Президент Вірменії поспішає вступити у Євразійський союз до 15 червня

Вірменія розраховує приєднатися до договору про Євразійський економічний союз Росії, Білорусі й Казахстану до 15 червня 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент Вірменії Серж Саргсян на розширеному засіданні вищої Євразійської економічної ради сьогодні в Астані.

«Прошу встановити термін для підписання договору про приєднання Республіки Вірменія до договору про Євразійський економічний союз до 15 червня цього року. Розуміючи, що термін дуже стислий, у разі вашої готовності за два-три дні ми зможемо знайти взаємоприйнятні рішення, які влаштують нас і наших партнерів», - сказав Саргсян.

За його словами, вже підготовлено проект документа про приєднання до договору про Євразійський економічний союз.

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За словами Саргсяна, передбачається, що Вірменія почне працювати в цьому інтеграційному об'єднанні з січня 2015 року.

«Після підписання договору про приєднання ми маємо приступити до ухвалення близько 200 законодавчих актів, забезпечити ряд системних перетворень, на що потрібно мінімум 6 місяців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що Євразійський економічний союз почне роботу з 1 січня 2015 року. До цього моменту має відбутися ратифікація документа в національних парламентах.