ТОП-10 (3 червня)

В окупованому Криму вирішили урізати розмір мінімальної зарплати

Генпрокуратура відкрила справу проти сина Януковича

Дотації збиткових шахт Донбасу становлять 34 млрд гривень

Україна закликає європейців заблокувати будівництво "Південного потоку"

Україна подає позов до РФ на 1 трлн гривень за анексію Криму

Яценюк розповів про результати газових переговорів з Росією

«Нафтогаз» розділять на дві компанії

Золотовалютні резерви України зросли до $18 млрд

Єврокомісія закликала Болгарію зупинити будівництво "Південного потоку"

Долар на закритті міжбанку знизився до 12,01 грн

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В окупованому Криму вирішили урізати розмір мінімальної зарплати

Міністерство соціальної політики окупованого Криму пропонує встановити в республіці на перехідний період мінімальний розмір оплати праці в бюджетній сфері в 4628 рублів, а у позабюджетної - 4141 рубль, повідомила "міністр соціальної політики" РК Олена Романовська, передають "Новини Криму".

«Пропонуємо в середу, 4 червня, від імені голови Ради міністрів винести на розгляд Держради Криму проект постанови про встановлення на перехідний період мінімального розміру оплати праці в 4628 рублів для бюджетної сфери і для позабюджетної сфери 4141 рубль», - заявила вона.

Нелегітимний в.о. глави Республіки Крим Сергій Аксьонов запропонував міністерству до вівторка, 3 червня, узгодити ці цифри з профспілками. «Я з вами погоджуся, якщо у профспілок заперечень не буде», - зазначив він.

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Генпрокуратура відкрила справу проти сина Януковича

Генеральна прокуратура України відкрила і розслідує кримінальне провадження за фактом зловживань посадовими особами групи компаній “МАКО”, що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві з нагоди 100 днів від дня призначення в.о. генпрокурора Олега Махніцького повідомив заступник генпрокурора Олексій Баганець.

“Генпрокуратурою України, Головним слідчим управлінням, зареєстровано кримінальне провадження відносно Олександра Януковича, який за попередньою змовою з іншими особами організував ухилення від сплати податків фірмами групи компаній “МАКО”, а також дочірнім підприємством “Артемівський завод шампанських вин”... На сьогоднішній день виявлено більше 10 млн грн (ухилення від сплати податків) і проводиться досудове розслідування”, - сказав Баганець.

Він повідомив, що 29 квітня 22 групи слідчих Генпрокуратури разом із працівниками УБОЗ зайшли на 22 об'єкти в Донецькій області, які входять до складу групи компаній “МАКО”, але через декілька хвилин були заблоковані людьми, озброєними автоматами і гранатометами, та виведені з цих приміщень.

Таким чином, зазначив заступник генпрокурора, слідчі дії були унеможливлені.

“Прийде час - і ми висунемо за цим фактом підозру Олександру Януковичу, але й складемо обвинувальний акт”, - наголосив Баганець.

Як повідомляв УНІАН , в лютому екс-президент України Віктор Янукович зі своїми синами - Олександром і Віктором втік до Росії. Зараз колишній президент і його син Олександр перебувають у розшуку. Їм інкримінується причетність до вбивства сотні мітингувальників на Євромайдані в Києві у лютому.

Також проти сім'ї Януковича були введені економічні санкції з боку США і Євросоюзу, які передбачають арешт банківських рахунків. Швейцарська прокуратура повідомила про блокування активів на суму 140 млн євро, що належать Януковичу і його соратникам.

Довідка УНІАН . Підприємства групи «МАКО» працюють на ринку України з 2009 року. Станом на січень 2013 року в «МАКО» входили близько двох десятків підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії, а також «Всеукраїнський банк розвитку». Серед основних напрямків групи - девелопмент і будівництво, фінансовий сектор і вугільна промисловість.

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Дотації збиткових шахт Донбасу становлять 34 млрд гривень

Бюджетні дотації державних вугільних підприємств Донецької і Луганської областей з урахуванням покриття збитків шахт і виплати зарплати шахтарям на 2014 рік становлять 34 млрд гривень.

Про це заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Загальний обсяг дотацій на Донецьку та Луганську область становить 34 мільярди гривень. Це те, що бюджет виділяє на фінансування вугільної галузі, і те, що робить центральний бюджет для того, щоб дати їм (шахтарям - УНІАН) роботу і не вигнати їх на вулицю», - заявив Яценюк.

Він підкреслив, що сьогодні уряд платить за кожну тонну вугілля, видобуту на держшахтах, у середньому 1,5 тис. грн, при тому, що комерційна вартість вугілля досягає 600 грн/тонна.

«Ми дотуємо 180 тис. осіб, які працюють у надважких умовах, у першу чергу, в Луганській і Донецькій областях. По 900 грн за тонну вугілля", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший заступник голови Міненерговугілля Юрій Зюков повідомив про плани міністерства за 5 років зробити державні вугільні підприємства прибутковими, тоді як цього року на покриття їх збитків планується витратити близько 12,2 млрд грн.

