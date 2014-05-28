ТОП-10 (28 травня)

Україна скоротила дефіцит держбюджету більш ніж удвічі

Україна в квітні призупинила імпорт нафти

Україна за чотири місяці збільшила імпорт газу на 2,3%

Мінфін залучив до держбюджету $214,8 млн і 20 млн гривень

Австралійські компанії можуть інвестувати в український LNG-термінал

Газ із США допоможе Україні протистояти шантажу Росії - сенатор

Уряд направив у Раду законопроект про податкову амністію

"Газпром" 3 червня обмежить поставки газу в Україну, якщо не буде передоплати - Міллер

«Укрзалізниця» скоротить кількість поїздів у Крим і Росію

Україна за 10 днів виплатить усі борги за газ, якщо РФ знизить ціну - Яценюк

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Україна скоротила дефіцит держбюджету більш ніж удвічі

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-квітня 2014 року становив 6,930 млрд грн, що у 2,3 разу менше від показника дефіциту за аналогічний період минулого року у розмірі 16,145 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-квітень 2014 становив 6,930 млрд гривень, що відповідає 10,1% від річного показника, затвердженого Верховною Радою України у законі про бюджет із змінами від 27 березня 2014 року (річний показник – 68,564 млрд гривень)», - йдеться у повідомленні Мінфіну.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-квітень 2014 року становив 2,858 млрд грн, що в 6,6 раза нижче показника дефіциту за січень-квітень 2013 року. Дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками 4 місяців ц.р. порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився в 2,3 раза - до 7,799 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 120,555 млрд грн, що на 14,437 млрд грн, або на 13,6%, більше аналогічного показника минулого року. Загальна сума доходів зведеного бюджету за січень-квітень ц.р. становила 152,050 млрд грн, що на 14,300 млрд грн, або на 10,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фактичні надходження до загального фонду держбюджету за вказаний період проти аналогічного показника 2013 року зросли на 14,821 млрд грн, або на 16,21%, - до 106,241 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень-квітень 2014 року становили 127,284 млрд грн, що на 5,577 млрд грн, або на 4,58%, більше показника за січень-квітень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за цей період становила 154,718 млрд грн, що на 0,9%, або на 1,328 млрд грн, менше відповідного показника 2013 року. Касові витрати загального фонду держбюджету за чотири місяці становили 114,297 млрд грн, що більше відповідного показника минулого року на 4,4%, або на 4,802 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в першому кварталі 2014 року становив 4,094 млрд грн, що на 9,48%, або на 429 млн грн, менше дефіциту за підсумками січня-березня минулого року.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає дефіцит бюджету обсягом 68,5 млрд грн і граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

27 травня міністр фінансів України Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень, повідомив, що дефіцит загального фонду держбюджету за цей період становив 7,8 млрд грн, і заявив, що Україна виконає бюджет цього року.

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Україна в квітні призупинила імпорт нафти

Україна в квітні 2014 року не імпортувала нафту, тоді як у березні цього року обсяг імпорту становив 30,5 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти за 4 місяці цього року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 33,2% — до 253,9 тис. тонн.

Поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України в січні-квітні 2014 року скоротилися порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 19,6% - до 983 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-квітні 2014 року збільшилася порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 17% - до 1,2 млн тонн. У квітні переробка скоротилася порівняно з минулорічним показником на 27,4% - до 204,6 тис. тонн.

Призупинення імпорту нафти в квітні цього року може бути пов'язано з повною зупинкою Одеського нафтопереробного заводу, майно якого зараз знаходиться під арештом у зв'язку із судовими розглядами його власника - скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, компанії, що входять до холдингу Курченка ВЕТЭК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 раза - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

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Україна за чотири місяці збільшила імпорт газу на 2,3%

Україна за січень-квітень 2014 року збільшила імпорт природного газу, понад 95% якого доводиться на російське паливо, на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 8,753 млрд куб. м.

