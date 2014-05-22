ТОП-10 (22 травня)

ЄС розробив план на випадок зупинки газопостачання з Росії

Нємцов: Росія отримає від газової угоди з Китаєм $35 млрд збитків

ЄС у найближчі місяці перевірить надійність «Газпрому»

Євросоюз згодний купувати газ на кордоні Росії й України

Міжбанк закрився доларом по 12 гривень

У Мінфіні підрахували, що армії потрібно 12 млрд гривень

Україна посіла 49-те місце в рейтингу конкурентоспроможності країн

У МВФ розповіли, коли Україна отримає другий транш кредиту

Мінекономрозвитку: ВВП України у 2015 році може зрости на 3,5%

«Укрзалізниця» відкриває попередній продаж квитків до Криму з 1 по 15 червня

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ЄС розробив план на випадок зупинки газопостачання з Росії

У зв'язку з газовою суперечкою між Росією і Україною Євросоюз має намір розробити комплекс заходів, спрямованих на подолання енергодефіциту в разі припинення поставок російського газу, пише DW.

Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив у середу, 21 травня, на міжнародній конференції з енергетики в Брюсселі, що документ Єврокомісії щодо безпеки енергопостачання Євросоюзу буде представлений "протягом одного або двох тижнів". За словами єврокомісара, в розробленому плані буде міститися інформація "про диверсифікацію джерел, маршрути і постачальників".

Проект документа вже готовий. У ньому, зокрема, йдеться, про необхідність поповнення сховищ енергоносіїв, розроблення національних планів дій у надзвичайних ситуаціях та забезпечення поставок газу членам ЄС на сході Європи. Газопостачання деяких східноєвропейських країн, таких як Естонія і Болгарія, на 100 відсотків залежить від Росії. Польща забезпечується російським газом на 60 відсотків.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив на конференції в Брюсселі план так званого "Енергетичного союзу", який передбачає ліквідацію "газового рабства" шляхом будівництва транснаціональних газопроводів і сховищ енергоносіїв в Європі. Крім того, польський політик запропонував створити в Євросоюзі централізовану структуру із закупівель газу.

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Нємцов: Росія отримає від газової угоди з Китаєм $35 млрд збитків

Російський опозиційний політик Борис Нємцов вважає, що поставки газу в Китай - це суцільні збитки і грабіж Росії". Про це він пише у своєму блозі на сайті радіо "Эхо Москвы".

Нємцов пояснює, використовуючи виключно відкриті джерела: "Продаж газу на рік становитиме 38 млрд куб. м. Загальна виручка за 30 років - становитиме 400 млрд доларів. Звідси неважко вирахувати, що ціна газу складе приблизно 350,8 долара за кубометр".

Він нагадує, що, за словами Путіна, загальний обсяг інвестицій з російської сторони становитиме 55 млрд доларів. Ці гроші необхідні для освоєння якутських газових родовищ і будівництва газопроводу "Сила Сибіру".

"А тепер порахуємо: 55 млрд доларів "Газпром" повинен зайняти на ринку, оскільки вільних коштів у компанії немає. Припустимо, що "Газпром" зайняв їх під щадні 5 відсотків річних на 30 років. Одних відсотків "Газпром" заплатить на кругленьку суму в 40 млрд доларів. А загальний обсяг виплат за кредитом становитиме 95 млрд доларів. Оптимістично припустимо, що прибуток "Газпрому" від продажу газу в Китай приблизно дорівнюватиме прибутку, який монополіст отримує зараз, продаючи газ у Європу і всередині Росії. А це 15 відсотків від виручки. Маючи на увазі, що виручка за весь контракт становить 400 мільярдів доларів, отримаємо, що "Газпром" заробить 60 мільярдів. Таким чином, чистий збиток від "угоди століття" становитиме 35 мільярдів доларів", - наголошує Нємцов.

Він прогнозує, що невдовзі "Газпром" буде звільнений від податків, зокрема від експортних мит. "По-друге, незабаром ви побачите головних бенефіціарів угоди - Ротенберга і Манасира, вічних підрядників "Газпрому", які заробляють мільярди на будівництві газопроводів у п'ять-сім разів дорожче європейських. По-третє, чекайте підвищення тарифів на газ усередині країни. Треба ж "Газпрому" покривати збитки від торгівлі з Китаєм", - вважає опозиційний політик.

