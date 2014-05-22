Анонс на 22 травня

* Круглий стіл на тему: «Практичні аспекти використання торгових преференцій ЄС для українських компаній». Учасники обговорять рішення № 374/2014 Європейського парламенту і Ради ЄС про скорочення і ліквідацію мит на українські товари.

* Прес-конференція URE Club на тему: "Інвестиції в нерухомість як актуальна альтернатива банківським депозитам: гарантії забудовників, зміна вартості квадратного метра і структурні зміни ринку первинного житла м. Києва".

* Прес-конференція директора Іпотечного центру в Києві та Київській області Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергія Комнатного на тему: "Як купити житло в Києві за допомогою держави. Реалії та перспективи".

* Круглий стіл на тему: «Цифрове суспільство: перспективи для України». Організатори: Національна академія держуправління при президентові України, компанія «Google Ukraine».

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: "Чи пережив кризу банківський сектор: економічний прогноз Міжнародного центру перспективних досліджень".

* Прес-конференція на тему: «Російсько-китайський газовий контракт: кому урок?».

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Новий скандал у столиці: відому мережу європейських хімчисток виживають з України!». Мова піде про кричущу ситуацію навколо найреспектабельнішої мережі хімчисток в Україні, яка має європейського інвестора і працює для споживачів майже 10 років. Першим кроком до знищення спільного з європейцями підприємства та закриття робочих місць у Києві може стати штучне руйнування найуспішнішого підрозділу в столиці. Ця філія хімчисток європейського рівня першою відкрилася в Києві у 1996 році та працювала до останнього часу, маючи всі необхідні документи та дозволи. У чиїх інтересах перешкоджають успішному бізнесу в Києві? Чому підлеглі Януковича та Пшонки все ще грабують підприємства і не бояться люстрації та закону? Під час прес-конференції буде надана детальна інформація, подані матеріали і документи, оприлюднені імена суддів і прокурорів-корупціонерів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: ( 044 ) 498 07 64.

* Круглий стіл на тему: «Україна і МВФ: досвід і перспективи співпраці». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень.

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Партії відродження села на тему: «Зміна системи управління в країні як шлях до заможного життя українського селянства». Прес-конференцію проведуть громадські діячі - активісти Майдану, які, відстоюючи інтереси народу, боролися проти режиму Януковича і забезпечили зміну влади: Володимир Проценко, голова Київської обласної спілки сільськогосподарських підприємств, заступник голови Спілки сільськогосподарських підприємств України з 2000 року, член колегії Київської ОДА, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат економічних наук; Дмитро Воронін, співголова «Селянського Майдану», голова Партії відродження села; Василь Гаврилюк, член президії Партії відродження села (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 220 37 68. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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