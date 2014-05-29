ТОП-10 (29 травня)

Яценюк сумнівається, що Росія хоче газового компромісу

РФ, Білорусь і Казахстан створили Євразійський економічний союз

Електроенергія для населення з 1 червня подорожчає до 30%

Лукашенко підловив Росію на підступі з договором про Євразійський союз

Долар знизився до 11,85 гривень

Україна отримала від Світового банку $750 млн кредиту

В Україні подорожчають квитки на потяги

Кабмін випустить облігації на 22 млрд гривень для погашення газових боргів

Міненерговугілля обіцяє за 5 років зробити держшахти прибутковими

Мінфін залучив 548,4 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

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Яценюк сумнівається, що Росія хоче газового компромісу

Загальне завдання України та ЄС – зберегти мир і стабільність, посилити енергетичну незалежність Європи та України і мати рівні правила гри з Росією.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на Саміті з енергетичної безпеки в Берліні у середу, 28 травня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він сказав, що високо цінує зусилля ЄС і комісара з питань енергетики Гюнтера Оттінгера щодо тристоронніх переговорів із Росією стосовно газового питання.

«Ми готові оплатити рахунки і борги. Ми готові до компромісу і ринкового підходу. І якщо на цих тристоронніх переговорах ми досягнемо успіху - це буде наш спільний успіх. Якщо ні - ми досягнемо успіху в Стокгольмському арбітражному суді», - наголосив прем’єр.

За словами Яценюка, навіть якщо українська сторона сплатить рахунок за газ за перший квартал цього року, Росія «все одно зробить все, щоб відключити постачання газу»: «Російська мета – не вирішити проблему, а досягти ескалації ситуації. Ми не віримо словам – ми віримо діям. І, починаючи від анексії Криму, я маю певні сумніви, що Росія хоче компромісу».

Український прем’єр наголосив, що в питанні ціни на російський газ Україна «не просить жодних знижок, а вимагає ринкового підходу»: «Яка причина того, що Росія подвоїла ціну на газ? Бо їй не подобається уряд? Не подобається прозахідний вибір українців? Ми платимо політичну ціну».

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Яценюк додав, що «Росія вкрала 2,2 млрд кубічних метрів газу у Криму, який є українською власністю»: «Вони вкрали українські платформи, які вартують 1 млрд доларів США, вкрали «Чорноморнафтогаз» – десятки мільярдів доларів».

«Ми твердо переконані, що це наше спільне завдання – захистити себе. В іншому разі російський «Газпром» зробить те, що робив кожного разу: розділити ЄС, запропонувати вигідні умови одним країнам, намагатися отримати від них певну підтримку і покарати інші країни», - сказав він.

Глава уряду наголосив, що Україна є членом Енергетичного співтовариства і ратифікувала Енергетичну хартію: «Разом із ЄС ми готові – і це наша спільна відповідальність – сформувати єдину об’єднану енергетичну політику і не дозволити нікому використовувати енергетику як засіб впливу, як новий тип зброї. Ми запропонували партнерам із ЄС та США спільно експлуатувати та модернізувати українську ГТС, і ми готові це зробити. Ми готові надати доступ до української ГТС та українських газосховищ і для росіян, адже це наше міжнародне зобов’язання за Енергетичною хартією і Угодою про Енергетичне співтовариство».

За його словами, якщо Європейський Союз забезпечить єдину енергетичну політику – це зробить ЄС сильнішим: «І це зробить сильнішою Україну. Тому ми й ратифікували Енергетичну хартію та увійшли в Енергетичну співдружність - ми хочемо грати за правилами, а не з правилами».

«Якщо ми діятимемо спільно - ми досягнемо успіху», - наголосив Яценюк.

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РФ, Білорусь і Казахстан створили Євразійський економічний союз

В Астані президенти Росії Володимир Путін, Білорусі Олександр Лукашенко і Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписали договір про Євразійський економічний союз.Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Назарбаєв після церемонії підписання підкреслив, що договір є економічним і не зачіпає питання незалежності, політичного суверенітету держав - членів інтеграційного процесу.

