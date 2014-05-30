Державна виконавча служба і Кабмін просять громадськість повідомляти про корупцію на тендерах

Державна виконавча служба України спільно з Громадською радою при ДВС, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики Тетяною Чорновол та головою Люстраційного комітету Єгором Соболєвим заявили про ініціювання діалогу з громадськістю щодо учасників тендеру з реалізації арештованого майна в областях, де не проходить пілотний проект з реалізації конфіскату шляхом електронних торгів.

«Ця ініціатива має припинити спекуляції навколо питання реалізації арештованого майна. Хочу наголосити, що переможці конкурсу, які будуть здійснювати продаж арештованого майна в Україні - досі не визначені. Тому ми звертаємось до громадськості з проханням бути активними, та надавати нам інформацію щодо виявлення можливих фактів корупції, пов’язаних з учасниками цього конкурсу. Саме за допомогою небайдужої громадськості ми зможемо провести дієве реформування ДВС, щоб робота цієї структури стала прозорою, ефективною та відповідала європейським стандартам», - зазначив голова Державної виконавчої служби України Дмитро Сторожук.

Як повідомили у ДВС, список компаній, які подали заявки на участь у конкурсі з визначення спеціалізованих організацій з реалізації арештованого майна можна побачити на сайті.

За словами представника ДВС і Громадської ради, усі зауваження будуть враховані при виборі переможця тендеру. Більше того, якщо такі факти матимуть місце, вони будуть передані до Генеральної прокуратури України для подальшого їх розслідування.

Нагадаємо, що у 2010-2013 роках реалізація конфіскованого майна була монополізована чотирма, а згодом однією компанією, наближеною до колишнього керівництва Мін'юсту. Лише офіційно ці посередники мали дохід у 200-300 млн. грн. щороку. На реалізації у цих підприємців знаходилося майна на понад 8 мільярдів гривень. Вартість конфіскату, що продавався, занижувалася на 50-70 %. Окрім того приватні фірми офіційно отримували 15% комісію за свої послуги.

Наразі ж Міністерство юстиції запровадило у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській областях та м. Києві пілотний проект з реалізації арештованого майна шляхом електронних торгів, який покликаний нівелювати можливість здійснення корупційних схем.

Як відмічається у повідомленні ДВС, за ініціативи Мін’юсту внесено низку важливих змін до процедури проведення прилюдних торгів, які певний час проводитимуться у тих областях, де електронний продаж майна поки не розпочато. Зокрема, зменшено розмір винагороди торгуючій організації від суми реалізованого майна з 15% до 6%, але не більше 2 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також, будуть детально перевірятися кошти, які організація витрачає на проведення аукціонів. Поряд з тим, до порядку проведення аукціонів внесено таку обов’язкову новацію як відеофіксація, щоби не виникало навіть найменшої можливості надавати якісь переваги тим чи іншим покупцям. На усі такі торги будуть запрошуватись наглядачі від громадськості. Разом з тим, повідомлення про проведення публічних торгів буде публікуватися не лише на сайті Мін’юсту, як це було раніше, а й широко афішуватиметься у ЗМІ.