Росія вводить в окупованому Криму спецконтроль на залізничних вокзалах

В окупованому Криму, на залізничному вокзалі Сімферополя будуть працювати пропускні пункти для контролю ввезених продуктів харчування, передають "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення прес-служби Сімферопольської міськради.

Завданням цих пунктів буде «виключення загрози занесення хвороб та інфекцій, небезпечних для життя і здоров'я росіян і гостей півострова, за допомогою посилок, ручної поклажі пасажирів».

З 1 червня пасажирські потяги, що підлягають огляду, будуть прибувати на другу платформу вокзалу, яку тимчасово розмежують з іншими. На ній і буде проводитися огляд багажу і ручної поклажі.

Читайте такожКиїв оцінює свої втрати в Криму в сотні мільярдів доларів - ПроданКрім Сімферополя, пункти пропуску будуть створені в Армянську та Джанкої. За даними Россільгоспнагляду, аналогічні пункти пропуску з 1 квітня функціонують для автомобільного транспорту на в'їзді в Крим з півночі.