Він також звертає увагу, що ціну продажу газу чомусь не назвали, пославшись на комерційну таємницю. "Хоча яка вже там комерційна таємниця, якщо дві державні компанії "Газпром" і CNPC у присутності двох президентів домовлялися одна з одною про продаж газу. Ну та Бог з ними. Вони так само поводилися, коли підписували 20-річний контракт на постачання 300 мільйонів тонн російської нафти тому ж Китаю. Там теж "Роснафта" оголосила ціну поставок комерційною таємницею", - пише Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай 21 травня 2014 року підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік з можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після підписання довгоочікуваного договору) свідчить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, значно нижчу за вартість газу для Євросоюзу і, тим паче, для України.

Довідка УНІАН. Переговори Росії та Китаю про поставки газу йдуть із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - з обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут з поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ та формула її індексації.

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ЄС у найближчі місяці перевірить надійність «Газпрому»

Надійність російського газового холдингу «Газпром» як постачальника газу європейським споживачам буде перевірена в найближчі місяці. Про це заявив глава GDF Suez Жан-Франсуа Сіреллі, передає «Газета.Ru».

Глава компанії заявив, що в нинішній ситуації при існуючій загрозі припинення транзиту російського газу через українську територію вкрай необхідно, щоб зобов'язання за укладеними раніше контрактами виконувались в повній мірі.

Читайте такожРосія не повинна використовувати газ як зброю проти України - єврокомісар«Надійність поставок буде перевірятися в найближчі місяці. Надійність «Газпрому» також перевіриться у найближчі місяці», - заявив він.

Сіреллі визнав, що «газ, безумовно, є важливим видом палива і залишиться таким в майбутньому». «Вугілля сьогодні також є претендентом на те, щоб грати серйозну роль», - додав він.

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Євросоюз згодний купувати газ на кордоні Росії й України

Європейський Союз не проти купувати російський газ на кордоні Росії й України, а не на західному кордоні України з ЄС як це відбувається за нинішньої схеми.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Сабін Бергер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Зміна пункту постачання для газу на східну Україну європейськими компаніями - це комерційна справа. Тому це мають обговорювати самі компанії. Але ми вважаємо, що це може бути і повинна бути можливість для реалізації такої ідеї", - сказала Бергер.

За нинішньою схемою «Газпром» продає свій газ європейським компаніям на західному кордоні України, де він переходить у власність європейських компаній-імпортерів і сплачує Україні збори за транзит газу її територією. Київ наполягає, аби європейські компанії купували газ на східному кордоні України і самі сплачували Україні транзитні кошти.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу у листі на ім'я Президента Росії Володимира Путіна раніше цього тижня наголосив на готовності ЄС подавати інформацію про обсяги газу, який перетинає західний кордон України та ЄС, але зажадав від України та Росії аби й вони надавали інформацію про обсяги газу, який перетинає російсько-український кордон і транспортується українською територією.

Раніше в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів із посиланням на прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка повідомили, що Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні та підписати нові відповідні договори з компанією «Газпром».

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Міжбанк закрився доларом по 12 гривень

У четвер, 22 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9200/12,0000 грн/дол. проти 11,9100/11,9900 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 16,2915/16,4050 грн/євро проти 16,2910/16,4045 грн/дол. на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3685.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів знизилися до 0,3474/0,3494 грн/рубль проти 0,3467/0,3491 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,3100 (-0,1200).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/11,9300 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,2760/16,3210 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3420/0,3505 грн/рубль.

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У Мінфіні підрахували, що армії потрібно 12 млрд гривень

Міністерство фінансів України на підставі запитів військових про фінансування, оцінює їхні потреби в 12 млрд грн, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр нагадав, що уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, у тому числі на 100 млн для фізичних осіб, але потреби у фінансуванні військових значно більші.

«Запит, який військові нам надіслали, оцінюється приблизно в 12 млрд грн. Ми це поступово зберемо», - сказав Шлапак, купуючи казначейські зобов'язання в касі «Ощадбанку».

Міністр закликав купувати казначейські зобов'язання, висловив упевненість, що його приклад наслідуватимуть члени Кабінету міністрів, і пообіцяв, що облігації будуть погашені через 2 роки.

«Ці облігації через два роки держава вам погасить, можу вам це пообіцяти», - сказав він.

Шлапак також повідомив, що кошти від продажу казначейських зобов'язань «військові» в розмірі 100 млн грн спрямують на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

«Ми вирішили на 100 млн грн закупити 5 бронетранспортерів і бронежилети», - сказав міністр. За його інформацією, загалом на потреби армії вже спрямовано понад 7 млрд грн з держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, зі вчорашнього дня почалося розміщення казначейських зобов'язань «військові», випущених на 100 млн грн для фізичних осіб.

