Замість Держінформнауки створили Держслужбу з питань електронного урядування

Уряд реорганізував Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації, утворивши центральний орган виконавчої влади щодо реалізації політики у сфері електронного управління - Державну службу з питань електронного управління - діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів України прийнято 4 травня 2014 року, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, Міністерство освіти і науки є правонаступником прав і обов'язків Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації в питаннях реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Таким чином, Міністерству освіти і науки будуть повернуті повноваження в управлінні наукою. Це дозволить розвивати інфраструктуру наукових досліджень, зокрема шляхом інтеграції вищої освіти і науки.