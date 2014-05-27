В українських міністрів з'являться заступники з євроінтеграції

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що в кожному міністерстві з'явиться заступник міністра з питань європейської євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні уряду.

"В кожному міністерстві тепер буде фахівець з Європейського Союзу, який буде допомагати Україні виконувати Угоду між Україною і ЄС та наближати Україну до Євросоюзу і європейських стандартів. Також сьогодні буде оприлюднено рішення про те, що у всіх міністерствах України вводить окрема посада заступника міністра з питань європейської інтеграції", - сказав наголосив Яценюк.

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Він підкреслив, що "кожна реформа, яка необхідна для України і яка відповідає європейському стандарту, буде виконуватися міністерствами, і це ключове завдання, ключовий центр буде знаходитися в Кабінеті міністрів".

