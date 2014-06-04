ТОП-10 (4 липня)

Україна і Росія обговорять ціну на газ без участі Європи

Уряд Азарова минулого року допустив дефіцит бюджету в 65 млрд гривень

Кабмін ухвалив рішення розділити «Нафтогаз» на дві компанії

Україна погасила єврооблігації на $1 млрд

Українці заборгували за валютною іпотекою 46 млрд гривень - Нацбанк

Єврокомісія дала Болгарії місяць на відповідь щодо "Південного потоку"

Україна вимагає від Росії скасувати штрафи за недобір газу

"Газпром" відклав термін переведення України на передоплату до 10 червня

Кабмін призначив голову Державної фіскальної служби

Міжбанк закрився доларом по 12 гривень

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Україна і Росія обговорять ціну на газ без участі Європи



Газові переговори між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом" у двосторонньому форматі проходять сьогодні в Берліні.

Росія і Україна обговорять ціну на газ без участі Європи / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан журналістам перед засіданням уряду.

"Сьогодні переговори тривають, за наполяганням російської сторони, переговори переведені в двосторонній формат щодо ціни. При цьому переговори проходять між «Нафтогазом» і «Газпромом», це було наполягання «Газпрому». Переговори ведуться в Берліні", - сказав він та додав, що за планом переговори продовжаться до 9 червня.

За словами Продана, Україна пропонує російській стороні пакетне врегулювання газового питання.

"Україна чітко заявила на переговорах про необхідність пакетного врегулювання - це ціна на газ 268,5 дол. за тисячу кубометрів газу, після цього вирішується питання оплати відповідної заборгованості, яка теж має бути перерахована і за 2013 рік за ціною 268,5 дол.", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, під час переговорів, які відбулися між Україною, Росією та Європейською комісією з газових питань у Брюсселі 2 червня, сторони не досягли остаточних домовленостей щодо спірних питань. Російська сторона наполягає на повному погашенні НАК «Нафтогаз України» заборгованості за листопад-грудень у розмірі 1 млрд 451 млн дол. і оплати за газ, спожитий в квітні-травні.

З огляду на те, що українська сторона почала виплачувати борги, «Газпром» відклав введення передоплати за поставки газу до 9 червня. Одночасно «Нафтогаз» відтермінував подачу позову до Стокгольмського арбітражного суду.

Тим часом , Європейська комісія наполягає на довгостроковому вирішенні питання. Зокрема, європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається, що сторони зможуть домовитися щодо ціни на газ на період до червня 2015 року. Він повідомив, що ціна буде більше, ніж 286 дол., але менше, ніж 485 дол.

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Уряд Азарова минулого року допустив дефіцит бюджету в 65 млрд гривень

Верховна Рада взяла до відома звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови про звіт про виконання держбюджету на 2013 рік (№4625-д) проголосував 171 народний депутат із 371, зареєстрованого у сесійній залі.

Так, відповідною постановою передбачається взяти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», згідно з яким державний бюджет виконано за доходами у сумі 339 млрд 226,9 млн грн, видатками – 403 млрд 456,1 млн грн, обсягом повернення кредитів – 5 млрд 522,6 млн грн та обсягом надання кредитів – 6 млрд грн, із дефіцитом у сумі 64 млрд 706,7 млн грн.

Згідно з постановою, Кабмін має, зокрема, проаналізувати висновки Рахункової палати щодо виконання державного бюджету за 2013 рік, вжити заходів щодо недопущення порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджетних періодах та реалізації відповідних пропозицій Рахункової палати.

Крім того, Кабмін повинен забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо формування проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України; вжити заходів щодо скорочення податкового боргу та недопущення нарощування нової податкової заборгованості, посиливши контроль за поверненням розстрочених і відстрочених сум податкового боргу та обмеживши щорічні списання податкової заборгованості.

Серед іншого, уряд має вжити заходів щодо погашення заборгованості за позиками, наданими Пенсійному фонду України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, та недопущення її нарощування, забезпечуючи системність розв’язання питання збалансування бюджету Пенсійного фонду України; упорядкувати виконання платіжних доручень відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, забезпечуючи своєчасне проведення платежів, включаючи платежі за коштами місцевих бюджетів та спеціального фонду державного бюджету; посилити контроль за проведенням головними розпорядниками коштів державного бюджету видатків на централізовані заходи за адміністративно-територіальними одиницями, забезпечуючи відповідність платежів щодо таких видатків плановим показникам.

