пообіцяла Євросоюзу скоротити свої претензії в рамках СОТ

Україна має намір провести низку переговорів і консультацій з країнами – учасниками Світової організації торгівлі в рамках раніше заявленого перегляду загального переліку тарифних претензій, виставлених нашою країною восени 2012 року. Про це йдеться в Меморандумі про взаєморозуміння з Європейським Союзом, що передбачає виділення нашій країні макрофінансової допомоги в обсягу 1 млрд євро.

«Україна проводитиме консультації з ЄС та іншими членами СОТ з тим, аби вирішити системні проблеми, порушені членами СОТ. Ці консультації включатимуть розгляд інших суміжних інструментів СОТ, таких як виключення платіжного балансу. Консультації мають привести до подальшого істотного скорочення кількості тарифних позицій, заявлених до перегляду», - говориться в Меморандумі.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року Україна звернулася до СОТ з нотифікацією про намір переглянути потенційні тарифи на імпорт товарів за 371 товарною позицією. Рішенням України були обурені влади США і країн ЄС, заявляючи, що перегляд тарифів за 371 товарною позицією повністю розбалансує систему міжнародної торгівлі та призведе до подальших численних торгових суперечок.

Позиція України щодо претензій до СОТ обговорювалася навіть в контексті підписання Угоди про асоціацію і формування зони вільної торгівлі з ЄС.

У 2013 році уряд повертався до питання перегляду переліку претензій і його оптимізації, проте це ні до чого не привело.

У квітні 2014 року група парламентаріїв звернулася до уряду повернутися до питання перегляду тарифних претензій в рамках СОТ і скоротити ці претензії до 20-30.

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НБУ до вересня оприлюднить інформацію про власників усіх банків

Національний банк України до 1 вересня оприлюднить на офіційному сайті інформацію про кінцевих власників усіх українських банків.

Відповідне зобов'язання є однією з умов виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро і міститься в меморандумі взаєморозуміння України з ЄС, який Верховна Рада ратифікувала 20 травня.

Крім цього, згідно з меморандумом, Нацбанк має підготувати норми і правила регулювання щодо системних банків для їх подальшого ухвалення цього року.

Уряд також, у рамках меморандуму, має внести до Ради законопроект із поправками до Закону "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" про розкриття інформації.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про виділення Україні допомоги у розмірі 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити (до них входить 1 млрд євро, який надається відповідно до підписаного меморандуму), 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

У травні Україна і Європейський Союз підписали меморандум про виділення нашій країні кредиту у розмірі 1 млрд євро, який виділятиметься двома траншами по 500 млн. євро і погашатиметься впродовж 15 років.

20 травня Європейська комісія від імені Євросоюзу виділила Україні перший кредитний транш макрофінансової допомоги у розмірі 100 млн. євро із загального пакета фінансової допомоги в 1,61 млрд євро. Другий транш допомоги в обсягу 500 млн. євро надійде до України згідно з процедурою – після ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди.

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Росія та Китай підписали договір про постачання газу, ціна - комерційна таємниця

Росія і Китай підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік із можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пишуть "Вести Экономика".

Вартість газового контракту з Китаєм становитиме $400 млрд на 30 років, пояснив Міллер. "Це найбільший контракт для "Газпрому". Такого контракту немає ні з однією компанією", - наголосив голова "Газпрому".

Угоду за контрактом досягнуто сьогодні о 04:00 за китайським часом. "Усі принципові питання вирішено", - заявив Міллер.

Цю інформацію підтверджують РІА "Новости", також із посиланням на заяву глави "Газпрому", та московський кореспондент Reuters Олексій Аніщук.

Для газових родовищ, які стануть ресурсною базою для поставок у Китай, "сторони передбачили надання преференсних податкових режимів".

Для поставок газу за східним маршрутом "Газпром" має намір побудувати газопровід "Сила Сибіру" (колишня назва - "Якутія-Хабаровськ-Владивосток") до Примор'я, де зокрема налагодять виробництво СПГ.

Ресурсною базою маршруту стане Чаяндинське нафтогазоконденсатне родовище в Якутії. "Газпром" має намір почати видобуток на родовищі 2015 року, запланований рівень видобутку - 25 млрд куб. м газу на рік.

Крім газу з Чаяндинського родовища, у газопровід "Сила Сибіру" подадуть газ із Ковиктинського родовища, яке "Газпром" збирається ввести в дію до 2024 року.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін перебуває в Китаї з візитом. 20 травня ц.р. стало відомо, що «Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу, і відповідну угоду не було підписано. На цьому тлі акції російського монополіста помітно подешевшали.