Договір складається з двох частин. У першій - інституційної - частині документа викладено стратегічні цілі і завдання євразійської інтеграції, визначається правовий статус союзу як повноформатної міжнародної організації. Сформульовано основні принципи його діяльності - співробітництво на взаємовигідній основі для зближення економік «трійки», їх гармонійного розвитку та зміцнення конкурентоспроможності. Встановлено систему органів союзу: Вища Євразійська економічна рада (рівень глав держав), Євразійська міжурядова рада (рівень глав урядів), Євразійська економічна комісія і Суд ЄАЕС. Обумовлюються компетенція, порядок формування та роботи кожного зі згаданих органів.

У функціональній частині регламентуються механізми економічної взаємодії, а також зафіксовано конкретні зобов'язання за галузевими напрямками інтеграції. Серед них: єдина політика в галузі тарифного і нетарифного регулювання, транспорту і промисловості, координація сільськогосподарської політики (у тому числі уніфікація вимог, пов'язаних з розвитком експорту продуктів агропрому). Зафіксовані основні принципи і правила конкурентної та антимонопольної політики. Визначаються кроки зі створення спільного фінансового ринку і біржового простору, забезпечення гарантованого та ефективного захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг. Окремим блоком закріплені положення з поетапної інтеграції енергетичних ринків і координації діяльності в галузі електроенергетики, газу, нафти і нафтопродуктів.

Передбачається, що Євразійський економічний союз розпочне роботу з 1 січня 2015 року. До цього моменту має пройти ратифікація документа в національних парламентах.

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Електроенергія для населення з 1 червня подорожчає до 30%

Кабінет міністрів України рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищити з 1 червня тарифи на електроенергію для населення.

Про це йдеться в постанові уряду № 149, розміщеній на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, залежно від обсягу споживання НКРЕ рекомендує встановити з 1 червня такі граничні розміри тарифів на електроенергію для населення, яке проживає в житлових будинках з газовими та іншими плитами (крім електричних). Якщо обсяг споживання електроенергії не перевищує 150 кВт/год на місяць, тариф становитиме 30,8 копійки за кВт/год (зараз він становить 23,35 копійки). За обсягу споживання від 150 до 800 кВт/год - 41,9 копійки (за нинішнього рівня 30,4 копійки). За обсягу споживання понад 800 кВт/год - 134,04 копійки (за нинішнього рівня тарифу в 79,8 копійки).

Для населення, що проживає в будинках з електричними плитами, тариф встановлюється в таких пропорціях. За обсягу споживання до 250 кВт/год на місяць тариф встановлюється на рівні 23,7 копійки за 1 кВт/год (зараз тариф становить 17,9 копійки). За обсягу споживання від 250 до 800 кВт/год на місяць тариф становитиме 32,2 копійки за 1 кВт/год (за нинішнього рівня тарифу в 23,35 копійки). У разі споживання понад 800 кВт/год тариф становитиме 134,04 копійки за нинішнього рівня в 79,8 копійок за 1 кВт/год.

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У постанові також зазначається, що населенню, що проживає в житлових будинках, оснащених електроопалювальними установками (у період з 1 жовтня по 30 квітня), встановлюються такі тарифи. За обсягу споживання електроенергії до 3600 кВт/год на місяць тариф становитиме 23,7 копійки за 1 кВт/год (за нинішнього рівня тарифу в 17,95 копійки). За обсягу споживання понад 3600 кВт/год на місяць тариф становитиме 95,76 копійки за 1 кВт/год за нинішнього рівня тарифу в 79,8 копійки за 1 кВт/год.

Тариф на електроенергію для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу становитиме з 1 червня 30,84 копійки за 1 кВт/год за нинішнього показника в 23,35 копійки. Тариф для гуртожитків з 1 червня також зросте до 30,84 копійки за 1 кВт/год.

