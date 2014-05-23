ТОП-10 (23 травня)

У Мінфіні відзвітували, що купили армії за 7 млрд гривень

На Луганщині терористи підірвали залізницю

У Донецькій та Луганській областях проблеми зі зв'язком - бойовики пошкодили лінії

Доларизація депозитів в Україні становить 43,4%

СБУ в Києві викрила конвертаційний центр з фінансування терористів

Україна збільшила імпорт газу з Угорщини на 40%

Українці за два перші дні продажу купили 635 «військових» облігацій

Міллер лякає Європу переглядом ціни на газ

Україна буде щодня повідомляти про обсяги транзиту російського газу в ЄС

Газовий контракт з Китаєм лише підкреслює слабкість Росії - ЗМІ

***

У Мінфіні відзвітували, що купили армії за 7 млрд гривень

Міністерство фінансів України повідомило про розподіл додаткового фінансування в сумі 7,1 млрд грн, виділених парламентом у березні з Резервного фонду державного бюджету на сферу оборони.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінфіну, серед розподіленої суми 4,7 млрд грн передано Міністерству оборони, 2,3 млрд грн - Національній гвардії і 143,8 млн. грн - Державній прикордонній службі.

Зокрема, 3,7 млрд грн Міністерством фінансів спрямовано на купівлю, модернізацію і ремонт військової техніки і озброєння, а також забезпечення військових засобами зв'язку, 1,7 млрд грн - на забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами і обслуговування техніки.

Водночас майже 1,1 млрд грн виділяється на грошове забезпечення військовослужбовців, зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, близько 600 млн грн направлено міністерством на забезпечення військових харчуванням, медикаментами і речовим майном, а також на оплату послуг перевезення і проведення навчальних зборів.

Як повідомляв УНІАН, для Збройних сил України і Національної гвардії планується придбати 22 БТР-3Е, на їх купівлю уряд виділяє 100 млн грн.

Станом на 20 травня у рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства оборони України для допомоги Збройним Силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 125,2 млн грн.

***

На Луганщині терористи підірвали залізницю

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підривом на двоколійній ділянці залізниці групою невідомих осіб, який стався 22 травня о 21:30 на 57-му кілометрі перегону Штерівка – Щетове (Луганська обл.), змінила маршрут курсування низки приміських потягів, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

Зокрема, у зв'язку з пошкодженням ділянки колії ДЗ внесла такі зміни до графіка руху приміських потягів: №6513 Дебальцеве - Довжанська прямуватиме до станції Петровеньки; №6512 Довжанська – Дебальцеве прямуватиме зі станції Петровеньки; №6505 Дебальцеве – Штерівка курсуватиме до станції Петровеньки; №6060/6059 Штерівка - Ясинувата прямуватиме зі станції Петровеньки; №6027 Ясинувата - Красний Луч курсуватиме до станції Петровеньки; №6028 Красний Луч - Ясинувата курсуватиме зі станції Петровеньки.

Крім того, потяг №6059 Ясинувата – Антрацит курсуватиме за маршрутом Ясинувата - Петровеньки; №6510 Антрацит–Дебальцеве з 22 травня – за маршрутом Петровеньки - Дебальцеве; №6511 Дебальцеве-Довжанська - за маршрутом Дебальцеве-Петровеньки; №6514 Довжанська-Дебальцеве – Петровеньки-Дебальцеве; № 959/960 сполученням Дебальцеве - Червона Могила - Дебальцеве курсуватимуть за маршрутом Червона Могила – Щетове - Червона Могила; №963/964, 965/966 Штерівка – Яновський - Штерівка скасовується.

«Обсяги пошкоджень залізничного полотна з'ясовуються. У ситуації, що склалася, при плануванні поїздки залізничним транспортом пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху потягів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках Донецької залізниці з 2 травня 17 пар пасажирських потягів, як і раніше, курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова — Павлоград — Красноармійськ.

