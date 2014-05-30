ТОП-10 (30 травня)

Спонсор терористів Царьов втратив свої підприємства в Україні - журналіст

З червня електроенергія для промисловості подорожчає ще на 5%

Україна має хороші шанси виграти суд щодо газу в Стокгольмі - російський експерт

В Україні посилюють захист прав інвесторів

Міжбанк закрився доларом по 11,88 грн

В ЄС вважають, що російський газ для України повинен коштувати не дорожче за $390

Світові ціни на продовольство зростають через ситуацію в Україні

Fitch прогнозує падіння ВВП України цього року на 5%

Україна сплатила Росії $800 млн і готова йти до Стокгольмського суду - Яценюк

Росія назвала умову для надання Києву знижки на газ

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Спонсор терористів Царьов втратив свої підприємства в Україні - журналіст

Сьогодні в Дніпропетровській області, за даними джерел "Цензор.Нет", проведено антитерористичну операцію на всіх дванадцяти підприємствах Олега Царьова - одного з найодіозніших зрадників України, пише на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Царьов під час подій на Майдані неодноразово закликав знищувати протести, виправдовував вбивства майданівців. Зараз Царьов відкрито підтримує тероризм, працює на російські спецслужби. Царьов - це такий сучасний незакомплексований Іуда", - нагадує Бутусов.

І при цьому, наголошує він, Царьов отримував величезні прибутки від бізнесу в Україні. За даними "Цензор.Нет", підприємства Царьова фінансували міжнародний тероризм.

"Сьогодні нарешті канали фінансування поплічника терористів з України ліквідовані. Законним чином. Царьов з цього дня не буде отримувати гроші від свого українського бізнесу. Тепер йому не потрібно погашати російський кредит - господарі в Москві повинні будуть йому платити зарплату як наймитові", - пише Бутусов.

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З червня електроенергія для промисловості подорожчає ще на 5%

З червня електроенергія для промисловості подорожчає на 5% / Фото УНІАН

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на червень на 4,8%.

Про це йдеться в постанові НКРЕ від 27 травня 2014 року.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в червні збільшиться до 89,09 коп. за кВт/год з 85 коп. в травні, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - до 113,39 коп. за кВт/год з 108,2 коп.

Як повідомляв УНІАН, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напругив травні збільшився до 85 коп. за кВт/год з 81,11 коп. в квітні, а для споживачів другого класу напруги - до 108,2 коп. за кВт/год з 103,24 коп.

Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги в квітні 2013 року становили 77,97 коп. за 1 кВт/год, для споживачів другого класу напруги - 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

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Україна має хороші шанси виграти суд щодо газу в Стокгольмі - російський експерт

Розгляд займе багато часу, потрібно шукати компроміс і підписувати новий контракт або доповнення до чинного між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор з енергетичного напрямку Інституту енергетики та фінансів (РФ) Олексій Громов.

"У Росії позиція сьогодні не є надто конструктивною. Мені здається треба чітко розділити дві речі. Перше - це безперечна оплата боргу за газ Україною за зниженою ціною за угодою Путіна і Януковича на перший квартал 2014 року. Тут сумнівів не повинно бути і Україна повинна оплатити. Надалі розумно виходити на підписання якогось нового або доповнення до діючого контракту, або зміни чинного контракту, так як суттєво змінилися політичні та цінові умови", - сказав Громов.

Він зазначив, ціна 485 дол. за тис. куб. м з однієї сторони відповідає букві контракту, з іншого боку - це породжує хвилю конфліктів", так як анексія Криму не є визнаним фактом світовим співтовариством.

"Це дозволяє Україні проводити дуже істотну тяганину в Стокгольмському арбітражі для того, щоб захищати свої позиції. Як тільки ми даємо Україні такий шанс, вона його буде однозначно використовувати, щоб затягувати всі платежі за російським газом, що збільшує ризики обмеження постачання до України та транзиту до Європи", - сказав він.

Громов впевнений, що РФ треба зайняти більш конструктивну позицію, щоб підштовхнути Україну, щоб вона рухалася в бік компромісу.

"Я вважаю, що доцільно домалювати новий контракт з Україною на перспективні поставки газу, щоб ціна була більш адекватною поточним реаліям", - сказав Громов, додавши, що для початку потрібно погасити борги.

Громов вважає, обґрунтування скасування Харківської знижки вразливою з погляду міжнародного права.

"Стокгольмський арбітраж займатиме або нейтральну, або позицію, яка близька інтересам України. Арбітраж - це тривалий процес, юристи знайдуть купу зачіпок, щоб обґрунтовувати свою позицію, також як і українські. Це затягування процесу, що для Росії та України невигідно, юридичний спір можна проводити десятиліттями. Це загроза транзиту російського газу в Європу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, глава російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявив, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

Однак Україна не визнає цієї суми боргу, оскільки вона сформована з урахуванням встановленої в квітні поточного року ціни на газ 485 дол. за тисячу кубометрів. Україна вважає таку ціну "політичної" і необґрунтованою і визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року. Україна готова сплатити цей борг в 10-денний термін, але тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів, яка була встановлена для нашої країни з 1 січня 2014 року. Російська сторона доводів України не визнає.

