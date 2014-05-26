ТОП-10 (26 травня)

«Нафтогаз» готується до зустрічі з «Газпромом» у суді

Україна за вихідні збільшила імпорт газу з Угорщини на 30%

Україна підписала угоду зі Світовим банком за кредитами на $1,5 млрд

Долар на закриття міжбанку впав до 11,92 грн

Україна сподівається отримати від СБ ще $500 млн на стабілізацію банків

У Берліні завершився другий раунд газових переговорів Україна-ЄС-Росія

Світовий банк дав Україні кредити під 0,9% річних

У Яценюка розповіли про умови випуску ПДВ-облігацій

Шлапак: Україна вирішила питання з валютою для сплати зовнішніх боргів

Українська біржа призупинила торги акціями «Богдан Моторс» через їх значне зростання

***

«Нафтогаз» готується до зустрічі з «Газпромом» у суді

Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України» залучити юридичних консультантів для захисту прав та інтересів України під час урегулювання газового спору з російською компанією «Газпром».

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 7 травня 2014 року.

Згідно з документом, для даного випадку Кабмін вивів «Нафтогаз України» з-під дії постанови №899 від 3 жовтня 2012 року, згідно з якою держкомпаніям заборонено витрачати кошти на інформаційно-консультаційні, аудиторські та консалтингові послуги, не маючи затвердженого річного фінансового плану.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2014 року спливає місячний термін передарбітражного процесу. Якщо Україна і Росія до цього часу не врегулюють газові спори, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять у затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

"Газпром" у травні виставив рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і має намір чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня постачання Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол. За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

***

Україна за вихідні збільшила імпорт газу з Угорщини на 30%

Україна з 24 травня збільшила добові поставки природного газу з Угорщини порівняно з попереднім днем на 30% - до 4,757 млн кубометрів з 3,689 млн кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

За інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу з 1 по 19 травня становили 22,5 тис. кубометрів, проте з 20 травня поставки збільшилися до 2,5 млн кубометрів, а 23 травня добові поставки вже досягли 3,689 млн кубометрів.

Водночас, даний обсяг ще не досягає максимально технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 14 травня НАК підписав контракт з великою європейською компанією, який дозволить кардинально збільшити обсяги реверсу газу з території Угорщини.

Голова «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю».

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсивною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

***

Україна підписала угоду зі Світовим банком за кредитами на $1,5 млрд

Члени уряду України підписали кредитні угоди зі Світовим банком щодо фінансування трьох проектів в Україні загальною вартістю в 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, перший договір за кредитом на 750 млн дол. на політику розвитку підписав міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета, другий договір на 382 млн дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання - міністр фінансів України Олександр Шлапак, третій договір на 350 млн дол. за проектом розвитку інфраструктури – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Григорій Семчук.

Із боку Світового банку договори підписав директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чимяо Фан.

Церемонія підписання договорів відбулася в представництві Світового банку в Україні.

***

Україна сподівається отримати від СБ ще $500 млн на стабілізацію банків

Уряд України планує до кінця липня підписати зі Світовим банком договір за ще одному кредиту на 500 млн дол. для стабілізації банківського сектора, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак під час церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

«Ми працюємо над низкою кредитів. Один з них - 500 млн дол. на підвищення спроможності банківського сектору реагувати на виклики. Ми плануємо на кінець липня вийти на підписання», - сказав він.

За словами міністра, планується надати гроші Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. «Частина коштів піде на підтримку Фонду гарантування вкладів, яким зараз складно і буде надалі, напевно, складно. Кошти підуть фонду як кредит або як гранти для виконання ним своїх зобов'язань», - додав Шлапак.

***

Долар на закриття міжбанку впав до 11,92 грн

У понеділок, 26 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 11,9000/12,1000, на 12:00 ціни знизилися до 11,8500/11,9500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,8600/11,9200, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,2100/16,4850, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,1605/16,3030. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,1740/16,2620.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3491/0,3550, на 12:00 ціни знизилися 0,3469/0,3498. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3465/0,3491.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3615/1,3645.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара становили 11,9900/12,0500 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро становили 16,3390/16,4250 грн/євро.

