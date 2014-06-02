ТОП-10 (2 червня)

«Газпром» відклав введення режиму передоплати для України

«Нафтогаз» направив «Газпрому» пропозиції щодо зміни контракту

НБУ продовжив обмеження на продаж готівкової валюти до вересня

Держборг України в квітні знизився на $676 млн

Долар зріс до 12,05 гривні

Мін'юст пропонує ГПУ заарештувати російське держмайно за анексію Криму

Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні становив $4,5 млрд

Нацбанк обмежив зняття грошей з гривневих рахунків

Мінфін не планує залучати валюту на ОВДП-на аукціонах у червні

Нацбанк хоче обмежити готівковий розрахунок до 100 тисяч гривень

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«Газпром» відклав введення режиму передоплати для України

Російський газовий монополіст «Газпром» переносить введення режиму передоплати за газ для України на 9 червня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава компанії Олексій Міллер сказав журналістам у Москві.

«Україна заплатила перший транш за поставки газу. Сьогодні на рахунок «Газпрому» надійшло 786 млн дол. Ми вітаємо початок погашення боргу Україною і переносимо режим передоплати на 9 червня. Введення режиму передоплати залежатиме від погашення в повному обсязі боргу за поставлений до 1 квітня газ обсягом у 2,237 млрд дол., частина якого сьогодні була оплачена, і від прогресу у платежах за поставки квітня і травня. Оплата за травень повинна бути проведена до 9 червня», - сказав Міллер.

Раніше Міллер заявляв, що обмеження поставок газу до України буде введено з 10.00 3 червня у разі, якщо не буде надходження передоплати.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувала "Газпрому" 786,3 млн дол. в рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, який НАК не оскаржувала.

Водночас, 30 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо домовленості за ціною на газ не буде досягнута під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу Україна-Росія-ЄС, який може відбутися вже в понеділок, 2 червня, Україна подасть позов до Арбітражного суду.

Яценюк ще раз нагадав, що позиція уряду України залишилася незмінною. «Ціна в розмірі майже 500 дол. Україною ніколи не буде прийнята, і за такою ціною Україна ніколи не купуватиме газ», - сказав глава уряду.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. (786 млн. вже сплачено) за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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«Нафтогаз» направив «Газпрому» пропозиції щодо зміни контракту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 1 червня направила російському газовому монополісту - компанії «Газпром » проект додаткової угоди до чинного газового контракту, який дозволить врегулювати усі спірні питання в частині ціни, обсягів і умов поставки газу, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зміни до контракту купівлі-продажу природного газу на період з 2009 по 2019 роки між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» дозволять врегулювати усі спірні питання в частині імпорту російського газу.

При цьому в повідомленні не вказуються деталі пропонованих змін до газового контракту.

Водночас повідомляється, що 2 червня відбудеться четвертий раунд тристоронніх переговорів у складі Україна-Росія-ЄС з питань поставок російського газу в Україну.

«НАК «Нафтогаз України» налаштована на продовження переговорів з «Газпромом» у конструктивному руслі», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

30 травня Україна перерахувала російському "Газпрому" 786 млн дол. у рахунок боргу, який вона вважає "безперечним", за газ, поставлений за ціною 268,5 дол. за тисячу кубометрів.

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НБУ продовжив обмеження на продаж готівкової валюти до вересня

Національний банк України продовжив до вересня обмеження на продаж готівкової валюти для фізичних осіб на рівні 15 тис. грн.

Про це йдеться в постанові Нацбанку №328, яка набуває чинності з 1 червня і діє до 1 вересня.

Постанова також продовжує обмеження на зняття грошових коштів в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 15 тис. грн на добу на одного клієнта (у еквіваленті за офіційним курсом).

Згідно з постановою, на 3 місяці продовжується дозвіл резидентам здійснювати погашення кредитів у іноземній валюті не раніше терміну, передбаченого договором.

Постанова передбачає продовження дії норми, що передбачає встановлення нульової ставки резервування коштів за договорами про залучення банками коштів у іноземній валюті від нерезидентів на строк до 183 календарних днів.

Триває також заборона на здійснення операцій з купівлі-продажу інвалюти на міжбанківському валютному ринку без поставок валют.

Крім цього, нормативний акт призупиняє випуск банками депозитних сертифікатів.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право у разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

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Держборг України в квітні знизився на $676 млн

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол., повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

При цьому, за даними міністерства, загальна сума держборгу в гривневому еквіваленті на 30 квітня становила 743,577 млрд грн, що на 3,01%, або на 21,74 млрд грн більше за показник на кінець березня.