Тариф на електроенергію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних, гаражно-будівельних кооперативів, житлово-будівельних та садових товариств, установ виконання покарань з 1 червня становитиме 41,94 копійки.

Раніше НКРЕ висловлювала намір скоротити в 2014 році на 1 млрд грн обсяг перехресного субсидування на ринку електроенергії за рахунок перегляду тарифів для населення.

Крім того, НКРЕ прийняла рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за 1 тис. кубометрів з 720,54 грн.

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Лукашенко підловив Росію на підступі з договором про Євразійський союз

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проект договору про ЄАЕС, який повинен бути підписаний 29 травня в Астані, є своєрідним компромісним варіантом, а не тим самим документом, на який раніше розраховував офіційний Мінськ, передає БЕЛТА.

«Договір, який може бути нами підписаний, це - якийсь компроміс», - сказав Лукашенко під час наради в Мінську напередодні візиту в Астану, де він візьме участь у саміті «трійки».

"Але ми ніколи не були жлобами, ми ніколи не вимагали від своїх партнерів і сусідів більше того, ніж віддавали в загальну скарбничку. В результаті договір, який ми можемо підписати, є певним компромісом. На жаль, це не той договір, на який розраховувала Білорусь, і не той, про який спочатку заявляли наші партнери, насамперед Російська Федерація", - сказав глава держави.

"Якщо ми говоримо про економічний союз, про повноцінний митний союз - ми нікого за язик не тягнули. Було запропоновано, щоб цей договір був без вилучень і всяких обмежень. Це фактично одна країна з точки зору економіки, правила функціонування економік трьох держав абсолютно однакові і знаходяться в єдиному правовому полі. Це була заява Росії, насамперед підтримав Казахстан, - зазначив Лукашенко. - Ми розуміли, що у них економіки дещо інші, ніж у нас, і навіть не дещо, а суттєво, у них сировинні економіки, у них нафта, газ та інше, нам непросто в цих умовах працювати без вилучень і обмежень, але поза тим ми заявили: так, ми згодні, ми на це підемо".

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Долар знизився до 11,85 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500, до 12:00 ціни знизилися 11,8200/11,8800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,8000/11,8500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3426/0,3485, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3458/0,3479. До закриття торгів ціни впали 0,3419/0,3425. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,6495 (+0.1365).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3620. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,1065/16,2450, до 12:00 ціни пішли вниз 16,0895/16,1755. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 16,0615/16,1335.

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Україна отримала від Світового банку $750 млн кредиту

Україна одержала 750 млн. дол. кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації проекту «Перший кредит на політику розвитку», говориться в повідомленні Міністерства фінансів

«Угода між Україною і Світовим банком була підписана 26 травня 2014 року. Кредит залучено на 16 років і 7-річним пільговим періодом за змінною ставкою – 6 місяців LIBOR + спред. Одноразова комісія становить 0,25%», - говориться в повідомленні.

Як наголошується, кошти будуть використані для проведення стратегічних та інституційних реформ, спрямованих на подолання кризових явищ і стабілізацію фінансово-економічної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Кабінет міністрів України визначив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідальним за залучення коштів Світового банку в обсягу 750 млн. дол. за програмою "Перша позика на політику розвитку". Коментуючи урядове рішення, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета відзначив, що йдеться про надання допомоги Україні у врегулюванні ситуації в тих секторах, які «працюють зі скрипом», - в першу чергу, це експорт, малий і середній бізнес.

26 травня Кабмін і Світовий банк підписали кредитні договори щодо фінансування трьох нових проектів в Україні загальною вартістю 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року.