Наприкінці квітня уряд України прийняв рішення звернутися до Стокгольмського арбітражу з метою, зокрема, врегулювати цінову суперечку з Росією та повідомила російську сторону про початок передарбітражних переговорів. 29 травня закінчився останній день для початку переговорів.

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В Україні посилюють захист прав інвесторів

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон № 1255-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Про це повідомили УНІАН у президентській прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 13 травня.

Законом у Кодексі законів про працю України частина 1 статті 41 доповнюється пунктом 5, згідно з яким додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов, серед іншого, є припинення повноважень посадових осіб.

До статті 44 вносяться зміни, згідно з якими у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 41 працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

До частини 4 статті 130 вносяться зміни, згідно з якими на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.

До частини 1 статті 132 вносяться зміни, згідно з якими за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

У пункті 2 частини 1 статті 133 "Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників" визначається, що це стосується керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступників - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

У частині 4 статті 89 Господарського кодексу України встановлюється, що посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом (раніше - та установчими документами товариства).

До частини 3 статті 99 Цивільного кодексу України вносяться зміни, згідно з якими повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

У частині 3 статті 51 Закону “Про акціонерні товариства” визначається, що порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

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Міжбанк закрився доларом по 11,88 грн

У п'ятницю, 30 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7900/11,8500, на 12:00 ціни знизилися до 11,7400/11,8200. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8300/11,8800, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0390/16,1230, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,9740/16,0865. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 16,1000/16,1720.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3408, на 12:00 ціни знизилися до 0,3379/0,3402. На закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,3394/0,3405.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3615.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,8000/11,8500.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1065/16,2450. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,0615/16,1335.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.

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В ЄС вважають, що російський газ для України повинен коштувати не дорожче за $390

Комісар Європейської комісії з питань енергетики Гюнтер Еттінгер вважає прийнятною ціну російського газу для України у межах від 350 до 390 дол. за тисячу кубометрів замість діючої з другого кварталу ціни 485 дол.

Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на заяву комісара на радіо Deutschlandfunk.

"Це розумна ціна", - сказав Еттінгер.

Згідно з повідомленням польського агентства, комісар також закликав Україну виконати умови оприлюдненого цього понеділка компромісного рішення, яке передбачає погашення 2,5 млрд дол. боргу за газ до 7 червня.

2 млрд дол. Україна повинна була заплатити "Газпрому" до кінця дня 29 травня.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак, слова якого наводить РАР, заявив сьогодні, що українська влада до кінця вчорашнього дня не перерахувала ніяких коштів за рахунок боргу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні пройде вже третій раунд тристоронніх переговорів України, Росії та ЄС на рівні міністрів енергетики, на яких сторони спробують вирішити спірні питання.

Українська влада вимагає від "Газпрому" повернути ціну російського газу на рівні 268,5 дол., яка діяла в першому кварталі поточного року і погрожують подати до суду на росіян у разі, якщо вони цього не зроблять. Глава уряду Арсеній Яценюк давав час для підписання договору про зниження ціни на газ до 29 травня.

Росія заявляє, що готова до переговорів з Україною про зниження ціни на газ, якщо вона сплатить хоча б частину її газового боргу, розмір якого на початок травня оцінює близько 3,5 млрд дол.

Європейський союз, який отримує близько половини російського газу через територію України, стурбований можливими проблемами з поставками палива в країни об'єднання через спір українців і росіян, які в цьому місяці вперше в історії перевели поставки газу в Україну на систему передоплати та обіцяють відключити газ, якщо українська влада до 2 червня не сплатить рахунок за червневий обсяг газу в близько 1,7 млрд дол.

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Світові ціни на продовольство зростають через ситуацію в Україні

Міжнародні ціни на продукти харчування в січні-квітні зросли на 4%, що обумовлено несприятливими погодними умовами в США і гіпотетичною ескалацією геополітичної напруженості в Україні, йдеться в звіті Світового банку.

Згідно з документом, за 4 місяці цього року ціни на пшеницю в середньому зросли на 18%, на кукурудзу – на 12%. При цьому в Україні зростання цін на ці культури було рекордним – 37% і 73% відповідно, що пов'язано з девальвацією гривні, збільшенням попиту на українське зерно й підвищенням витрат на виробництво.

При цьому в банку зазначили, що поки політична нестабільність в Україні не вплинула на обсяги експорту зерна з цієї країни, проте вона може вплинути на зовнішні поставки майбутнього врожаю.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова й нелегітимний референдум про його вихід із України, Росія не залишила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Довідка УНІАН. Урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше

Мінагропрод України прогнозує експорт зерна з країни в 2013/2014 МР на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

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Fitch прогнозує падіння ВВП України цього року на 5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння ВВП України цього року на 5% при прискоренні інфляції у зв'язку з підвищенням тарифів на газ і зниженням обмінного курсу.