Про це йдеться в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в квітні 2014 року імпорт природного газу збільшився порівняно з квітнем 2013 року на 79,6% - до 2,661 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Після зміни української влади в лютому цього року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, й готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року закінчується місячний термін передарбітражного процесу. Якщо Україна й Росія до цього часу не врегулюють газові спори, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять у затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

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Мінфін залучив до держбюджету $214,8 млн і 20 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 27 травня, залучило до держбюджету 214,770 млн дол. і 20,063 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що раніше Мінфін не планував розміщення валютних облігацій у травні поточного року.

Мінфін залучив валютні кошти у результаті розміщення облігацій у доларах США на 14 днів під 3% річних, задовольнивши всі 8 поданих заявок. Гривневі кошті залучені в результаті розміщення 2-річних облігацій під 17% річних за двома з трьох поданих заявок.

За інформацією Мінфіну, в результаті аукціону до держбюджету залучено 2,543 млрд грн за курсом НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у травні провів два аукціони з розміщення ОВДП, у ході яких залучив до держбюджету 2,246 млрд грн. Попередній аукціон Мінфіну 20 травня завершився безрезультатно.

За оперативними даними Держказначейства на 26 травня, з початку року до держбюджету надійшло 68,393 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 27,174 млрд грн, на обслуговування держборгу - 14,722 млрд грн.

Станом на 27 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 286,878 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 177,263 млрд грн, у власності банків - 83,571 млрд грн, нерезидентів - 16,007 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% від ВВП.

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Австралійські компанії можуть інвестувати в український LNG-термінал

Австралійські компанії розглядають можливість інвестування в будівництво LNG-терміналу в Одеській області, необхідного для поставок зрідженого газу до України.

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Джейн Маргарет Данн у ході зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі України Павлом Шереметою, повідомила прес-служба міністерства.

“Австралійські компанії зацікавлені розглянути можливість залучення інвестицій у проект «LNG Україна», - повідомила Данн, яку цитує прес-служба.

За її словами, австралійські компанії мають необхідні технології і досвід у реалізації спільних проектів у енергетичній сфері, зокрема з Польщею.

У свою чергу, Шеремета заявив, що урядом заплановані заходи щодо диверсифікації джерел поставок газу до України, до них належить і реалізація проекту «LNG Україна» з метою поставки зрідженого газу до України.

За словами міністра, прогнозна вартість природного газу після регазифікації буде значно меншою за сьогоднішню ціну на російський газ для України, що має важливе значення для розвитку промисловості.

«Наш інтерес полягає в тому, щоб промислові підприємства України могли одержувати зріджений газ за економічно обгрунтованими цінами. Зараз нас цікавлять довгострокові контракти, які сьогодні виглядають набагато перспективніше, ніж спотовий ринок, який є достатньо дорогим», - підкреслив Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке мало координувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті складає 25%+1 акція.

26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ був підписаний колишнім головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим з нібито представником компанії Джорді Бонвєї, який не мав повноважень на це. Після цього інциденту Держінвестпроекту не вдавалося залучити нового інвестора.

19 листопада 2013 року було підписано угоду між Національним проектом «Ел Енджі Термінал» і компанією Excelerate Energy Limited Partnership (США) про істотні умови договору фрахту, які передбачають надання в оренду FSRU судна місткістю 138 тис. куб. м або 151 тис. куб. м в період з першого кварталу 2015 року строком на 5 (10) років.

2 квітня новообраний прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів має намір продовжувати реалізацію проекту з будівництва LNG-терміналу в Одеській області в рамках виконання програми диверсифікації поставок газу до України.

Справка УНІАН. Національний проект «LNG Україна» реалізує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації зрідженого природного газу (ЗПГ), який буде розташований у морському порту «Южний» ПАТ «Укртранснафта» в Комінтернівському районі Одеської області.

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Газ із США допоможе Україні протистояти шантажу Росії - сенатор

Уряд США блокує зняття обмежень на експорт скрапленого газу, не зважаючи на його комерційну привабливість, заявив сенатор Тед Круз у ході круглого столу в Києві.

«Що заважає експорту найбільше – це урядові бар'єри. В уряді США є 22 подання про зняття бар'єрів на експорт скрапленого газу, але вони очікують на рішення уряду», - сказав він.

