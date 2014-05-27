На Донбасі проблеми зі зв'язком - між Краматорськом і Слов'янськом пошкоджений кабель

Найбільший український оператор проводового зв'язку «Укртелеком» повідомив про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг у Донецькій області у зв'язку з пошкодженням оптоволоконного кабелю лінії передачі, йдеться на офіційному сайті компанії.

«Укртелеком» повідомляє, що сьогодні з 10:00 спостерігаються тимчасові труднощі в наданні телекомунікаційних послуг, а саме широкосмугового доступу в інтернет, вхідних і вихідних дзвінків міжміського і міжнародного зв'язку, для абонентів Святогорська і Красного Лиману Донецької області», - сказано в повідомленні.

За даними компанії, складнощі в роботі послуг викликані пошкодженням оптоволоконного кабелю на ділянці Краматорськ-Слов'янськ.

«Фахівці «Укртелекому» докладають максимум зусиль для швидкого відновлення послуг зв'язку у вказаних населених пунктах. На жаль, назвати точний час відновлення неможливо через проведення антитерористичної операції в цьому регіоні», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на сході України продовжується активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

