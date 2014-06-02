МВС оголосило в розшук банкіра Курченка Бориса Тимонькіна

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук заступника голови наглядової ради "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (ВЕТЕК) Бориса Тимонькіна.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «особи, що переховуються від органів прокуратури».

Згідно з повідомленням, Тимонькін зник 16 травня і розшукується на підставі постанови суду.

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За даними прокуратури, Тимонькін підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 Кримінального кодексу - створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинених такою організацією.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Генеральна прокуратура України оголосила скандально відомого бізнесмена, голову наглядової ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченка в міжнародний розшук.

Генпрокуратура підозрює Курченка в участі у тіньових схемах з реалізації скрапленого газу державними підприємствами за заниженими цінами, які завдали державі збитків на суму більше мільярда гривень.

За даними ГПУ, підприємства-виробники скрапленого газу навмисно завищували оцінки потреби населення в газі, а отриманий надлишок продукції потім за пільговими цінами реалізовували комерційним структурам, які, у свою чергу, продавали газ на автозаправних станціях вже за ринковими цінами.

За даними МВС, компанії, що входять до холдингу ВЕТЕК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. Ввезені нафтопродукти оформлялися в органах Міндоходів у режимах транзиту, реекспорту, митного складу і розміщувалися під контролем митних органів на нафтобазах, орендованих підприємствами ВЕТЕК.

Довідка УНІАН. Тимонькін обіймав посаду заступника голови наглядової ради ВЕТЕК з 1 липня 2013 року й курирував напрямок фінансів і роботи з банками компанії. До складу ВЕТЕК входять «Реал Банк», який з 21 травня ліквідується, і «Брокбізнесбанк», в якому працює тимчасова адміністрація. Раніше Тимонькін з 2001 року обіймав посаду голови правління «Укрсоцбанку».

ВЕТЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).