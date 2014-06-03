Анонс на 4 травня

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Засідання Кабінету міністрів України.

* Відбудеться офіційне відкриття XXVI Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «АГРО-2014». У заході візьме участь міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка. В рамках виставки відбудеться Міжнародна конференція «Нові можливості та виклики для аграрної торгівлі України з ЄС» за участю міністра Швайки, аграрних міністрів Польщі і Естонії, міжнародних експертів.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Ех, тарифи... знову нові тарифи». Запрошені гості: Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКГ; Олексій Хабатюк, директор Фонду екологічних інвестицій. Учасники прес-конференції зачеплять питання формування нових тарифів, роль і завдання держави в новій ціновій політиці.

* Засідання «круглого столу» на тему: «Приватизація в електроенергетиці: проблеми та подальші кроки». Організатор заходу: Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації за підтримки Фонду Східна Європа - програми «RADA: підзвітність, відповідальність, демократичність». Метою заходу є підвищення ефективності функціонування приватизованих енергетичних об'єктів, рівня загальної відповідальності держави і бізнесу рівня енергетичної безпеки країни, визначення єдиного підходу до подальшої приватизації об'єктів електроенергетики, орієнтуючись на залучення стратегічних інвесторів. До участі запрошені народні депутати України, керівники міністерств і відомств, зарубіжні експерти, провідні фахівці галузі.

* Прес-конференція на тему: «Перспективи газових переговорів Росії та України». Учасники: Дмитро Марунич - співголова Фонду енергетичних стратегій, Олександр Малиновський - директор з юридичних питань компанії Grant Thornton, Богдан Соколовський, екс-радник президента України з питань енергетичної безпеки.

* Відбудеться круглий стіл «Чи здолає виклики ЖКГ Києва новий мер столиці?». Теми для обговорення: Київ на межі техногенної катастрофи? Чи поліпшать підвищені тарифи якість послуг ЖКГ в Києві? Які перші кроки повинен зробити новообраний мер у сфері ЖКГ Києва? Чи проваляться дороги Києва через гідравлічні випробування тепломереж? Чи безпечно пити воду в Києві? Учасники: Вадим Гламаздин, заступник гендиректора Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com); Іван Плачков, голова наглядової ради "Київенерго"; Вікторія Яковлєва, радник голови правління ПАТ «АК «Київводоканал» з питань інформаційної політики; Святослав Павлюк, головний експерт, EU Covevant of Mayors-East; Олександр Харченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com); Дмитро Васильєв, засновник громадської ініціативи «ЖКГ - жити в Києві Добре».

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