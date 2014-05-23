У Донецькій та Луганській областях проблеми зі зв'язком - бойовики пошкодили лінії

Найбільший український оператор дротяного зв'язку «Укртелеком» повідомляє про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг у Донецькій і Луганській областях через пошкодження ліній зв'язку в регіоні, повідомляється на офіційному сайті компанії.

«Труднощі у роботі послуг викликані діями сторонніх сил, у результаті яких були пошкоджені лінії зв'язку «Укртелекому», - зазначається у повідомленні.

За даними компанії, труднощі спостерігатися у наданні IP-послуг, тобто послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет, вхідних і вихідних дзвінків міжміського і міжнародного зв'язку.

На даний момент «Укртелеком» уточнює деталі і ліквідує наслідки пошкоджень.

«Фахівці «Укртелекому» роблять все, що від них залежить, для ліквідації наслідків пошкодження і прикладають максимум зусиль для швидкого відновлення зв'язку в населених пунктах даного регіону», - відзначають у компанії.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Вони викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу у Слов'янську Донецької області.

15 квітня на півночі Донецької області розпочалася антитерористична операція.

2 травня у районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії розпочалася активна фаза антитерористичної операції.

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Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).