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В Україні подорожчають квитки на потяги

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ініціює підвищення вартості проїзду в пасажирських поїздах внутрішнього сполучення в два етапи - на 10% у липні та жовтні цього року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+", повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Передбачено підвищення вартості проїзду на залізниці в Україні в два етапи - по 10% у липні та жовтні 2014 року, у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів «Інтерсіті+» . Тобто підвищення тарифів у грудні 2014 року проти грудня попереднього року становитиме 21%. Тариф на перевезення багажу і вантажобагажу не змінюватиметься», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» розробила відповідний проект наказу Міністерства інфраструктури України, текст якого обнародувано на офіційному веб-сайті міністерства. Після публікації документ проходитиме процедуру узгодження з іншими міністерствами і відомствами, а потім буде подано на державну реєстрацію. «Нові тарифи почнуть діяти з дня офіційної публікації», - говориться в повідомленні.

Як відзначають у прес-службі, востаннє тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в плацкартних і купейних вагонах підвищувалися в жовтні 2013 року.

"Водночас, упродовж минулого і поточного років значно подорожчала продукція, що купується для потреб залізничної галузі. Зокрема, на 21,3% зросла ціна на бандажі локомотивні, на 11,7% - на вантажні колеса, на 8% - на колодки гальмівні, на 9% - на дизельне пальне, на 6,4% - на електроенергію. Також зросли ціни на капітальний ремонт тягового і моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонів більш ніж на 8%", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, якщо в даний час вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового поїзду № 81 Київ-Ужгород (915 км) при дії коефіцієнта 1,0 (без знижок і без надбавок залежно від дня тижня) становить 135,99 грн, у купейному - 237,09 грн, то після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду становитиме 146,53 грн, у купейному - 257,75 грн.

Також прес-служба наводить й інший приклад: якщо у плацкартному вагоні фірмового поїзду № 84 Київ-Маріуполь (876 км) у даний час при дії коефіцієнта за днями тижня 1,0 вартість проїзду становить 120,23 грн, у купейному - 210,69 грн, то після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду в плацкартному вагоні становитиме 129,59 грн, у купейному - 228,55 грн.

У прес-службі зазначають, що підвищення тарифів викликане необхідністю, хоча й не вирішить проблему збитковості пасажирських перевезень, оскільки тарифи на здійснення пасажирських перевезень і надалі залишаться нижчими за нульову рентабельність.

«Це лише частково дозволить зменшити перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, забезпечити безпеку руху і зменшити витрати на утримання парку пасажирських вагонів, спрацьованість яких становить 86%, тепловозів - 95,1%, електровозів - 91,6%", - зазначили у прес-службі.

Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць в 4,5 - 5,36 разів перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - в 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожче в 2,7 - 2,9 разу, а в купейних - в 2,25 - 2,42 разу.

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Кабмін випустить облігації на 22 млрд гривень для погашення газових боргів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити статутний капітал Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на загальну суму 22,27 млрд грн шляхом додаткової емісії акцій компанії при збереженні 100% паперів у власності держави, йдеться у відповідній постанові уряду №151 від 29 травня.

«Збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на суму 22,270 млрд грн за допомогою випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100% акцій у власності держави. – йдеться в документі. – Міністерству енергетики – ухвалити рішення про розміщення акцій і звернути увагу, що купівля акцій здійснюється шляхом їх обміну на облігації внутрішньої державної позики».

Як наголошується, випущені акції будуть потім обмінені на облігації внутрішньої державної позики, які випустить Міністерство фінансів України на ту ж суму. Передбачається, що Мінфін випустить семирічні ОВДП із ставкою доходу не вище 14,3%.

«Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 22,27 млрд грн з терміном обігу до 7 років і процентною ставкою не вище 14,3% і внести їх від імені держави як оплату за додаткові акції НАК «Нафтогаз України» - йдеться в постанові.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомляв, що Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску державних облігацій на суму 2,160 млрд дол. (близько 22 млрд грн). для погашення боргу НАК «Нафтогаз України» за імпортований до України російський газ. Як зазначав Шлапак, це стара схема, коли держава своїми облігаціями поповнює статутний капітал «Нафтогазу», а той продає папери на відкритому ринку, одержує кошти і цими коштами розраховується, зокрема за бори.