За інформацією Мінфіну, за січень-квітень 2014 року сума державного і гарантованого державою боргу України знизилася на 7,893 млрд дол., або на 10,79%.

Прямий і гарантований державою зовнішній борг у квітні знизився на 103 млн. дол., або на 0,27%, - до 36,857 млрд дол., внутрішній - на 575 млн. дол., або на 1,98%, - до 28,360 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в квітні знизився на 465 млн. дол., або на 0,86%, - до 53,410 млрд дол. (608,955 млрд у гривневому еквіваленті), його частка в загальній сумі державного і гарантованого державою боргу в квітні збільшилася на 0,14 п.п. – до 81,90%. Зокрема зовнішній борг уряду збільшився на 9 млн. дол., - до 27,794 млрд дол., внутрішній - знизився на 474 млн. дол., або на 1,8%, - до 25,614 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в квітні знизилася на 211 млн. дол., або на 1,76%, - до 11,807 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,062 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 2,745 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол. (721,837 млрд у гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол., або на 9,87%, менше за показник на початок поточного року в 73,110 млрд дол.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Долар зріс до 12,05 гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/11,9200, на 12:00 звузився спред до 11,8300/11,9000. На закриття торгів цінові рівні зросли 12,0000/12,0500.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0750/16,2410, на 12:00 ціни становили 16,0845/16,1835. На закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору до 16,3335/16,4055.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3382/0,3416, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3385/0,3408. На закриття торгів ціни піднялися до 0,3411/0,3431.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3640.

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Мін'юст пропонує ГПУ заарештувати російське держмайно за анексію Криму





Мін'юст звернувся до ГПУ з пропозицією арешту російського державного майна на території України як компенсації за анексію Криму.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся з пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту та відчуження на користь України російського державного майна в якості компенсації збитків за анексію Криму Російською Федерацією.

Про це міністр заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Петренка, загальна сума збитків, завданих Україні анексією Криму Російською Федерацією, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без врахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.

У зв'язку з чим, Мін'юст пропонує Генеральній прокуратурі звертатися до судів з приводу компенсації цих збитків державним майном Російської Федерації на території України у судовому порядку.

“Ми запропонували нашій Генеральній прокуратурі, щоб були порушені відповідні кримінальні провадження і, наскільки я знаю, вони вже порушені щодо вчинення військових злочинів російськими окупаційними силами, формування терористичних організацій у Криму, які призвели до незаконного відчуження і окупації частини території України. В якості співучасників цих злочинів, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідні державні установи і посадовці Російської Федерації, причетні до окупації і військових злочинів. Мова йде про Збройні Сили Російської Федерації, про Чорноморський флот Російської Федерації. Ми запропонували Генеральній прокуратурі в рамках цих кримінальних проваджень прийняти низку процесуальних рішень накласти арешти на майно Російської Федерації і компаній Російської Федерації, причетних до окупації”. - сказав Петренко.

Він уточнив, що мова йде про суто державні компанії, так і про компанії, державна частка яких становить 25% і вище. Окрім того, Петренко наголосив, що заарештованим може бути російське державне майно не лише на території України, а за умови відповідного звернення і згідно з міжнародним правом, і майно, що належить державі Росія за межами України.

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Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні становив $4,5 млрд

Зведений платіжний баланс України в січні-квітні 2014 року зведено з дефіцитом у 4,508 млрд дол. США проти профіциту в 2,748 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в квітні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 232 млн. дол. і, таким чином, значно скоротився порівняно з першими місяцями 2014 року (2,138 млрд дол. у лютому і 1,935 млрд дол. – у січні), що було зумовлено переходом до гнучкого курсоутворення.

Дефіцит поточного рахунку в січні-квітні становив 442 млн. дол., що в 9 разів менше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року. Зокрема в квітні вперше з січня 2012 року зафіксовано профіцит поточного рахунку, який становив 186 млн. дол.

«Головним чинником збалансування зовнішньої позиції країни стало скорочення імпорту товарів (на 30%) унаслідок девальвації національної валюти (з початку року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні слабшав на 24,6%) і тривалого зниження економічної активності», - йдеться в повідомленні регулятора.