Щодо російського рубля котирування гривні становили 0,3479/0,3517 грн/рубль.

***

У Берліні завершився другий раунд газових переговорів Україна-ЄС-Росія

У Берліні сьогодні, 26 травня, відбулася тристороння зустріч Україна-Європейський Союз-Росія з питань постачання російського газу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо посилення енергетичної безпеки України та вирішення спірних питань щодо ціни на російський газ», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні під час брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс сказав, що завданням другого раунду переговорів щодо газу між Росією, Україною та Європейським Союзом є пошук компромісних рішень проблеми визначення прийнятної ціни на російський газ для України з точки зору загальноприйнятої ринкової практики газопостачання в Європі.

При цьому він зазначив, що ЄС буде представлено комісаром із питань енергетики Гюнтером Оттінгером, українська сторона - міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм Проданом і представниками національної акціонерної компанії "Нафтогаз", а Росія - міністром енергетики Олександром Новаком і представниками газового монополіста компанії "Газпром".

"Завданням берлінського раунду буде пошук компромісних рішень проблеми визначення прийнятної ціни на російський газ для України з точки зору загальноприйнятої ринкової практики газопостачання в Європі, заохочення російської сторони до переговорів і до відмови від практики нав'язування своїм торговим партнерам політично мотивованих цін на газ", - сказав Перебийніс.

Він додав, що метою зустрічі буде спроба побудувати прозорі, рівноправні й недискримінаційні умови співробітництва з урахуванням європейських норм і стандартів у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, перший раунд переговорів ЄС – Україна - Росія відбувся 2 травня у Варшаві. Після цього був ще один раунд на рівні технічних експертів.

***

Світовий банк дав Україні кредити під 0,9% річних

Кредитні кошти Світового банку згідно з підписаними сьогодні угодами обійдуться Україні за ставкою менше 1% річних, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

«Кредити Світового банку – це менше 1% річних, за ставкою 0,9%», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання про ставку відсотків за кредитами на 1,48 млрд дол. згідно з підписаними сьогодні угодами.

Що стосується двох кредитів комунальним секторам від фонду чистих технологій по 50 млн дол., які також будуть надані в рамках сьогоднішніх договорів, то за словами міністра, ставка становитиме 1,2% річних.

***

У Яценюка розповіли про умови випуску ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів України оприлюднив остаточно затверджені умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам господарювання. Згідно з постановою уряду, опублікованою на веб-порталі Кабміну, йдеться про випуск п'ятирічних облігацій зі ставкою купону на рівні облікової ставки Національного банку й номінальною вартістю 1000 грн за одну облігацію.

«Мінфін визначає обсяг випуску облігацій, виходячи із затверджених реєстрів інвентаризації сум податку на додану вартість, задекларованих на 1 січня 2014 року», - йдеться в постанові уряду.

Згідно з документом, поступове погашення основної суми боргу здійснюється за допомогою проведення кожні шість місяців протягом цього терміну обігу виплат у розмірі 10% номінальної вартості облігації. «Різниця між номінальною вартістю облігацій і загальною сумою виплат із поступовим погашенням основної суми боргу складає амортизаційну вартість облігації», - йдеться в документі.

Процентні платежі також нараховуються кожні шість місяців протягом терміну обігу паперів із урахуванням амортизаційної вартості паперів.

«Поступове погашення основної суми боргу і виплати процентного доходу за облігаціями здійснюються одночасно в безготівковій формі на дату, визначену в глобальному сертифікаті у відповідності з умовами розміщення. Якщо така дата припадає на вихідний день, виплата здійснюється наступного робочого дня», - зазначається в постанові уряду.

