ТОП-10 (27 травня)

Яценюк дав "Газпрому" два дні на зниження ціни на газ

«Нафтогаз» не бачить прогресу в переговорах з «Газпромом»

НБУ знизив ставки рефінансування комерційних банків

Замість Міндоходів в Україні створена державна фіскальна служба

Міжбанк закрився доларом по 11,96 грн

Україна вивезла з окупованого Криму військового майна на $1 млрд

МВС відмовилося від виготовлення документів у ЄДАПС

Відтік депозитів в Україні за 4 місяці перевищив 75 млрд гривень

Шлапак відзвітував про виконання держбюджету

Захищати інтереси "Нафтогазу" в суперечках з «Газпромом» буде норвезька компанія

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Яценюк дав "Газпрому" два дні на зниження ціни на газ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі, передає кореспондент УНІАН.

«29 числа добігає кінця термін доарбітражного врегулювання спору між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпромом». Росія не зробила жодного кроку для врегулювання цього спору, часу не залишилося.

«Якщо до 29 числа між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідало тим передарбітражним вимогам, які Україна надіслала майже місяць назад, то це означає, що ми зустрічатимемося з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі», - сказав Яценюк.

Яценюк зазначив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

«Ми готові заплатити за куплений газ. Свята справа - платити за своїми зобов'язаннями. Але повинні бути підписані документи, щоб оплатити зобов'язання», - наголосив прем'єр-міністр України.

Яценюк також зазначив, що зараз Україна хоче почути відповідь від Росії, зокрема, і з питання повернення Україні 2,2 млрд кубометрів газу, які Росія вкрала через «Чорноморнафтогаз» на території Автономної Республіки Крим. «А це не мало не багато, в цінах російського «Газпрому», мільярд доларів. Я вже не кажу про сотні мільярдів доларів, які Росія вкрала в українських громадян через анексію Криму», - сказав глава уряду.

Яценюк також нагадав, що Україна вже не раз пропонувала американським і європейським партнерам у рамках роботи Європейської енергетичної хартії «по-новому побудувати енергетичний ринок Європи».

«Йдеться про те, щоб російський газ продавався не на кордоні України і ЄС, а на кордоні Росії та України. Це означає, що українська газотранспортна система повинна бути використана всіма сторонами, і модернізуватися, й експлуатуватися нашими європейськими партнерами і партнерами із США, - сказав глава уряду. – Наші газові сховища повинні бути наповнені газом, і цей газ повинен належати нашим українським, європейським партнерам, американським компаніям. Якщо хоче заходити Росія – будь ласка. Ми всім дамо доступ, оскільки цього потребує міжнародне законодавство».

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Окрім того, присутній на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Шлапак сказав, що на сьогодні є необхідна сума для того, щоб погасити газові борги перед «Газпромом», але поки що не зрозуміла ціна на російський газ.

«Нагромаджено необхідну суму для того, щоб здійснити розрахунок з російськими партнерами, але ясності на сьогодні поки що немає, яка ціна буде газу. А тому підрахувати достатність грошей для того, щоб збалансувати і підстрахувати НАК «Нафтогаз Україна», неможливо», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

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«Нафтогаз» не бачить прогресу в переговорах з «Газпромом»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» констатує відсутність реального прогресу в переговорах з російським монополістом «Газпромом» щодо перегляду ціни на газ, який використовується як важіль політичного тиску Кремля на Україну.

«Російська сторона продовжує займати неконструктивну позицію і вимагає безумовного погашення всіх виставлених рахунків, включаючи і спірні суми», - говориться в повідомленні «Нафтогазу» за підсумками чергового раунду тристоронніх переговорів у складі Україна–Росія–ЄС з питань поставок російського газу до України, що завершився 26 травня

«Українська сторона ще раз озвучила необхідність пакетної угоди, яка регламентуватиме погашення виставлених рахунків, з одного боку, і умови подальших поставок газу до України, включаючи питання тимчасової ціни газу до завершення суперечки шляхом переговорів або арбітражного врегулювання, з іншого», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, російська сторона також не погодилася з пропозицією Єврокомісії щодо врегулювання ситуації.

НАК "Нафтогаз України" вкотре підтвердила свою готовність погасити неоплачені рахунки за умови досягнення цивілізованого компромісу, який гарантуватиме безперебійність поставок газу до України.