Уряд також повинен забезпечити здійснення перерозподілу витрат державного бюджету виключно за наявності об’єктивних підстав і фінансово-економічної доцільності та вжити заходів щодо посилення відповідальності головних розпорядників коштів державного бюджету за якість планування бюджетних програм; продовжити роботу з подальшого впровадження оцінки ефективності бюджетних програм, зосередивши увагу на необхідності застосування у бюджетному процесі результативних показників бюджетних програм (насамперед, показників якості та ефективності).

Кабмін також має вжити заходів щодо комплексного врегулювання питання з недопущення зростання заборгованості за середньостроковими позиками, які надаються місцевим бюджетам на виконання пункту 3 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України.

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Кабмін ухвалив рішення розділити «Нафтогаз» на дві компанії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» зі створенням на її базі двох компаній, які відповідають за транзит і зберігання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Кабміну заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Так, рішення ухвалене. Будуть створено дві акціонерні компанії 100% державні, 100% у власності держави. Ці компанії працюватимуть як незалежний апарат», - сказав Продан.

Також він уточнив, що ці компанії працюватимуть за європейськими правилами.

«Мають бути ухвалені певні законопроекти, які виконуватимуть вимоги третього енергетичного пакета для посилення незалежності апарату газотранспортної системи… Це постанова», - відзначив Продан.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував Кабміну в рамках реформи енергетичного сектора створити дві компанії на базі "Нафтогазу". Яценюк повідомив, що «Нафтогаз» при цьому займатиметься лише реалізацією газу в Україні. За його словами, буде створено публічне акціонерне товариство «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься лише транспортуванням природного газу, і публічне акціонерне товариство «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

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Україна погасила єврооблігації на $1 млрд

Міністерство фінансів України здійснило погашення основної суми і виплату купонного доходу у розмірі 1,040 млрд дол. за облігаціями зовнішньої державної позики України (ОЗДП) 2012 року, повідомляється на сайті міністерства.

«3 червня 2014 Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсягу здійснило виплату з погашення і обслуговування облігацій зовнішньої державної позики України 2012 року. Загальна сума платежу становила 1 039,75 млн. дол. США», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зазначені витрати з погашення і обслуговування державного боргу передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 1 млрд дол. з погашенням у 2014 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,95% річних.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол.

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Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Українці заборгували за валютною іпотекою 46 млрд гривень - Нацбанк

Сума боргу за договорами про іпотечні кредити в іноземній валюті становить 46 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

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"За попередніми даними, кількість договорів з іпотечних кредитів в іноземній валюті становить 87,1 тис. шт., загальна сума боргу за ними - 46,4 млрд грн. Кількість договорів за іпотечними житловими кредитами в іноземній валюті становить 64,2 тис. шт., загальна сума боргу за ними - 26,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними регулятора, середня вартість одного кредиту становить приблизно 45,5 тис. дол. і 35 тис. дол. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті". Згідно із законом, відчуженню не підлягають квартири площею до 140 кв. м, будинки - до 250 кв. м, в яких прописаний позичальник або поручитель, якщо ця нерухомість є основним місцем проживання позичальника.

Мораторій діятиме доти, доки не набуде чинності закон, який регулює питання переведення в гривню непогашеної основної суми заборгованості. Відповідний законопроект має бути розроблений протягом двох тижнів з дня набуття чинності мораторію.

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Єврокомісія дала Болгарії місяць на відповідь щодо "Південного потоку"

В Європейській комісії протягом місяця очікують відповіді уряду Болгарії на звернення Брюсселя призупинити будівництво "Південного потоку” і нагадують про необхідність виконувати європейські закони.

Як передає кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу повідомив представник ЄК Антуан Коломбані (Antoine Colombani), коментуючи на прохання журналістів заяву продовжувати будівництво, яка була озвучена найбільшою в Болгарії партією соціалістів.

„Ми просили керівництво Болгарії призупинити проект, поки в Європейській комісії продовжується дискусія, і наша позиція залишається незмінною. 2 червня ми відправили офіційне повідомлення болгарському керівництву, зараз вони мають один місяць на відповідь”, - деталізував він.