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як у 1-му кварталі цього року й раніше воно реалізовувалося через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств лише зростали.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент України Віктор Янукович отримував незаконний дохід на тендерах із поставки вугілля для державних енергокомпаній. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, проте після перепродажу його через кілька компаній вартість вугілля збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Довідка УНІАН. Державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків із державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

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Україна закликає європейців заблокувати будівництво "Південного потоку"

Україна є надійним партнером і європейські країни повинні заблокувати будівництво газопроводу "Південний потік", що йде в обхід України. Про це заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми закликаємо європейських партнерів заблокувати будівництво газопроводу "Південний потік". Україна - надійний партнер", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, вчора єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив німецькому тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що проект газопроводу «Південний потік» не просунеться, поки Росія не змінить свій курс щодо політичної кризи в Україні

«Ми відновимо переговори, коли російський партнер знову буде дотримуватись норм міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного законодавства», - зазначив Еттінгер.

Раніше Еттінгер попередив Москву про посилення позиції Євросоюзу щодо планів «Газпрому» побудувати в Європі «Південний потік». Еттінгер заявляв, що не схильний відмовлятися від заходів «третього енергопакету», особливо у світлі подій у Криму та східній Україні, а також заявив, що рішення щодо «Газпрому» затьмарені політикою.

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Україна подає позов до РФ на 1 трлн гривень за анексію Криму

Україна має намір найближчим часом підготувати й подати позов до Російської Федерації на суму понад 1 трлн грн за незаконне захоплення й грабіж України, заявив у ході виступу в уряді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «Україна почала процеси, а Генеральна прокуратура почала розслідування. І в рамках кримінальної справи український уряд подає позов на суму понад 1 трлн грн. Проблеми лежать у міжнародній правовій площині. Не так багато опцій, куди подати до суду. Але не розкриваючи всі юридичні деталі, я скажу: ми використовуємо всі можливі й законні методи для того, щоб притягти Росію до суду».

Яценюк зазначив, що Україна вже подала позови до Європейського суду з прав людини безпосередньо за анексію Криму. «Ми готуємо й інші позови - зокрема, й до органів державної влади та управління РФ за незаконне захоплення і грабіж України. За це треба буде відповісти. Ми розуміємо, що такі судові процеси не проходять за місяць, але такі процеси матимуть результат», - запевнив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% тих, хто взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя.

Наприкінці травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін‘юст звернувся із пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту й відчуження на користь України російського державного майна як компенсацію збитків за анексію Криму Російською Федерацією. За словами Петренка, загальна сума збитків, завданих Україні анексією Криму Російською Федерацією, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин і упущеної вигоди.

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Яценюк розповів про результати газових переговорів з Росією

Росія відмовилася від планів відключити газ для України і не вводитиме передоплату за паливо, заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Росія відмовилася від планів з відключення України від поставок природного газу, знято питання щодо попередньої оплати за російський природний газ», - сказав глава уряду.

При цьому він зазначив, що на даний момент продовжуються переговори між головою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим і головою «Газпрому» Олексієм Міллером. Підсумком цих переговорів має стати новий контракт між компаніями з урахуванням вимог України щодо ціни на газ. В іншому разі, за словами Яценюка, Україна буде вимушена направити позов до Стокгольмського арбітражного суду.

Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна не платитиме «політичну» ціну за газ в 500 дол. за тисячу кубометрів, вважає ринковою ціну в 268 дол. за 1 тис. куб. м і розраховує досягти компромісу з «Газпромом» у рамках переговорів, що продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розуміємо, що ціна в 268 дол. США була нічим іншим, як хабаром попередній владі. Проте ми вважаємо таку ціну ринковою і наполягаємо на збереженні цієї ціни», - сказав глава уряду.

Він наголосив, що нинішня ціна, встановлена для України у розмірі 500 дол. за тисячу кубометрів палива, є політичною і Україна вважає її політичною. За словами Яценюка, питання ціни є ключовим питанням переговорів, які зараз проходять у Берліні між главами НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболевим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Вчора почався переговорний процес між «Нафтогазом» і «Газпромом». Я дуже стримано оцінюю перспективи цих переговорів. Уряд очікує завершення переговорів із "Газпромом" до кінця тижня», - сказав Яценюк. При цьому він зазначив, що питання відключення газу й звернення до арбітражного суду не знято з порядку денного.

Разом із тим Яценюк не виключив, що переговори можуть виявитися спробою російської сторони «відтягнути час», і зазначив, що «до кінця тижня уряд очікує завершення переговорів із «Газпромом».

«Ні за яких обставин Україна не платитиме Росії 500 дол. за тисячу кубометрів газу. Це не ринкова ціна, це політична ціна. Якщо Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона помиляється. Ми націлені на захист своїх інтересів. Якщо угода не буде досягнута в рамках передарбітражного спору – ми йдемо до Стокгольмського суду. Ми нічого не просимо у Росії, ми вимагаємо ринкового підходу. Ми готові платити, але тільки не політичну, а ринкову ціну», - наголосив Яценюк.