Переговори Росії і Китаю про поставки газу йдуть із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і північно-східний - із обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут із поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ і формула її індексації.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після сьогоднішнього підписання довгоочікуваного договору) говорить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, яка значно нижча за вартість газу для Євросоюзу і, тим більше, України.

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Росія не повинна використовувати газ як зброю проти України - єврокомісар

Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Москва не повинна використовувати ціну на газ як політичну зброю проти України і попередив Київ, що монопольна енергетична залежність від російського газу робить Україну вразливою і змушує платити вищі ціни.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Еттінгер заявив у виступі на конференції "Європейська стратегія енергетичної безпеки".

"Ми бачимо на прикладі України, що якщо існує монополія, якщо існує один поставник, існує один транзитний маршрут, то тоді і ціна на газ вища. Якщо ж ринки урізноманітнені, тоді можна мати більший контроль над ціною на газ", - сказав Еттінгер.

"Енергетика - не зброя, вона не повинна використовуватись у політичних цілях. Не можуть енергоносії чи ціна на газ використовуватись як засіб політичного тиску на Україну, а також і на Молдову, Грузію чи Азербайджан", - додав комісар ЄС.

За словами Еттінгера, ЄС хоче виробити єдину енергетичну стратегію і створити об'єднаний ринок газу в ЄС. При цьому він наголосив, що ЄС хоче мати добрі відносини в енергетичній галузі з Росією.

Він сказав, що раніше в ЄС запаси газу становили 60 днів, але потім було рішення Єврокомісії скоротити обсяги запасів до 30 днів, але на тлі загострення газових відносин між Україною та Росією ці запаси нині знову збільшуються до 60 днів.

"Для того, щоб не було з чийогось боку політики "розділяй і володарюй", ми в ЄС повинні мати стабільну енергетичну політику", - додав Еттінгер.

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Киргизія може відкласти вступ до МС - Росія не дає грошей

Дорожня карта Киргизстану щодо вступу в Митний союз може бути не підписана 29 травня в Астані на зустрічі президентів митної трійки, повідомляє Tengrinews.kz. Про це журналістам заявив завідувач відділом зовнішньої політики апарату президента КР Сапар Ісаков.

За словами чиновника, урядом Киргизстану та експертами країн Митного союзу виконана величезна робота по розробці Дорожньої карти КР. Проте досі не вирішено питання з фінансуванням обов'язкових витрат, які понесе Киргизстан при вступі до МС. Мова йде про створення сучасних лабораторій, технічне оснащення прикордонних пунктів пропуску, дослідницькі центри з перевірки якості товарів. Планувалося також створення інвестиційного фонду на економічний розвиток республіки.

Всього, за підрахунками експертів, Киргизстану на це знадобиться 370 мільйонів доларів. Питання виділення грошей досі не вирішено. За даними апарату президента КР, ці витрати в двосторонньому порядку обіцяла покрити Росія, але відповідні документи досі не підписано.

"На сьогодні уряд Киргизстану веде переговори, і у нас є велика надія, що ми встигнемо завершити всі необхідні процедури. І ми вийдемо на підписання необхідних договорів з Росією. Мова йде про дві-три угоди, які сьогодні інтенсивно розглядаються російськими експертами", - заявив Сапар Ісаков.

29 травня в Астані відбудеться засідання Вищої економічної ради. Очікується, що під час зустрічі буде підписано проект Договору про Євразійський економічний союз.

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Україна піднялася на 9 місце в рейтингу світових виробників сталі

Українські металурги в квітні 2014 року порівняно з квітнем минулого року скоротили виробництво сталі на 4,5% - до 2,625 млн тонн, при цьому піднялися з 10-го на 9-е місце рейтингу світових виробників цієї продукції, опустивши на 10-ту сходинку Туреччини, йдеться у звіті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).

За підсумками січня-квітня Україна зберегла в світовому рейтингу виробників сталі десяту сходинку з показником 10,144 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 8,9%.

Згідно з повідомленням, за підсумками квітня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 68,835 млн тонн (зростання на 2,1% до квітня 2013 року).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,939 млн тонн, -2,5%), США (7,027 млн тонн, -1,6%), Індія (7,015 млн тонн, +5,3%), Південна Корея (6,098 млн тонн, +10,8%), Росія (5,8 млн тонн, +0,7%), Німеччина (3,707 млн тонн, +3,9%), Бразилія (2,767 млн тонн, -5,1%) і на 10 місці Туреччина (2,620 млн тонн, -9,1%).