«У зв'язку з тим, що сьогоднішні переговори не дали результату, очікується, що наступний раунд тристоронніх переговорів буде проведено до кінця цього тижня», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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НБУ знизив ставки рефінансування комерційних банків

Про це йдеться в постанові регулятора "Про окремі питання рефінансування банків", яка опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» 27 травня. Документ набуває чинності з дня публікації.

“Розмір процентної ставки за стабілізаційними кредитами під час надання такого кредиту/зміни умов кредитного договору в частині продовження терміну користування таким кредитом визначається в річних відсотках на рівні півтори облікові ставки НБУ”, - говориться в тексті постанови.

Згідно з постановою, розмір ставки за користування кредитами для збереження ліквідності банків, які надані після 15 квітня 2014 року, знижено до рівня подвійної облікової ставки НБУ, розмір ставки за користування кредитами для підтримки ліквідності банків, які розробили програму фінансового оздоровлення, виданими після 1 березня 2014 року, знижено до рівня півтори облікові ставки НБУ.

При цьому, змінена процентна ставка впродовж терміну дії кредитного договору зміні не підлягає.

Згідно з повідомленням, таке зниження ставок має сприяти безпеці та фінансовій стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в квітні 2014 року порівняно з березнем скоротив обсяг рефінансування банків на 27,6% - до 23,4 млрд грн.

Середньозважена процентна ставка за цими операціями за квітень становила 15,54% річних (з початку року — 13,41% річних).

Національний банк України з 15 квітня збільшив облікову ставку з 6,5% до 9,5%. Нацбанк пояснив це прискоренням темпів інфляції з початку року і девальвацією національної валюти. Такий захід разом з іншими стабілізаційним заходами має підвищити привабливість банківських депозитів, а також позитивно вплине на валютний ринок України.

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Замість Міндоходів в Україні створена державна фіскальна служба

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення державної фіскальної служби з питань податкової і митної політики, засідання якої може відбутися вже 2 червня поточного року, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, найімовірнішою темою засідання стане звіт про боротьбу податкових і митних органів з податковими ямами і схемами ухиляння від сплати податків.

"2 червня ми з вами проведемо нараду. У нас створено державну фіскальну службу України, і я хотів би, щоб другого числа вони (куратори податкових і митних органів - УНІАН) відзвітували про боротьбу з податковими ямами, про те, як вони ліквідовували корупцію на митниці чи не ліквідовували, і про те, як ми працюємо з бізнесом, насамперед, органи податкової служби. І далі, ми прийматимемо в тому числі й кадрові рішення", - сказав прем'єр.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що Міністерство доходів і зборів, яке перебуває на стадії ліквідації, не робить адекватних кроків щодо припинення надходження на територію України товарів контрабандним шляхом і ліквідації «сірих схем».

Крім того, міністр фінансів назвав роботу міністерства напівпрозорою, уточнивши, що громадськість не впливає на ухвалення рішень і не бере участі у вирішенні конфліктних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України. До середини квітня Яценюк доручив керівництву податкових і митних органів ліквідувати всі сірі схеми, проте у середині травня заступник міністра доходів і зборів України Віталій Науменко заявив, що за два місяці повністю викорінити корупцію на регіональних митницях неможливо, оскільки для цього необхідно підвищити заробітну плату співробітникам, а також провести кадрові зміни.

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Міжбанк закрився доларом по 11,96 грн

У вівторок, 27 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7500/11,9500, на 12:00 звузився спред до 11,8500/11,9200. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8900/11,9600, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0400/16,3155, на 12:00 ціни становили 16,1650/16,2665. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2220/16,3235.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3426/0,3485, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3458/0,3479. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,3459/0,3488.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3640/1,3665.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 11,660821.

Міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що уряд України має всі можливості не допустити волатильності на валютному ринку і подальшого знецінення гривні.

Він не уточнив, до якого рівня буде зміцнення гривні, повідомивши, що це питання буде ще обговорюватися, але курс на рівні 10,5 грн/долл. дозволяє збалансувати зовнішню торгівлю товарами і послугами.

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Україна вивезла з окупованого Криму військового майна на $1 млрд

Влада України продовжує вивезення з території окупованого Росією Криму української техніки, зброї та військового майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі в.о. президента України, вартість вже виведеного майна і військової техніки перевищує 1 млрд дол.