Глава російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляв, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол. Проте Україна не визнає цієї суми боргу, оскільки вона сформована з урахуванням встановленої в квітні поточного року ціни на газ в 485 дол. за тисячу кубометрів. Україна вважає таку ціну "політичною" і необґрунтованою і визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року. Україна готова сплатити цей борг у 10-денний термін, але тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів, яка була встановлена для нашої країни з 1 січня 2014 року. Російська сторона доводів України не визнає.

Наприкінці квітня уряд України ухвалив рішення звернутися у Стокгольмський арбітраж з метою зокрема врегулювати ціновий спір з Росією і повідомив російській стороні про початок передарбітражних переговорів. Проте сьогодні, 29 травня, закінчився останній день для початку переговорів.

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Міненерговугілля обіцяє за 5 років зробити держшахти прибутковими

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує за 5 років зробити державні вугільні підприємства прибутковими, в той час як цього року на покриття їх збитків планують витратити близько 13 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник глави Міненерговугілля Юрій Зюков.

«Ми хочемо зробити все для того, аби затвердити програму (зі скорочення збитків - УНІАН) максимум за 5 років і піти від державних дотацій на шахті", - сказав Зюков,

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як в 1-му кварталі цього року, і раніше він реалізовувався через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки зростали.

«Вугілля з шахти забирала на себе приватна фірма за низькою ціною в 2 напрямки: або на енергетику, або на комбінат. Прибуток же залишалася в цих приватних структурах», - зазначив він.

Крім того, Зюков повідомив, що в квітні держшахти випустили товарної продукції на 830 млн грн, що на 7% більше, ніж середній щомісячний показник 1-го кварталу. Також, з травня ціна енергетичного вугілля підвищилася з 636,1 до 850 грн/тонну, що за підсумками року дасть близько 1 млрд грн доходу. За його словами, завдяки цим процесам, а також ряду інших оптимізацій в галузі, шахти зможуть скоротити збитки на 2,7 млрд грн до кінця 2014 року.

При цьому чиновник повідомив, що ДП «Вугілля України» буде продавати вугілля до тих пір, поки держшахти не позбудуться збитків.

"Ось тоді ДП «Вугілля України» буде не потрібне, оскільки не потрібно буде внутрішнє субсидування, а кожна шахта самостійно продаватиме своє вугілля виходячи з своєї собівартості», - зазначив Зюков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент України Віктор Янукович отримував незаконний дохід на тендерах з постачання вугілля для державних енергокомпаній. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, однак після перепродажу його через кілька компаній вартість вугілля збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків з державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

ДП «Вугілля України» є оператором гуртового ринку вугільної продукції та здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Мінфін залучив 548,4 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 29 травня, залучило до держбюджету 78,244 млн грн і 39,960 млн дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, гривневі кошти залучені в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,3% річних за однією поданою заявкою, валютні - внаслідок розміщення 13-денних облігацій у доларах США під 3% річних.

За інформацією Мінфіну, в результаті проведеного аукціону до держбюджету надійшло 548,402 млн грн за офіційним курсом НБУ.

Нагадаємо, що раніше Мінфін не планував розміщення валютних облігацій в травні поточного року, а під час останнього аукціону 27 травня позапланово залучив до держбюджету 214,770 млн дол. на 14 днів під 3% річних, задовольнивши всі 8 поданих заявок.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у травні провів три аукціони з розміщення ОВДП, під час яких залучив до держбюджету 2,266 млрд грн і 214,770 млн дол.

За оперативними даними Держказначейства на 26 травня, з початку року до держбюджету надійшло 68,393 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 27,174 млрд грн на обслуговування держборгу - 14,722 млрд грн.

Станом на 28 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 287,366 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 177,264 млрд грн, у власності банків - 83,893 млрд грн, нерезидентів - 16,111 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

УНІАН