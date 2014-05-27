МВС відмовилося від виготовлення документів у ЄДАПС

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що повністю ліквідували корупційні зв'язки з консорціумом «ЄДАПС», який виготовляв бланки документів суворої звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

“МВС мало корупційні схеми, багато говорилося про зв'язки з фірмою «ЄДАПС». Вона випускала паспорти, усі бланки суворої звітності та інше. Ціни стрибали від декількох гривень до сотень. Вони змінювались не за якоюсь технологією, а потому, як кому хотілось”, - зазначив він.

“Тому ми, відповідно до доручення міністра внутрішніх справ, повністю ліквідували будь-які зв'язки МВС з цією приватною фірмою”, - наголосив Чеботар.

Також Чеботар зауважив, що функцію з виготовлення документів МВС передало Нацбанку України. На сьогодні усі замовлення МВС виконує підпорядкований Нацбанку поліграфкомбінат «Україна».

За його словам, тепер водійське посвідчення коштуватиме на 43% дешевше.

«ЄДАПС» не могли ліквідувати раніше, тому що уся структура мала своїх патронів на усіх щаблях влади”, - зазначив Чеботар і додав, що ця діяльність розслідується.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня в МВС заявили, що правоохоронці викрили низку корупційних схем, пов’язаних із діяльністю концерну «ЄДАПС».

14 травня Чеботар заявив, що виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів стало на 40% дешевшим. Зниження ціни, за його словами, пов’язане з тим, що посвідчення водіїв та інші документи суворої звітності виготовляє не «ЄДАПС», поліграфкомбінат «Україна».

«Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України передало всі функції щодо виготовлення посвідчень водіїв так і інших документів суворої звітності Національному банку України. Хочу констатувати, що при виробництві підприємством «ЄДАПС» посвідчення водія коштувало 198 гривень, то тепер – 114 гривень, а це менше на 40 відсотків їх вартості. Стільки ж коштуватиме і техпаспорт», – зазначив Чеботар.

За його словами, найближчим часом такі зміни відбудуться і у сфері виготовлення паспортів.