Загалом станом на 27 травня з території Криму на материкову частину прибуло близько 5 тис. осіб. З них близько 4 тис. - військовослужбовці.

Кількість озброєння та військової техніки, вивезеної з Криму, становить більше 2 тис. одиниць. Зокрема, авіаційної техніки - 75 одиниць, кораблів - 32 одиниці, автомобільної техніки - 1341 одиниця, ракетно-артилерійського озброєння - 120 одиниць, бронетехніки - 121 одиниця, техніки зв‘язку - 201 одиниця, техніки оперативного забезпечення - 302 одиниці, техніки тилу - 400 одиниць тощо.

Паралельно проводиться виведення техніки Національної гвардії та військового майна прикордонників, йдеться в повідомленні.

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МВС відмовилося від виготовлення документів у ЄДАПС

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що повністю ліквідували корупційні зв'язки з консорціумом «ЄДАПС», який виготовляв бланки документів суворої звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

“МВС мало корупційні схеми, багато говорилося про зв'язки з фірмою «ЄДАПС». Вона випускала паспорти, усі бланки суворої звітності та інше. Ціни стрибали від декількох гривень до сотень. Вони змінювались не за якоюсь технологією, а потому, як кому хотілось”, - зазначив він.

“Тому ми, відповідно до доручення міністра внутрішніх справ, повністю ліквідували будь-які зв'язки МВС з цією приватною фірмою”, - наголосив Чеботар.

Також Чеботар зауважив, що функцію з виготовлення документів МВС передало Нацбанку України. На сьогодні усі замовлення МВС виконує підпорядкований Нацбанку поліграфкомбінат «Україна».

За його словам, тепер водійське посвідчення коштуватиме на 43% дешевше.

«ЄДАПС» не могли ліквідувати раніше, тому що уся структура мала своїх патронів на усіх щаблях влади”, - зазначив Чеботар і додав, що ця діяльність розслідується.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня в МВС заявили, що правоохоронці викрили низку корупційних схем, пов’язаних із діяльністю концерну «ЄДАПС».

14 травня Чеботар заявив, що виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів стало на 40% дешевшим. Зниження ціни, за його словами, пов’язане з тим, що посвідчення водіїв та інші документи суворої звітності виготовляє не «ЄДАПС», поліграфкомбінат «Україна».

«Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України передало всі функції щодо виготовлення посвідчень водіїв так і інших документів суворої звітності Національному банку України. Хочу констатувати, що при виробництві підприємством «ЄДАПС» посвідчення водія коштувало 198 гривень, то тепер – 114 гривень, а це менше на 40 відсотків їх вартості. Стільки ж коштуватиме і техпаспорт», – зазначив Чеботар.

За його словами, найближчим часом такі зміни відбудуться і у сфері виготовлення паспортів.

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Відтік депозитів в Україні за 4 місяці перевищив 75 млрд гривень

Відтік депозитів в банківській системі України перевищив 75 млрд грн, сказав міністр фінансів Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень поточного року на засіданні Кабінету міністрів.

«Нестабільна ситуація в роботі банківського сектора, 75 млрд - відтік депозитів, а це призводить до нестачі кредитного ресурсу та нестабільності валюти», - сказав Шлапак.

За словами міністра, нестача кредитних ресурсів відбивається на показниках державного бюджету, оскільки Мінфін не може вийти на внутрішні ринки запозичень.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні негативно вплинула на банківську систему, зокрема, з початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш як на 40% - до 11,66 грн/дол. за курсом на 26 травня.

Обсяг депозитів в українських банках у квітні поточного року знизився на 0,3%, до 378,6 млрд грн у національній валюті, і на 4,1%, до 25,5 млрд дол. в іноземній валюті. З початку року, в січні-квітні, обсяг депозитів у національній валюті знизився на 10,3%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 17,3%.

За інформацією Національного банку України, відплив коштів з депозитних рахунків у квітні порівняно з попередніми місяцями сповільнився як у національній, так і в іноземній валюті.

Середньозважена ставка за депозитами в нацвалюті в квітні порівняно з березнем збільшилася до 12,60% річних з 12,18%, в іноземній – знизилася до 6,54% з 6,65%.

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Шлапак відзвітував про виконання держбюджету

Дефіцит загального фонду державного бюджету у січні-квітні поточного року становив 7,8 млрд грн, і бюджет поточного року буде виконано, сказав міністр фінансів Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень поточного року на засіданні Кабінету міністрів.