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Як зазначає Fitch, криза продовжить позначатися на економіці України. «Ми прогнозуємо скорочення ВВП на 5% цього року. Без Криму промислове виробництво в квітні скоротилося на 6% щодо попереднього року, й споживчі витрати помітно знизилися, особливо на сході країни. Інфляція в квітні становила 3,3%, але Fitch очікує її збільшення у зв'язку з тарифами на газ і зниженням обмінного курсу», - йдеться в повідомленні.

Fitch зазначає, що державні фінанси знаходяться під тиском, але уряд підвищив податки й знизив витрати, скоротивши бюджетний дефіцит.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16%, але очікує покращення макроекономічних показників України в 2015 році.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, і також прогнозує, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році й 10,5% у 2015 році.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни й загальноекономічних проблем. Водночас у ЄБРР зазначають, що в 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Водночас, як заявляв міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета в травні цього року, уряд може переглянути свій прогноз у зв'язку з нестабільною ситуацією, що триває на південному сході країни.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

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Україна сплатила Росії $800 млн і готова йти до Стокгольмського суду - Яценюк

Україна завершила всі процедури для подачі позову до Арбітражного суду Стокгольма і погодила всі «безперечні» моменти з оплати газу з «Газпромом» на загальну суму 786 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

Водночас останній раунд переговорів щодо газу, за словами Яценюка, може відбутися вже в понеділок, 2 червня. І якщо домовленості за ціною на газ не буде досягнуто, Україна подасть позов до Арбітражного суду.

«Сьогодні ми завершили всі процедури, необхідні для подання позову до Арбітражного суду Стокгольма. Щоб подати позов, ми закрили ті рахунки, які є «безспорними» в наших відносинах із «Газпромом». Це винятково ті рахунки, де ціна визначена в 268 доларів за тисячу кубометрів, - сказав Яценюк. - Загалом таких рахунків – на 786 млн дол. Це є для нас підставою для того, щоб подавати до суду, оскільки ми визнаємо виключно ціну в 268 доларів».

При цьому Яценюк повідомив, що Європейська комісія звернулася з проханням провести додатковий раунд газових переговорів у форматі Україна – Європейський Союз – Росія в понеділок.

«Єврокомісія звернулася з проханням провести ще одну зустріч у понеділок у Брюсселі у тристоронньому форматі - ще один раунд переговорів із врегулювання газового спору, – сказав прем'єр. - У понеділок пройде, сподіваюся, остаточний раунд переговорів, і ці переговори або завершаться підписанням угоди (між «Нафтогазом» і «Газпромом») або завершаться подальшою подачею позову (до арбітражу Стокгольма)».

Яценюк ще раз нагадав, що позиція уряду України залишилася незмінною. «Ціна в розмірі майже 500 дол. Україною ніколи не буде прийнята, й за такою ціною Україна ніколи не купуватиме газ», - сказав глава уряду.

Раніше управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні проходить черговий раунд переговорів із питань організації поставок газу за участю України, ЄС та Росії. Європейський Союз представляє єврокомісар Гюнтер Еттінгер, Україну – міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан і голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, Росію – глава «Газпрому» Олексій Міллер.

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Росія назвала умову для надання Києву знижки на газ

Росія готова зробити крок назустріч Україні, надавши знижки на подальші поставки газу, але лише після того, як отримає підтвердження початку погашення боргу, передаєРІА «Новости».

Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак на прес-конференції за підсумками тристоронніх переговорів у форматі Україна – Росія - ЄС у Берліні.

"Ми готові, як то кажуть, зробити добрий крок, щоб надати якісь знижки, розглянути можливість врегулювання ситуації із заборгованості", - сказав Новак.

При цьому він підкреслив, що, починаючи з кінця лютого, від України не надійшло "жодного цента, жодного долара за поставлений газ".

"Ми очікуємо з української сторони підтвердження початку платежів - кроку у врегулюванні ситуації. І цим кроком має стати як мінімум перший платіж", - підкреслив він.

"Сьогодні українська сторона запропонувала сплатити неоспорювану заборгованість за лютий і за березень і фактично заявила про те, що цей платіж здійснено", - сказав міністр.

Проте, за його словами, фактичною оплатою може вважатися лише надходження цих коштів на рахунки «Газпрому», яке очікуються в понеділок.

Раніше сьогодні єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, посилаючись на "Нафтогаз України", що Київ перевів "Газпрому" частину боргу за газ у розмірі 786 млн доларів, і ЄС отримав письмове підтвердження переказу цих грошей.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підтвердив, що Київ сьогодні перерахував «Газпрому» 786 млн доларів у рахунок боргу за газ, який українська сторона визнає.