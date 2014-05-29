Президент Киргизстану хоче зустріти новий рік в Євразійському союзі





Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Атамбаєв повідомив на розширеному засіданні вищого Євразійської економічної ради .

«Новий рік, звичайно ж, ми хотіли б зустріти в Євразійському економічному союзі», - сказав Атамбаєв.

За його словами, інтеграція в Євразійський союз для Киргизії - усвідомлене рішення та найважливіший напрямок економічної політики.

«Звичайно ж, я не можу не сказати, що дослідження та економічні прогнози показують, що Киргизію на перших порах очікують непрості часи після вступу до Митного союзу, і для нас важливо, щоб участь в інтеграційних процесах дозволило не знижувати досягнутих сьогодні в республіці темпів економічного розвитку», - сказав він.

Атамбаєв підкреслив, що Киргизія не має наміру перекладати свої проблеми на членів МС, проте країну непокоїть можливе падіння виробництва і зростання безробіття.

«Ми хотіли б знайти розуміння наших проблем і, відповідно, отримати серйозну підтримку для їх вирішення. Ми вдячні російській і казахській стороні за допомогу в розробці механізму підтримки економіки Киргизії. Ми вирішили з російською стороною створити фонд, кошти якого безпосередньо і без бюрократичних бар'єрів будуть спрямовані на полегшення інтеграції Киргизії до Митного союзу», - сказав він.

Читайте такожЛукашенко підловив Росію на підступі з договором про Євразійський союз