“Ці проекти не реалізуються не тому, що вони невигідні, а тому, що уряд блокує їх”, - додав Круз.

За його словами, 22 подання у разі їх ухвалення урядом дозволять прибрати всі бар'єри, що заважають вільно експортувати скраплений газ, зокрема і до України, що дозволить нам істотно скоротити енергозалежність від Росії.

Сенатор зазначив, що енергія на сьогодні є найефективнішим засобом економічного шантажу, який використовує Росія, намагаючись підкорити Україну своєму впливу.

Реалізація проектів з експорту американського газу дозволить вирішити відразу три завдання. По-перше, це допоможе Україні протистояти енергетичному шантажу Росії, по-друге, стане серйозною платою РФ за порушення українського суверенітету, і по-третє, це створить робочі місця і приведе до економічного зростання і в Україні, і в США, вважає Круз.

Він закликав український уряд розвивати відповідну інфраструктуру, щоб Україна дістала ширші можливості поставляти енергоресурси з країн Європи і США.

Як повідомляв УНІАН, українська влада намагається диверсифікувати поставки природного газу, основна частина якого на сьогодні імпортується з Росії, яка на початку другого кварталу 2014 року, користуючись монопольним становищем на українському ринку, підняла ціну в 1,5 разу, - до 485,5 дол. за тис. куб. м газу.

Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить нашій країні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсивною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

2 квітня державний секретар США Джон Керрі на Раді ЕС-США з енергетики заявив, що Сполучені Штати Америки почнуть експортувати газ до Європи в 2015 році. За його словами, США мають намір поставляти газу більше, ніж його споживає ЄС.

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Уряд направив у Раду законопроект про податкову амністію

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради раніше схвалений проект закону про запровадження в Україні механізму податкової амністії, що припускає звільнення платників податків від фінансової, адміністративної і кримінальної відповідальності за свідоме заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, сформованих на 1 січня 2014 року. За інформацією, розміщеною на веб-порталі Верховної Ради, законопроект № 4930 про внесення змін до Податкового кодексу зареєстрований 26 травня поточного року.

Згідно з проектом закону, податковий компроміс застосовується до платників податків, які подали за заздалегідь встановленою формою уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань, і тягне сплату частини уточнених зобов'язань до бюджету. «Сума, що підлягає сплаті, складає 15% від заниженого зобов'язання податку на прибуток та\ або на додану вартість і сплачується протягом 60 днів з моменту узгодження уточнених платіжних даних, - йдеться в проекті закону. - При цьому 85% такої суми вважаються погашеними, на них не поширюються штрафні санкції або пеня».

Уточнюючий розрахунок зобов'язань, як сказано в законопроекті, потребує додаткової звірки даних, яку проведуть контролюючі органи. У разі, якщо платник податків при оцінюванні зобов'язань допустив помилки або порушення, податкові органи протягом 10 днів надішлють такому платникові податків спеціальний запит із вказівкою помилок.

«Якщо такий запит не надійде, сума податкових зобов'язань вважається узгодженою», - говориться в законопроекті.

При цьому компроміс вважається недосягнутим, а відповідальність за порушення законодавства – незнятою, у разі, якщо платник податків не звернувся з клопотанням про застосування компромісу або не виправив помилки при уточненні податкових зобов'язань відповідно до рекомендацій податкових органів, викладених у запиті.

Водночас, у разі виконання платником податків всіх умов компромісу, його дії з ухилення від сплати податків і зменшення зобов'язань, сформованих на 1 січня 2014 року, вважаються ненавмисними.

«Добровільна акція декларування несплачених платежів до бюджету є певним компромісом між платниками податків і державою, а результатом такого взаєморозуміння є платежі до бюджету», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Впровадження норм законопроекту, як очікується, забезпечить додаткові надходження до бюджету, поліпшить умови розвитку в Україні відкритої, прозорої економіки і сприятиме її детінізації.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про податковий компроміс було розглянуто на виїзному засіданні уряду в Миколаєві 21 травня. У Міністерстві доходів і зборів України зазначили, що документ є міжнародною практикою і відповідає інтересам ділових кіл.