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Україна посіла 49-те місце в рейтингу конкурентоспроможності країн

Україна посіла 49-е місце з 60 у щорічному світовому рейтингу економічної конкурентоспроможності країн, який проводиться міжнародним Інститутом розвитку менеджменту (IMD), повідомляється на сайті організації.

Перше місце в рейтингу посіли США. Як наголошується в повідомленні, причина успіху США полягає в стійкості економіки, низьких показниках безробіття і домінуванні в галузі технології та інфраструктури.

До першої десятки найбільш конкурентоспроможних країн також увійшли Швейцарія, Сінгапур, Гонконг, Швеція, Німеччина, Канада, Об'єднані Арабські Емірати, Данія, Норвегія і Люксембург.

Згідно з рейтингом, Естонія посіла 30-е місце, Казахстан - 32-е, Литва - 34-е, Латвія - 35-е, Росія - 38-е.

Довідка УНІАН. The IMD World Competitiveness Yearbook - щорічне аналітичне дослідження конкурентоспроможності, яке IMD проводить з 1989 року в співдружності з дослідницькими організаціями у всьому світі. До 1996 року Інститут готував звіти про конкурентоспроможність економік спільно з аналітичною групою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), а з 1996 року ці дві організації випускають два різні дослідження.

Україна посіла 84-е місце з 148 країн в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) рейтингу ВЕФ, опустившись за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутності прозорості інституційної структури країни.

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У МВФ розповіли, коли Україна отримає другий транш кредиту

Україна в кінці липня - початку серпня може отримати від Міжнародного валютного фонду другий транш кредиту обсягом 1,4 млрд дол. в рамках виконання дворічної програми співпраці між Україною і МВФ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН сказав постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

«Ми очікуємо приїзду оціночної місії в кінці червня - початку липня. Дата візиту поки не затверджена. Як тільки дізнаємося, обов'язково повідомимо, - сказав Ваше. - Але поки план такий: місія буде працювати в Україні, потім до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів, і вже за результатами засідання Україна отримає чи не отримає другий кредитний транш. Мова йде про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей - кінець липня - початок серпня».

При цьому Ваше підкреслив, що місія буде сконцентрована на оцінці економічної ситуації, а також прогресу, який має бути досягнутий порівняно з березнем 2014 року. «В основному це будуть макроекономічні питання», - підкреслив Ваше.

Він також додав, що до приїзду оціночної місії в Україні будуть працювати технічні місії, метою яких стане надання саме консультаційної допомоги уряду в питаннях фіскальної дисципліни, боротьби з корупцією. «Вони також зроблять свій внесок в оцінку ситуації в країні і у досягнення необхідного прогресу, який стане запорукою позитивного рішення Ради директорів щодо України», - зазначив Ваше.

Він не виключив, що фактор політичної нестабільності також буде враховано. «Робота оціночної місії полягає в тому, щоб показати картину в комплексі. Безперечно, ми будемо обговорювати це питання (політичної нестабільності - УНІАН). Але не менш важливими будуть дії уряду з подолання труднощів і оцінка цих дій нашими фахівцями».

При це глава представництва МВФ додав, що Фонд відстежує ситуацію постійно. «Перебуваючи тут, відстежуємо ситуацію щодоби. Я хочу висловити вдячність уряду - ми не відчуваємо дефіциту інформації і отримуємо всі оперативні зведення, в першу чергу фінансового характеру - про роботу підрозділів Національного банку, податкової адміністрації у східних регіонах», - сказав він.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка.

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Мінекономрозвитку: ВВП України у 2015 році може зрости на 3,5%

ВВП України в 2015 році, за оптимістичним сценарієм, може збільшитися на 3,5%, згідно з базовим сценарієм, ВВП збільшиться на 1,7%, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

“За базовим сценарієм, очікується зростання ВВП на рівні 1,7 відсотка (порівняно з потенційними можливостями економіки України воно залишатиметься порівняно незначним). За цільовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 3,5 відсотка, який проходитиме в умовах збільшення обсягів виробництва у всіх основних видах економічної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначає прес-служба, основну відмінність між сценаріями формує насамперед інтенсивність процесів із стабілізації фінансової системи країни, здійснення структурних реформ і поліпшення інвестиційного клімату в країні.

За словами міністра економрозвитку Павла Шеремети, які наводить прес-служба, прогнози загострюють бажання все радикально переглянути і змінити. Потрібні нові підходи, щоб підвищити показники зростання економіки на 7-8% за рік.