Відповідаючи на уточнююче питання, якою буде позиція Єврокомісії, якщо Болгарія, не зважаючи на прохання ЄС, буде продовжувати будівництво, Коломбани зауважив, що Софія повинна відповідати європейському законодавству і виконувати необхідні процедури. „Ми впевнені у тому, що Болгарія повинна призупинити будівництво трубопроводу Південний потік. Ми почали процедуру – направили листа, і ми вважаємо, що Болгарія повинна відповідати європейським законам”, - наголосив представник ЄК.

Як відомо, 2 червня Брюссель запропонував Софії призупинити будівництво „Південного потоку” на болгарський ділянці. Офіційна причина – невідповідність проекту третьому енергетичному пакету.

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Україна вимагає від Росії скасувати штрафи за недобір газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує російському газовому монополісту - компанії «Газпром» виключити з чинного газового контракту норму, яка забороняє реекспорт російського газу «Нафтогазом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

"Норма про реекспорт - одна з вимог, і вона є у наших пропозиціях", - сказав Продан.

Крім того, він повідомив, що Україна також вимагає скасувати штрафи за недобір газу за принципом «бери або плати».

Як повідомляв УНІАН, «Газпром » з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу в Україну. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому очільник російського газового монополіста - компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

Під час переговорів, що відбулися між Україною, Росією та Європейською комісією з газових питань у Брюсселі 2 червня, сторони не досягли остаточних домовленостей щодо спірних питань.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. (786 млн з яких вже сплачено) за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом » ціни на газ до 268, 5 дол. за 1 тис. кубометрів.

З огляду на те, що українська сторона почала виплачувати борги і переговори тривають, «Газпром» відклав до 9 червня введення передоплати за поставки газу.

Крім того, досягнуто домовленість про те, що передоплати для України за газ за червень не буде.

Разом з тим, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, якщо «Нафтогаз» і «Газпром» у результаті переговорів не досягнуть угоди з урахуванням вимог України щодо ціни на газ, Україна буде змушена направити позов до Стокгольмського арбітражного суду.

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"Газпром" відклав термін переведення України на передоплату до 10 червня

Термін переведення України на передоплату за поставки російського газу перенесено з 9 на 10 червня.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому" за підсумками переговорів у Берліні голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера і голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

"На зустрічі обговорювалося широке коло питань двосторонньої співпраці в газовій сфері. На прохання української сторони крайній термін врегулювання проблем із платежів перенесено на 10 червня у зв'язку з тим, що 9 червня в Україні - вихідний день", - говориться в повідомленні.

У "Газпромі" відзначили, що загальна заборгованість України за поставлений російський газ становить 4,455 млрд дол.: 1,454 млрд дол. - за листопад-грудень 2013 року і 3 млрд дол. - за квітень-травень 2014 року.

Наголошується, що, відповідно до контракту, через неплатежі було ухвалено рішення перевести «Нафтогаз України» на передоплату з початку червня цього року. 2 червня НАК погасив заборгованість за I квартал 2014 року, перерахувавши 786 млн. дол. У зв'язку з цим переведення на передоплату було відкладено до 9 червня.

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Кабмін призначив голову Державної фіскальної служби

Кабінет міністрів України призначив головою Державної фіскальної служби, якаоб'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань, першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу після засідання уряду повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Рішення ухвалене. Призначено керівником фіскальної служби Ігоря Білоуса, першим заступником призначено Володимира Хоменка (заступник міністра доходів і зборів, який курирує службу фінансових розслідувань – УНІАН) і заступником – Анатолія Макаренка (у минулому керівник Державної митної служби – УНІАН)», – сказав Семерак.

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Міжбанк закрився доларом по 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,9000/12,0700, до 12:00 звузився спред 11,9000/12,0300. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 11,9300/12,0000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3382/0,3431, до 12:00 ціни знизилися 0,3381/0,3418. До закриття торгів ціни знизилися 0,3390/0,3397. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,1780 (+0.1520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3630. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 16,1925/16,4260, до 12:00 ціни пішли вниз 16,1880/16,3690. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 16,2515/16,3510.