Українці міняють Крим на курорти Болгарії

Українські інтернет-користувачі цього року найчастіше в пошукових запитах Google цікавляться відпочинком на курортах Болгарії, замість Криму, який був на першому рядку списку в минулому році.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії Google Україна з посиланням на дослідження, проведене за допомогою інструменту Google Zeitgeist.

«Цього року відбулася зміна лідера - сьогодні українці найбільше цікавляться відпочинком в Болгарії. Торішній фаворит Крим опустився на друге місце за кількістю запитів», - наголошується в повідомленні.

За даними дослідження, третє місце в списку найбільш популярних напрямків відпочинку посіла Грузія, яка минулого року не потрапила в першу десятку. Крім того, українські користувачі цікавилися відпочинком в Туреччині, Карпатах, Греції, Єгипті, Чорногорії, Хорватії та Іспанії.

Аналітики компанії також відзначають, що в 2014 році українці стали частіше запрошувати в пошуковику інформацію про відпочинок на території України. Найбільш популярним напрямком в країні став Бердянськ. За ним в десятці лідерів йдуть Затока, Одеса, Кирилівка, Скадовськ, Коблеве, Урзуф, Яремче, Трускавець і Генічеськ.

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Довідка УНІАН. Google Inc. - американська корпорація, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення та рекламні технології. Була заснована на той момент студентами Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном 4 вересня 1998. Штаб-квартира компанії знаходиться в Маунтін-В'ю (штат Каліфорнія, США). Корпорація Google має представництво в Україні.

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Google Zeitgeist - інструмент для відстеження популярності пошукових запитів у системі Google. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів Zeitgeist показує, чим найбільше цікавляться люди сьогодні.