Як повідомляв УНІАН, згідно з основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік, розробленими Кабінетом міністрів України, уряд прогнозує зростання реального ВВП на рівні 1,7% при річній інфляції 5,4%.

Основні завдання бюджетної політики на 2015 рік спрямовані на подальшу стабілізацію державних фінансів і передбачають втримання граничного обсягу дефіциту держбюджету в межах 3% ВВП, а також втримання обсягу держборгу на економічно безпечному рівні, але не більше 55% ВВП.

Європейський банк реконструкції і розвитку в своєму останньому огляді прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем.

Міжнародний валютний фонд очікує зниження ВВП України цього року на 5%, тоді як за прогнозами Світового банку ВВП країни знизиться на 3%.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала збільшення реального ВВП на 3%.

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«Укрзалізниця» відкриває попередній продаж квитків до Криму з 1 по 15 червня

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відкриває попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку, які курсуватимуть з моменту введення нового графіку руху потягів на 2014-2015 роки, - з 1 червня 2014 року, продаж на які раніше залишався закритим через неузгодженість низки організаційних питань з Росією, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» почала відкривати попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку, що відправляються у рейс з 1 червня 2014 року. Квитки на потяги у вказаному напрямку продаватимуться на дати до 15 червня. На наступні дати продаж квитків відкриватиметься поступово, за наявності достатнього пасажиропотоку", - зазначається у повідомленні.

При цьому на потяги у сполученні з анексованим Кримом, як і раніше, діятиме внутрішньодержавний тариф. Російські залізниці (РЗ) погодили відкриття продажу квитків у кримському напрямку на дати з 1 червня, про що 21 травня повідомили «Укрзалізниці» в телеграмі.

Зокрема, попередній продаж квитків вже найближчими днями буде відкрито на такі потяги: № 86/ 85 Львів - Сімферополь; № 88/87 Ковель - Сімферополь; № 90/144-143/89 Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Сімферополь; № 55/56 Суми - Сімферополь; № 81/82 Харків - Сімферополь; № 138/137 Кременчук - Полтава - Сімферополь; № 241/242 Харків - Євпаторія; № 47/48 Донецьк - Севастополь; № 342/341 Луганськ - Сімферополь; № 12/11 Київ - Сімферополь; № 28/27 Київ - Севастополь; № 132/131 Хмельницький - Сімферополь; № 215/216 Житомир - Сімферополь; № 237/238 Київ - Сімферополь; № 250/249 Чернігів - Сімферополь; № 247/248 Київ - Євпаторія (у разі збільшення пасажиропотоку); № 310/309 Одеса – Сімферополь.

Також передпродаж буде відкрито і на низку інших потягів, зокрема: № 100 /99 Мінськ - Сімферополь; № 478/477 Мінськ - Сімферополь; № 393/394 Полоцьк - Сімферополь; № 491/492 Вітебськ - Сімферополь; № 496/495 Вітебськ - Євпаторія; № 68/67 Сімферополь - Москва; № 18/17 Севастополь - Москва; № 40/39 Сімферополь - Москва; № 98/97 Керч - Москва; № 486/485 Барановичі - Феодосія; № 160/159 Мінськ - Євпаторія; № 494/ 493 Гродно - Полоцьк - Сімферополь; № 164/163 Мінськ – Євпаторія.

Крім того, «дочка» РЗ - Федеральна пасажирська компанія у разі потреби готова призначити наступні потяги: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь; № 271/ 272 Санкт-Петербург – Євпаторія; № 275/276 Санкт-Петербург – Феодосія; № 239/240 Мурманськ – Сімферополь; № 5/6 Москва – Севастополь; № 201/202 Москва – Євпаторія; № 141/142 Єкатеринбург – Сімферополь; № 54/53 Перм – Сімферополь; № 184Ґ183 Вороніж – Сімферополь; № 273/ 274 Архангельськ - Воркута – Сімферополь; № 253/254 Новосибірськ – Сімферополь.

«На сьогодні рішенням ВАТ «РЗ» для них встановлена категорія «за вказівкою», - уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 204 потяги, які курсуватимуть з моменту введення нового графіку руху потягів на 2014-2015 роки, - з 1 червня 2014 року, при цьому попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку залишався закритим.

Міжнародні пасажироперевезення на територію анексованого Росією Кримського півострова за період з 1 по 12 травня 2014 року скоротилися на 59,5% - до 16,3 тис. пасажирів порівняно з 40,2 тис. осіб за аналогічний період 2013 року. Залізниці також скоротили пасажироперевезення з материкової частини України до Криму - в 2,4 разу, до 60,2 тис. пасажирів.

УНІАН