19 травня сторонні особи захопили управління ДЗ, що призвело до припинення руху вантажних потягів на Донецькій залізниці. Пізніше, близько 15:00 того самого дня, вантажний рух на ДЗ було відновлено.

Вночі 22 травня на залізничній станції "Слов'янський курорт" під містом Слов'янськ (Донецька обл.) після бойових дій були пошкоджені пристрої електропостачання.

22 травня в Лисичанську представники терористичної організації «Луганська народна республіка» повністю заблокували міст і зупинили рух транспорту в районі «Водної станції».

Також, з 22 травня Донецька залізниця у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насветевич — Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове — Лисичанськ і скасувала 5 потягів в далекому і приміському сполученнях, а також змінила маршрут курсування низки потягів.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями. За фактом створення терористичних організацій вже відкриті кримінальні провадження. Зараз вони на етапі досудового розслідування.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

***

У Донецькій та Луганській областях проблеми зі зв'язком - бойовики пошкодили лінії

Найбільший український оператор дротяного зв'язку «Укртелеком» повідомляє про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг у Донецькій і Луганській областях через пошкодження ліній зв'язку в регіоні, повідомляється на офіційному сайті компанії.

«Труднощі у роботі послуг викликані діями сторонніх сил, у результаті яких були пошкоджені лінії зв'язку «Укртелекому», - зазначається у повідомленні.

За даними компанії, труднощі спостерігатися у наданні IP-послуг, тобто послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет, вхідних і вихідних дзвінків міжміського і міжнародного зв'язку.

На даний момент «Укртелеком» уточнює деталі і ліквідує наслідки пошкоджень.

«Фахівці «Укртелекому» роблять все, що від них залежить, для ліквідації наслідків пошкодження і прикладають максимум зусиль для швидкого відновлення зв'язку в населених пунктах даного регіону», - відзначають у компанії.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Вони викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу у Слов'янську Донецької області.

15 квітня на півночі Донецької області розпочалася антитерористична операція.

2 травня у районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії розпочалася активна фаза антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

***

Доларизація депозитів в Україні становить 43,4%

Рівень доларизації депозитів за перший квартал 2014 зріс на 6,6 п.п. і становив 43,4% у зв'язку з курсовою переоцінкою, повідомляється в монетарному огляді Національного банку України, розміщеному на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, питома вага доларових кредитів у загальному обсязі зросла 7,8 п.п. і становив 41,8%.

"Рівень доларизації депозитів за цей період збільшився на 6,6 п. п. - до 43,4%, що, зокрема, пов'язано з курсовою переоцінкою... Рівень доларизації кредитного портфеля банків зростав, враховуючи курсову переоцінку кредитів в іноземній валюті. Станом на початок квітня 2014 року цей показник становив 41,8%, тоді як на початку поточного року - 34,0%", - йдеться в огляді.

У звіті наголошують, що показник доларизації кредитів залишається на значно нижчому рівні, ніж до кризи 2008 року (на початок 2009 року - майже 60%).

Згідно зі звітом, в першому кварталі 2014 року політична і соціальна напруженість в Україні негативно впливала на очікування економічних суб'єктів, і це позначилося на збільшенні курсової волатильності гривні і підвищенні чистого попиту на іноземну валюту.

«Валютні нетто - надходження в цей період зменшилися до 51,2 млн дол. США у порівнянні з 2,5 млрд дол. США у відповідному періоді 2013 року», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, в першому кварталі пропозиція іноземної валюти була меншою, ніж попит на неї в обох сегментах міжбанківського валютного ринку України. На безготівковому ринку чистий попит на іноземну валюту склав 4,7 млрд дол., з піковим обсягом 3 млрд дол., у лютому, на готівковому ринку - 1,8 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у березні поточного року знизився на 3,2%, до 379,5 млрд грн у національній валюті та на 7,1%, до 26,5 млрд дол. в іноземній валюті.

