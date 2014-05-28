Анонс на 29 травня

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* Конференція-виставка "Інноваційні технології 3d друку і сканування в Україні", на якій буде презентовано передовий досвід тривимірної друку в архітектурі, промисловості, маркетингу, дизайні, мистецтві, медицині, ювелірній справі, соціальній, науковій та освітній сферах.

* Прес-конференція на тему: "Зерновий ринок України: проблеми та шляхи їх вирішення. Прогнози виробництва та експорту зерна в 2014-2015 маркетинговому році". Організатор: Українська Зернова Асоціація. Учасники: Володимир Клименко, президент Української Зернової Асоціації; Микола Горбачов, директор ТОВ "Нью Ворлд Грейн Юкрейн".

* У рамках V міжнародного Енергетичного форуму відбудеться брифінг для преси «Конкретні дії щодо створення енергетичної політики України в умовах конфлікту з Росією».

* Відбудеться брифінг на тему : «Проблеми будівництва малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону» за участю міністра екології та природних ресурсів України Андрія Мохника.

* Відбудеться прес-брифінг на тему: «Кредити є. Долар не падає?». Запрошений гість Олександр Савченко, екс-заступник голови НБУ, ректор Міжнародного інституту бізнесу, який розповість, чому кредити МВФ і Світового Банку не знижують курс долара, до чого призведе накопичення зовнішніх боргів України і чи можливе життя держави без міжнародних фінансових позик.

* Голова Держземагентства України Сергій Рудик представить «Гарячу лінію», метою якої є своєчасне й ефективне регулювання невідкладних земельних питань, виявлення та протидія корупції. Після презентації відбудеться брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Подолання корупції у вугільній галузі України та оптимізація роботи вугільних підприємств» першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Зюкова.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Відкрити легальну музику в Інтернеті: зірки й експерти гуртуються для захисту української музики». На прес-конференції будуть презентовані ініціативи щодо боротьби з піратством в Інтернеті та розвитку в Україні легальних сервісів з продажу, підписки і доступу до музичного контенту: буде анонсований концерт «Музика легально»» на підтримку легального скачування музики, в якому візьмуть участь українські артисти: Олег Скрипка, «Друга Ріка», Табула Раса, С.К.А.Й., Alloise, Bahroma, Юлія Лорд та інші; ініціативи щодо обговорення шляхів розвитку та поширення в Україні легальних сайтів для доступу до музичного контенту. Мета ініціативи - підвищити обізнаність про легальні альтернативи доступу до музики в мережі Інтернет, привернути увагу до проблеми піратства. Учасники: Дмитро Прикордонний, голова Коаліції виконавців і продюсерів України; Крістофер Сміт, перший секретар економічного відділу посольства США в Україні; Валентин Коваль, директор каналу М1 і представник ініціативи «Чисте небо»; Андрій Шабанов, генеральний продюсер «Просто Раді.О»; Сашко Положинський, гурт «Тартак»; Олександр «Фоззі» Сидоренко, гурт «Танок на майдані Конго» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 067 579 04 26, 050 344 51 12.

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