«У січні-квітні ми виконали державний бюджет з дефіцитом по загальному фонду 7,8 млрд», - сказав він. За словами міністра, це значно менше дозволених до кінця поточного року 68 млрд грн і встановлених на поточний період 31 млрд грн. «Бюджет 2014 року Україною буде виконано», - додав Шлапак.

Як відзначив міністр, доходи держбюджет за січень-квітень становили 120,6 млрд грн, що на 14,4 млрд грн, або майже на 14%, більше показника за аналогічний період минулого року. За його словами, до загального фонду держбюджету за 4 місяці надійшло 106,2 млрд грн, що на 14,8 млрд грн, або більш ніж на 16%, більше, ніж минулого року.

Шлапак підкреслив, що виконання держбюджету податковими і митними органами стало можливим тільки після внесення змін до держбюджету, тоді як раніше прибуткова частина поповнювалася за рахунок перерахування суми перевищення доходів над витратами від Національного банку України. «21 млрд грн Національним банком вже перераховано до держбюджету перевищень доходів над витратами», - сказав він.

Водночас міністр відзначив, що Міндоходів і зборів не вживає достатніх заходів для боротьби з контрабандними і сірими схемами на митниці. «Наше міністерство доходів і зборів, незважаючи на категоричну вимогу прем'єр-міністра, залишається напівзакритим», - зазначив Шлапак і додав, що прем'єр доручив 2 червня провести розширену нараду з податківцями, провести «препарування» доходів держбюджету і зробити висновки.

Щодо витрат держбюджету, то, за словами Шлапака, вони становили 127,3 млрд, зокрема витрати загального фонду 114 млрд, або 92% розпису держбюджету. «Маємо недовиконання держбюджету по витратах. Соціальні витрати загального фонду держбюджету профінансовані у розмірі 96 млрд, або на 100%. Повністю на 100% обслуговується державний борг, хоча він для нас обійшовся за 4 місяці цього року на 12 млрд дорожче, або на 37%, ніж ми планували, через курс», - сказав він.

Міністр відзначив, що також повною мірою виконуються зобов'язання перед Пенсійним фондом, дефіцит якого профінансовано на 100% обсягом майже 28 млрд грн, але певні складнощі з фінансування держбюджету є. «Основні проблеми пов'язані з нестачею коштів на казначейському рахунку. 1,5 млрд грн заборгованості перед центральними органами виконавчої влади», - сказав Шлапак. Також, за його словами, виникають складнощі з фінансуванням дефіциту «Нафтогазу» і дефіцитом Пенсійного фонду, який залишається незбалансованим, оскільки дефіцит зріс на 2 млрд грн з початку року.

Стосовно місцевих бюджетів, Шлапак відзначив, що до загального фонду місцевих бюджетів надійшли 24 млрд грн, і таким чином планові показники виконані на 101,2%, зокрема по Київській, Черкаській, Кіровоградській і Житомирській областях виконання на 102-103%. Водночас, по 10 регіонам недовиконання місцевих бюджетів, в першу чергу у Запорізькій, Полтавській і Харківській областях. «У цілому, з 667 бюджетів трохи більше половини – 335 - виконуються, по 332-х ці показники не виконуються», - сказав він.

Міністр підкреслив, що уряд своєчасно перераховує всі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам і забезпечує короткостроковими кредитами, але заборгованість перед місцевими бюджетами є. «Ми маємо, на жаль, заборгованість, по незахищених витратах, у розмірі 3,5 млрд грн. Сьогодні ми розпочинаємо її погашення», - сказав Шлапак, і повідомив, що сьогодні буде перераховано 2,4 млрд грн, зокрема 70% - на місцеві бюджети, 30% - для погашення заборгованості перед центральними органами виконавчої влади.

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Захищати інтереси "Нафтогазу" в суперечках з «Газпромом» буде норвезька компанія

НАК «Нафтогаз України» залучає норвезьку юридичну компанію Wikborg, Rein & Co для захисту своїх інтересів під час врегулювання спорів із російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі», «Нафтогаз» заплатить за послуги норвезької компанії 1,3 млн євро. Контракт укладається до кінця 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року спливає місячний термін предарбітражного процесу. Якщо Україна і Росія до цього часу не врегулюють газові суперечки, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять в затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

УНІАН