Обсяг депозитів у національній валюті в березні знизився на 3,2% - до 379,5 млрд грн (з початку року - на 10,1%). У тому числі депозити фізичних осіб знизилися на 5,3% (з початку року - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридичних осіб - на 0,2% (з початку року - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в березні знизився на 7,1% (з початку року - на 14,0%) - до 26,5 млрд дол. У тому числі депозити фізичних осіб знизилися на 6,4% (з початку року - на 13,7%) - до 19,8 млрд дол., юридичних осіб - на 9,0% (з початку року - на 15,0%) - до 6,6 млрд дол.

***

СБУ в Києві викрила конвертаційний центр з фінансування терористів

Сьогодні вночі у Києві було виявлено три банківських установи, через які переводились у готівку мільйонні суми грошей для фінансування сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

За його словами, до конвертаційного центру також входили три юридичних офіси, 20 квартир, декілька десятків транспортних засобів.

Як зазначив голова СБУ, лише з початку цього року у готівку було конвертовано 700 млн грн, у тому числі для закупівлі зброї.

“У нас є стійка підозра, що колишнє керівництво Генпрокуратури керувало і розподіляло обов'язки в цій структурі”, - сказав Наливайченко.

Він додав, що, за наявною на даний час інформацією, лише впродовж минулого року “було відмито у цій пральній машині 6 млрд грн”.

Наливайченко зазначив, що СБУ наполягатиме на тому, щоб після завершення розслідування відбувся відкритий суд для того, щоб громадяни побачили, хто безпосередньо із правоохоронних органів керував цією структурою.

***

Україна збільшила імпорт газу з Угорщини на 40%

Україна з 23 травня збільшила добові поставки природного газу порівняно з попереднім днем на 40% - до 3,689 млн. кубометрів з 2,621 млн. кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу з 1 по 19 травня становили 22,5 тис. кубометрів, проте з 20 травня поставки збільшилися до 2,5 млн. кубометрів.

Водночас, цей обсяг поки що не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн. кубометрів природного газу за добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 14 травня НАКом було підписано контракт з великою європейською компанією, який дасть змогу кардинально збільшити обсяги реверсу газу з території Угорщини.

Глава «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю».

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

***

Українці за два перші дні продажу купили 635 «військових» облігацій

Українці придбали через установи державного «Ощадбанку» 635 казначейських зобов'язань «Військові» за два перших дні їх продажу, 21 і 22 травня, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Як повідомляється, в результаті продажу банк отримав 635 тис. грн коштів, які найближчим часом будуть спрямовані на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України.

«Сотні небайдужих громадян України відвідали протягом двох останніх днів установи «Ощадбанку» з особливою місією. Це українці різного віку і професії, але єдині у своєму патріотичному прагненні зберегти цілісність і суверенітет країни, забезпечити її мирне європейське майбутнє. Купуючи «Військові» сертифікати, вони роблять свій особистий внесок у відродження і зміцнення української армії», - йдеться в повідомленні.

Банк нагадує, що до акції на підтримку української армії приєдналися міністр фінансів Олександр Шлапак і голова Національного банку України Степан Кубів, придбавши кілька десятків «військових» облігацій.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн для фізичних осіб.

«Ощабанк» почав продаж зобов'язань населенню з 21 травня. Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.

***

Міллер лякає Європу переглядом ціни на газ

Укладений Росією великий газовий контракт з Китаєм може вплинути на ціни на газ у Європі, яка залежить від постачань російських енергоресурсів, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер у п'ятницю, повідомляє Reuters.

Після 10 років переговорів Росія в середу підписала з Китаєм 30-річний контракт на постачання газу, обіцяючи субсидувати "взаємовигідні умови". "Газпром" планує продавати в Китай 38 мільярдів кубометрів газу на рік - майже чверть від нинішніх російських поставок в ЄС та Туреччину, але не називає ціну.

У п'ятницю голова Міненерго Олександр Новак сказав, що ціна близька до $350 за 1.000 кубометрів, тоді як середня ціна для Європи становила у 2013 році $370-380. За оцінками аналітиків, сам контракт, укладений на тлі охолодження з головним споживачем російського газу Європою, навряд чи можна назвати надприбутковим для Росії.