Загалому в квітні 2014 року порівняно з квітнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 1,7% - до 136,6 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-квітень 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 271,9 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,7%). Далі слідують: Японія (36,5 млн тонн, +2%), США (28,6 млн тонн, +0,1%), Індія (27,8 млн тонн, +2,5%), Південна Корея (23,8 млн тонн, +7,6%), Росія (22,9 млн тонн, +0,1%), Німеччина (15 млн тонн, +4,3%), Бразилія (11,1 млн тонн, +0,1%) і Туреччина (11 млн тонн, -2,7%).

За 4 місяці 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2,5% - до 543 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% в порівнянні з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.

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Падіння економіки України становитиме 5-10% - Moody's

Падіння економіки України за підсумками 2014 року становитиме 5-10%, а зростання проблемних кредитів у банківській системі зросте до 30% від загального позикового капіталу, йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Moody's, текст якого розміщений на веб-сайті агентства.

«Moody's розглядає базовий сценарій, у якому падіння ВВП України становитиме за підсумками 2014 року 5-10%. Крім того, агентство зазначає, що з урахуванням масштабів девальвації валюти і погіршення фінансового становища багатьох позичальників, пакет проблемних і прострочених кредитів банків подвоїться і становитиме до 30% від загальної кількості позик», - йдеться в повідомленні.

Агентство також чекає, що стан банківської системи країни залишиться негативним, що без сумніву продовжить впливати на загальну вартість позик і зростання вартості обслуговування банківських операцій.

«Умови фінансування залишаться волатильними, а здатність влади забезпечити підтримку банкам, у разі потреби, - проблематичною», - зазначають в агентстві.

Крім того, тиск на ліквідність банків справлятиме відплив капіталів і депозитів, який за підсумками січня, – квітня становить 15% і прагнення материнських банків, які мають дочірні структури в Україні, скоротити витрати в умовах політичної невизначеності в країні, стверджують експерти Moody's.

«Відплив капіталів стане ключовим чинником тиску на українські банки в найближчі 12-18 місяців. Прибуток банків буде недостатнім для покриття втрат, що виникають з неповернених і проблемних кредитів та внаслідок гнучкого обмінного курсу. Ми чекаємо, що українські банки протягом року публікуватимуть негативні дані по свої операції й заявлятимуть про серйозні фінансові втрати», - зазначають в агентстві. При цьому Moody`s прогнозує створення в Україні якогось резервного фонду в обсязі не менш як 19% від загального обсягу виданих українськими банками кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16% за підсумками року. Водночас, фонд чекає покращення макроекономічних показників України в середньостроковій перспективі. Зокрема, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2% у 2015 році і досягне 4-4,5% у середньостроковій перспективі.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але припускає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вжиття заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році і 10,5% у 2015 році.

При цьому Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем, йдеться в регіональному економічному огляді банку.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, припускала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

У січні Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s віднесло банківський сектор України до групи 10 (найслабкіша група) за рівнем галузевих і країнових ризиків (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), і оцінює частку проблемних кредитів у банківському секторі в 40% сукупного обсягу кредитів.

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Держборг України за квартал знизився на $7,2 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 1 квітня склала 65,894 млрд дол (721,837 млрд в гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол, або на 9,87%, менше показника на початок поточного року в 73,110 млрд дол, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, прямий і гарантований державою зовнішній борг у січні-березні знизився на 608 млн дол, або на 1,62%, - до 36,960 млрд дол, внутрішній - на 6,608 млрд дол, або на 18,59%, - до 28,934 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в першому кварталі знизився на 6,205 млрд дол, або на 10,33%, - до 53,875 млрд дол (590,180 млрд у гривневому еквіваленті), його частка в загальній сумі державного та гарантованого державою боргу за перший квартал знизилася на 0,27 п.п. - до 81,76%. У тому числі зовнішній борг уряду скоротився на 146 млн дол, або на 0,52%, - до 27,786 млрд дол, внутрішній - на 6,059 млрд дол, або на 18,85%, - до 26,089 млрд дол

Сума гарантованого державою боргу України в січні-березні знизилася на 1,012 млрд дол, або на 7,77% , - до 12,018 млрд дол, зокрема гарантований зовнішній борг склав 9,174млрд дол, гарантований внутрішній борг - 2,845 млрд дол

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за 2013 зросла на 8,583млрд дол, або на 13,31% , - до 73,078 млрд дол ( 584,114 млрд в гривневому еквіваленті).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол в рамках дворічної програми співпраці на 17 млрд дол 7 травня.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозив» для України ряд програм з отримання фінансової допомоги від широкого кола фінансових організацій, яка, за оцінками експертів, може скласти до 27 млрд дол протягом двох років. Зокрема, 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол під гарантії уряду США за безпрецедентно низькою ставкою купона в 1,8 % річних. Також 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україні в обсязі 1 млрд євро, перший транш якої у розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.