Експорт товарів у квітні скоротився на 12,1% у річному вимірюванні – до 5,2 млрд дол. через слабкий зовнішній попит і зниження промислового виробництва. Окрім продукції АПК, експорт якої збільшився на 8,9% (завдяки збільшенню на 69% поставок рослинної олії), щодо решти всіх груп товарів відбулося скорочення експорту. Так, експорт продукції хімічної промисловості скоротився на 23,4%, металургії – на 19,4%, машинобудування – на 22%, мінеральних продуктів на 15,8%.

Імпорт товарів знизився на 30% у річному вимірюванні - до 5,2 млрд дол. через девальвацію гривні і знижений внутрішній попит. Загальне скорочення неенергетичного імпорту становило 35,3%, імпорт продукції машинобудування скоротився на 44%, хімічної промисловості – на 31,4%, продовольчих товарів – на 34,3%.

У квітні фінансовий рахунок було зведено з дефіцитом у 418 млн. дол. проти профіциту в 1,9 млрд дол. роком раніше. За інформацією регулятора, формування дефіциту фінансового рахунку сталося внаслідок відпливу прямих іноземних інвестицій, який становив 430 млн. дол. За підсумками січня-квітня дефіцит фінансового рахунку становив 4,074 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року був профіцит у 6,905 млрд дол.

У квітні було здійснено чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 654 млн. дол., при цьому станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів становив 14,2 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту на 1,9 місяця.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України в січні-березні 2014 року зведено з дефіцитом у 4,276 млрд дол. проти профіциту у 1,821 млрд дол. роком раніше, в березні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 203 млн. дол.

Зведений платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.

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Нацбанк обмежив зняття грошей з гривневих рахунків

Національний банк України встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з депозитних та поточних рахунків на рівні 150 тис. грн.

Про це йдеться в постанові Нацбанку №328, яка набула чинності з 1 червня і діє до 1 вересня.

«Банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті з поточних (зокрема карткових) і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 150 тис. гривень на добу на одного клієнта», - йдеться в постанові.

Ці вимоги не поширюються на видачу готівкових коштів за зарплатними, пенсійними, стипендійними та іншими соціальними проектами, а також за поточними і депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою і в межах внесеної суми готівкою.

Як повідомляв УНІАН, зазначеною постановою регулятор також продовжив до вересня обмеження продажу готівкової валюти для фізичних осіб на рівні 15 тис. грн., а також обмеження на зняття коштів у іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 15000 гривень на добу на одного клієнта (в еквіваленті за офіційним курсом).

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Мінфін не планує залучати валюту на ОВДП-на аукціонах у червні

Міністерство фінансів України планує провести чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в червні поточного року, на яких не планує розміщувати валютні ОВДП, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, аукціони планується провести 3, 10, 17 і 24 червня. На першому аукціоні 3 червня Мінфін запропонує гривневі облігації терміном обігу 2 і 5 років, на другому і третьому аукціонах 10 і 17 березня - гривневі облігації терміном обігу 5 років, на четвертому аукціоні 26 червня – 7-річні гривневі облігації.

Як повідомляв УНІАН, в травні Мінфін провів чотири аукціони з розміщення ОВДП, в ході яких до держбюджету залучено 2,344 млрд грн і 254,73 млн. дол.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Нацбанк хоче обмежити готівковий розрахунок до 100 тисяч гривень





Національний банк України підготував постанову, яка передбачає зниження суми обмежень за готівковими розрахунками з 150 тис. грн до 100 тис. грн.

«У зв'язку зі значним рівнем готівкових розрахунків у фінансовій системі України, збільшенням обсягів готівки у позабанківському обігу, потребою у забезпеченні стабільних надходжень готівки до банківської системи і прискоренні її обігу, пропонується знизити граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб до 100 000 гривень», - йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Як наголошується в аналізі регуляторного впливу зазначеного проекту постанови, скорочення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізосіб зменшить рівень готівкових розрахунків у фінансовій системі України і сприятиме прискоренню розвитку безготівкових розрахунків, певною мірою забезпечить стабільне надходження готівки до банківської системи і прискорить її обіг.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2013 року набрала чинності постанова Нацбанку, якою регулятор обмежив готівкові розрахунки для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб у разі розрахунків з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному засвідченню, до 150 тис. грн.

Рада Національного банку України рекомендувала правлінню розглянути можливість зниження суми обмежень за готівковими розрахунками з 150 тис. грн до 100 тис. грн.

УНІАН