"Ми - Росія, "Газпром" - відкрили для себе азіатський ринок газу... Ціна контракту - $400 мільярдів. Можна припустити, що укладання цього контракту вплине на ціни на газ на європейському ринку... З учорашнього дня почалася конкуренція за російські газові ресурси", - заявив Міллер.

Міллер не сказав, у який бік рушать ціни на російське паливо для Європи, країни якої в останні роки домоглися від російського концерну значних знижок, а в останні місяці опинилися перед загрозою зриву російських поставок через політичний конфлікт між РФ і Україною.

"Це брязкання зброєю. По суті він лякає Європу появою нового покупця", - вважає Віталій Крюков з аналітичного агентства Small Letters.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай 21 травня 2014 року підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік з можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після підписання довгоочікуваного договору) свідчить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, значно нижчу за вартість газу для Євросоюзу і, тим паче, для України.

У свою чергу, опозиційний політик Борис Нємцов вважає, що Росія отримає від газової угоди з Китаєм 35 млрд доларів збитків. Поставки газу в Китай - це "суцільні збитки і грабіж Росії", написав він у своєму блозі.

Довідка УНІАН. Переговори Росії та Китаю про поставки газу йшли із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - з обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут з поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ та формула її індексації.

***

Україна буде щодня повідомляти про обсяги транзиту російського газу в ЄС

Держкомпанія «Укртрансгаз» приступила до щоденного розкриття інформації про обсяги транзиту російського газу до країн Західної Європи через газотранспортну систему України.

«Надання такої інформації є черговим кроком з виконання вимог другого і третього енергопакетів, впровадження стандартизованих європейських процедур роботи операторів ГТС, що дозволить поліпшити якість взаємодії ПАТ «Укртрансгаз» із зарубіжними і вітчизняними партнерами», - йдеться в повідомленні компанії.

Транзитні потоки природного газу через територію України здійснюються до країн Західної Європи через газовимірювальні станції: «Ужгород» у напрямі Словацької Республіки, «Орлівка» у напрямі Румунії, «Берегове» у напрямі Угорщини, «Дроздовичі» у напрямі Республіки Польща, «Текове» у напрямі Румунії.

На сайті компанії вже з'явилися дані про транзит газу з 15 по 21 травня.

Як зазначили в компанії, публікація газового балансу формується після закриття «газової доби», яка включає 24-годинний інтервал часу і фіксується о 9.00 (за київським часом).

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» приєдналася до системи відображення даних AGSI+ за стандартами асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Окрім «Нафтогазу», інформацію про обсяги природного газу надає 31 оператор підземних сховищ газу з 15 країн-членів Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою системи газопоставок України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

***

Газовий контракт з Китаєм лише підкреслює слабкість Росії - ЗМІ

Через угоду про постачання в газу Китай Росія виглядає ще слабшою. Здається, їй більше нічого запропонувати, окрім своєї сировини для більш розвинених гравців міжнародної політики.

Як повідомляє ТСН, про це пише оглядач журналу Time Рана Форухар. Передусім, згідно з оцінками Capital Economics, контракт з Китаєм не такий вже й вигідний для Росії. Щороку Москва отримуватиме від Пекіна лише 13 мільярдів доларів, найважливішим ринком для російського газу і нафти залишиться Європа.

По-друге, не випадково, що Росія підписала цю угоду саме зараз, коли її відносини із Заходом і сусідньою Україною загострилися.

"Ціна для Китаю всього 350 доларів за тисячу кубометрів. Крім того, російська сторона бере на себе більшу частину зусиль для розвитку необхідної інфраструктури. Китайці поки зобов'язалися витратити всього 20 мільярдів доларів, але на проект потрібно не менше 55 мільярдів", - йдеться у статті.

Угода лише посилює імідж Росії як нерозвиненого експортера природних ресурсів, робить висновок Рана Форухар.

УНІАН