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«Нафтогаз» розділять на дві компанії

Уряд у рамках реформи енергетичного сектора має намір створити на базі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» два публічних акціонерних товариства з транзиту і зберігання газу, а також залучити європейських та американських інвесторів до модернізації та експлуатації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Кабмін буде приймати рішення щодо реформування Нак («Нафтогазу України» - УНІАН). На базі НАКу ми будемо створювати дві додаткові компанії, як цього вимагає Енергетична хартія, наша участь в Енергоспівтоваристві і Третій енергопакет, - сказав Яценюк. - Україна створить публічне акціонерне товариство «Українська газотранспортна система», яке буде відповідати тільки за прокачування газу магістральними шляхами. Друге - Україна створить публічне акціонерне товариство «Українські газові сховища», яке буде займатися накопиченням і відпуском газу всім суб'єктам господарювання».

При цьому Яценюк зазначив, що Україна пропонує спільний проект з експлуатації та модернізації газотранспортної системи. «Європейські та американські інвестори повинні бути залучені до модернізації та експлуатації ГТС, і для цього буде створено акціонерне товариство «Українська газотранспортна система».

Також Яценюк розказав, що Кабмін розглядає два сценарії оцінки дефіциту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2014 року.

За його словами, «за 2013 рік уряд Януковича не сплатив близько 1,5 млрд дол. за отриманий газ. "Газпром" у 2013 році на рік уперед сплатив транзит газу. Тобто, 2,5 млрд дол., які ми могли б отримати цього року, – їх уже немає".

Як зазначив Яценюк, "загальний борг, який уряд отримав, прийшовши до влади, – 2,2 млрд дол. Якщо порахувати за прокачування газу й взяти до уваги платежі за кредитами, то, за оптимістичним сценарієм, ми оцінюємо дефіцит "Нафтогазу" в 62 млрд, за песимістичним – 93 млрд (грн - УНІАН)».

Раніше, в квітні, Кабінет міністрів України прогнозував, що дефіцит державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн. У березні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання загального дефіциту державного бюджету й бюджету Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рівні 10-12% ВВП у випадку, якщо в країні не будуть проведені реформи в енергетичному секторі.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Золотовалютні резерви України зросли до $18 млрд

Золотовалютні резерви України зросли до 18 млрд дол., і всі міжнародні фінансові організації виконали свої обіцянки перед нашою країною, заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цифра золотовалютних резервів уже 18 млрд дол. – сказав Яценюк. - Міжнародні фінансові організації видали все, що пообіцяли. Це МВФ, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і ЄБРР».

Водночас, з приватними інвесторами, за словами Яценюка, «є проблема». «У цих складних умовах, коли на кордонах України стояла 40-тисячна російська армія, коли всередині країни тероризм, м'яко кажучи, складно залучати інвесторів. Складно переконати, що краще місце для інвестицій в поточній ситуації це Україна. Але нам якось це вдається», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок травня золотовалютні резерви Національного банку України зросли до 17,3 млрд дол. із 14,226 млрд дол. після отримання Україною першого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду обсягом 3,2 млрд дол.

26 травня Кабмін і Світовий банк підписали кредитні договори з фінансування трьох нових проектів в Україні загальною вартістю 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року. Україна отримала вже 750 млн дол. кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації першого з трьох проектів - проекту «Перший кредит на політику розвитку».

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Єврокомісія закликала Болгарію зупинити будівництво "Південного потоку"

Єврокомісія закликала Болгарію зупинити роботи з будівництва російського газопроводу "Південний потік".

Як заявила у вівторок, 3 червня, офіційний представник Єврокомісії Сабіне Бергер, "угоди, укладені державами-членами ЄС і Росією щодо газопроводу "Південний потік", не відповідають законодавству ЄС". За її словами, законодавство Євросоюзу не допускає, щоб постачальник газу одночасно контролював доступ до трубопроводів, повідомляє пише DW з посиланням на агентство dpa.

Бергер наголосила, що Єврокомісія не блокує проект за участю російської компанії "Газпром", але наполягає на його перегляд "у світлі енергетичної безпеки ЄС". Крім того, процес затвердження проекту будівництва газопроводу був припинений після анексії Криму Росією.

У свою чергу, Болгарія відчуває сильну залежність від російського газу і розглядає "Південний потік" як пріоритетний проект національного масштабу. З його допомогою країна сподівається повністю задовольнити свою потребу в газі. Створення газопроводу дозволило б Росії постачати газ до Західної Європи в обхід України.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» із будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту й виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу довжиною близько 1455 км пройде територією Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Сербії.

Наприкінці 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» у турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.

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Долар на закритті міжбанку знизився до 12,01 грн

У вівторок, 3 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9910/12,0185 грн/дол. проти 11,9600/12,1000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів становили 16,3380/16,3795 грн/євро проти 16,2575/16,4520 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3625.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів встановилися на рівні 0,3412/0,3438 грн/рубль проти 0,3418/0,3458 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,0525 (+0,1130).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 2 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 12,0000/12,0500 грн/дол., щодо євро – на рівні 16,3335/16,4055 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3411/0,3431 грн/рубль.

УНІАН