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"Газпром" 3 червня обмежить поставки газу в Україну, якщо не буде передоплати - Міллер

Обмеження поставок газу Україні буде введено з 10.00 третього червня у разі, якщо не буде надходження передоплати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова російської газової компанії «Газпром» Олексій Міллер сказав на нараді за участі президента РФ Володимира Путіна.

«Рахунок нашим українським колегам виставлений з оплати за червень. Термін оплати - 2 червня до кінця дня включно. У тому випадку, якщо Україна не перерахує гроші, то з 10-ї години ранку 3 червня, у вівторок, буде введене обмеження поставок газу в Україну», - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Міненерго РФ Олександра Новака, Росія може відмовитися від передоплати при поставка газу в Україну лише після погашення заборгованості, що накопичилася, за вже поставлене паливо.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу. За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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«Укрзалізниця» скоротить кількість поїздів у Крим і Росію

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з введенням нового графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року, має намір скоротити кількість поїздів у напрямку анексованого Кримського півострова й Росії у зв'язку з падінням пасажиропотоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

Зокрема, в напрямку країн СНД у квітні-травні цього року пасажиропотік зменшився в середньому на 40%. У зв'язку з цим у діючому графіку «Укрзалізниця» вже скасувала поїзд №4/3 Київ – Москва, а в новому графіку скасує 9 пар поїздів у напрямку Росії, з них 3 пари поїздів формування «Укрзалізниці», 6 пар поїздів Російських залізниць. Також із 1 червня 5 пар поїздів курсуватимуть через день замість щоденного курсування: №90/89 Жмеринка – Москва, №78/77 Ковель – Москва, №6/5 Київ – Москва, №78/77 Маріуполь – Москва, №33/34 Москва – Одеса.

Крім того, в новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 48 пар поїздів у сполученні з Кримом. Із них 21 пара поїздів формування українських залізниць, 8 пар – Білоруських залізниць, 19 пар – Російських залізниць.

«Порівняно з минулим графіком скасовано 54 пари поїздів до Криму, це формування «Укрзалізниці» - 32 пари, формування СНД – 22 пари у зв'язку з відсутністю пасажиропотоку й технічних можливостей у зв'язку з введенням контрольних операцій по станції Джанкой і по станції Мелітополь», - повідомив Бреус.

Крім того, за його словами, було ухвалено рішення скоротити кількість вагонів у поїздах у Кримському напрямку в середньому на 5 вагонів - до 13 вагонів.

Загалом у новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено в графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів за необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.

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Україна за 10 днів виплатить усі борги за газ, якщо РФ знизить ціну - Яценюк

Єдина політика, що проводиться в енергетичній сфері Україною, країнами Європейського союзу і Сполучених штатів Америки стане єдине вірною відповіддю наросійську газову агресію, заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який перебуває з візитом у Німеччині.

«Газове питання є частиною великого геополітичного конфлікту, який був спровокований Росією. Єдина енергетична політика Європейського Союзу, США і України, зокрема у сфері спільного управління і модернізації газотранспортної системи, - це єдина правильна відповідь на російську газову агресію», - наголосив Яценюк.

Також, відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна вимагати знижки на ціну газу, що імпортується до України з Росії, Яценюк зазначив, що Київ розглядає два варіанти співпраці. «Перший - на справедливих і прозорих ринкових умовах, в яких Росія продає свій газ як товар, а не використовує його як елемент політичного тиску. І другий варіант - 29 травня Україна подає позов на російський «Газпром», - сказав глава уряду.

При цьому він ще раз нагадав, що причиною звернення до суду є необгрунтоване підвищення ціни на газ російською стороною.

«Якщо нам вдасться домовитися щодо ціни (на газ – УНІАН), ми протягом 10 днів виплатимо всі наші борги. Ми це вже публічно заявили на весь світ», - наголосив Яценюк.

Раніше, 27 травня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі. Яценюк також зазначив, що зараз Україна хоче почути відповідь від Росії, зокрема, і з питання повернення Україні 2,2 млрд кубометрів газу, які Росія вкрала через «Чорноморнафтогаз» на території Автономної республіки Крим.

«Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставку газу Україні.

У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому голова російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

УНІАН