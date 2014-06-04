Анонс на 5 червня

* Заступник міністра доходів і зборів України Володимир Хоменко відкриє Перший Всеукраїнський Форум податкових консультантів і обговорить концепцію створення та розвитку Служби фінансових розслідувань з учасниками заходу. Організатор: "Палата податкових консультантів".

* Відбудеться підхід до преси в рамках Шведсько-Українського бізнес форуму "Інвестуємо в майбутнє України". Мета форуму - представити Швецію як інноваційного та конкурентоспроможного ділового партнера і представити інвестиційний потенціал України в нових умовах. Організатори: Посольство Швеції в Україні, Шведська Торгова та Інвестиційна Рада. Учасники: Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Сергій Квіт, міністр освіти і науки України; Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Віталій Кличко, новообраний мер Києва; спеціальний гість - Леонід Кучма, президент України (1996-2005); Андреас фон Бекерату, Посол Швеції в Україні; керівники шведських компаній: Еріксон, Оріфлейм, СЕБ банк, Сканія, Шелтон Петроліум, Сигма, Тетра Пак та інші. До участі у панельних дискусіях на бізнес-форумі залучені міжнародні експерти та аналітики, представники міжнародних фінансових установ, шведські та українські інвестори, бізнес-лідери та керівники підприємств і установ.

* Відбудеться Форум рітейлерів.

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* Відбудеться круглий стіл на тему: "Збільшення внутрішнього видобутку як основний напрям протидії російській енергетичній агресії". Учасники: Володимир Бенько, в.о. заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування"; Артур Сомов, фінансовий директор ТОВ "Карпатигаз"; Андрій Мизовець, президент "Асоціації газових трейдерів"; Роман Опимах, незалежний експерт нафтогазової галузі; представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; Геннадій Кобаль, керівник відділу маркетингових досліджень ТОВ "Ньюфолк".

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Малий бізнес просить уряд не підтримувати законодавчі ініціативи, які ведуть до посилення корупції та банкрутства дрібної торгівлі». Міським, сільським і селищним радам можуть дати право на свій розсуд забороняти торгівлю пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином і тютюновими виробами на території відповідних населених пунктів. Про це йдеться в законопроекті №4747, зареєстрованому в парламенті. На думку експертів, це призведе до масової корупції на рівні органів місцевого самоврядування і, як результат, банкрутства дрібної торгівлі, для якої підакцизні товари є основним джерелом доходу. Учасники: Микола Ганул, віце-президент Національної організації роздрібної торгівлі (НОРТ); Петро Кузьменко, юрист громадської Асоціації Київ-МАФ»; Геннадій Черевко, член ради підприємців при КМУ, перший заступник голови спілки «Асоціація власників малого та середнього бізнесу м. Києва «ЦЕНТР» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал УНІАН). Реєстрація на місці за журналістськими посвідченнями.

* Відбудеться засідання Медіа-клубу «Відкрите небо з ЄС, чи стане дешевше літати?», присвячене підписанню Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та країнами ЄС і організоване Інститутом світової політики. На Медіа-клубі виступлять Валентин Згурський, начальник Відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України; Олена Мельник, заступник директора Департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків, начальник відділу зовнішніх зв'язків; Світлана Дідківська, координатор транспортного сектору Представництва ЄС в Україні; Олександр Кава, голова Центру економічного і політичного аналізу; експерт в галузі транспорту; представники авіа-компаній.

* Відбудеться брифінг першого заступника міністра доходів і зборів України Ігоря Білоуса на тему «Стан сплати податків на сході України».

* Відбудеться брифінг голови Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Павла Булановича і його заступника Миколи Севиріна на тему «Реалії та перспективи розвитку сфери безпеки на морському та річковому транспорті».

* Прес-конференція на тему: «Яким має бути цивілізоване рибальство у 2014 році».

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