Як зазначається, відшкодування сум ПДВ здійснюється на основі поданих платником податку заяви, даних податкової звітності та реєстрів інвентаризації сум податку, задекларованих до відшкодування 1 січня 2014 року і не відшкодованих на дату набуття чинності закону про держбюджет.

Як повідомляв УНІАН, рішення про випуск ПДВ-облігацій Кабінет міністрів України ухвалив на виїзному засіданні в Миколаєві 21 травня. Міністерству доходів і зборів України вже доручено в двотижневий термін надати всі необхідні матеріали інвентаризації платників ПДВ, що мають заборгованість, для визначення граничного обсягу випуску паперів. А впродовж двох місяців необхідно підготувати і затвердити реєстри інвентаризації, складені на основі заяв платників податку, які бажають оформити відшкодування цінними паперами.

Коментуючи ухвалене рішення, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначив, що в попередні роки влада фактично забрала у бізнесу 17 млрд грн коштів, не віддавши податок на додану вартість. Зараз, за словами Яценюка, уряд віддає бізнесу «інвестиційні папери». Під ці державні інвестиційні папери кожен суб'єкт підприємництва прозоро зможе одержати кошти в банківській системі України, зазначав Яценюк.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. Міністр фінансів України Олександр Шлапак говорив, що обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн. У свою чергу, перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус відзначав, що випуск паперів, імовірно, буде здійснений кількома траншами, перший з яких становитиме 5-7 млрд грн.

***

Шлапак: Україна вирішила питання з валютою для сплати зовнішніх боргів

Уряд України вирішив питання залучення валюти для сплати за зовнішніми зобов'язаннями в 2014 році, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

«Я вважаю, що ми можемо це стверджувати», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання про те, чи можна стверджувати, що уряд України вирішив питання із залученням валюти для сплати за зовнішніми зобов'язаннями цього року.

«Проблем в уряду з валютою, щоб заплатити за зовнішніми зобов'язаннями, не буде ніяких», - підкреслив міністр.

За його словами, Україна залучає достатній обсяг фінансування на прийнятних умовах. Зокрема, кредити Світового банку залучено за ставкою 0,9% річних, а євробонди на 1 млрд дол. під держгарантії США розміщено під 1,85% річних.

Шлапак відзначив підвищений інтерес інвесторів до України, незважаючи на не спадаючу напругу на сході країни. Зокрема, в ході останнього розміщення євробондів облігації уряду України купували не лише пенсійні фонди, але й давні партнери, які з розумінням ставляться до ситуації в нашій країні.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком з фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фіндопомоги Україні, яка цього року може становити 3,5 млрд дол.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд 7 травня перерахував Україні перший транш кредиту обсягом 3,19 млрд дол. у рамках дворічної програми співробітництва на 17 млрд дол. 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США. 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу обсягом 1 млрд євро, перший транш якої в розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол., або 721,837 млрд у гривневому еквіваленті, зокрема прямий держборг уряду - 53,875 млрд дол., або 590,180 млрд у гривневому еквіваленті.

Як заявив міністр фінансів 18 квітня, Україна до кінця року повинна виплатити близько 9 млрд дол. за своїми зовнішніми зобов'язаннями, й ці кошти Кабінет міністрів має намір залучити на зовнішніх ринках.

***

Українська біржа призупинила торги акціями «Богдан Моторс» через їх значне зростання

Українська біржа призупинила до кінця торгової сесії торги акціями компанії «Богдан Моторс», яку пов'язують з переможцем президентських виборів Петром Порошенком, у зв'язку з виникненням ситуації цінової нестабільності - значним ціновим зростанням даних паперів, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Української біржі.

Як наголошується в повідомленні, акції «Богдан Мотор» зросли з початку торгової сесії на 48,5%, ціна останньої угоди склала 0,0594 грн за акцію.

Довідка УНІАН. "Богдан Моторс" входить у створену у 2005 році корпорацію "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, які входять до його складу, дозволяють щорічно виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.

У даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з випуску автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.

УНІАН

