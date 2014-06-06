ТОП-10 (6 червня)

У Кабміні визнали, що економіка цього року впаде на 5%

Росія обмежила ввезення української картоплі

Україна може закрити морпорти в анексованому Росією Криму

Компанії Фірташа винні Україні 6 млрд гривень - Яценюк

Держбюджет у червні може недоотримати мільярд гривень з Луганської та Донецької областей

Поїзд із дітьми-сиротами з Луганська прибув до Одеси

Інфляція в Україні за місяць прискорилася до 3,8%

Турчинов підписав закон про заборону забирати житло за валютні кредити

Кабмін створив Державну фіскальну службу

Допомога при народженні першої дитини збільшиться на 10 тис. гривень

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У Кабміні визнали, що економіка цього року впаде на 5%

Кабінет міністрів прогнозує падіння економіки України у 2014 році на 5,0% і має намір подолати «економічну розруху» комплексом непопулярних заходів, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.

«У рамках програми з економічної стабілізації країни ми змушені були піти і будемо йти на непопулярні заходи у короткостроковій перспективі, але вкрай необхідні заходи, які не робилися в країні протягом останніх 20 років», - заявив очільник уряду з трибуни парламенту.

«Щоб вилікувати цю хворобу економічної розрухи, хворобу економічного банкрутства, ми маємо пройти через складні, але правильні заходи з економічної стабілізації. Ці таблетки дуже кислі, дуже гіркі, але їх треба використовувати, щоб потім організм української економіки став сильним, живим і здоровим», - додав Яценюк.

Очільник уряду запевнив, що національну економіку чекають досягнення, але «не так швидко», і багато що залежатиме від ситуації на сході України.

За його словами, Україні за останні три місяці вдалося уникнути банкрутства, відновивши співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Євросоюзом, урядами США, Канади, Японії.

Прем'єр також нагадав про раніше ухвалене урядом рішення про скорочення числа державних чиновників на 25 тисяч осіб і скорочення фінансування органів державного управління.

Яценюк також заявив про намір почати безкомпромісну боротьбу з корупцією, чому сприятиме робота Національного антикорупційного бюро.

Напередодні міністр фінансів Олександр Шлапак заявив парламентаріям, що уряд у 2015 році очікує на повернення економічного зростання на рівні близько 1,7% за річної інфляції не вище 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд прогнозував зниження ВВП України за підсумками 2014 на 3% при інфляції 12-14%.

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки у 2015 році на 2,2% .

За прогнозами Світового банку, економіка України у 2014 році покаже спад у 3%, але у 2015 році повернеться до зростання на рівні до 3%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд очікує зростання реального ВВП у 2015 році на рівні до 2%.

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Росія обмежила ввезення української картоплі

Росія з 16 червня обмежує ввезення картоплі з України.

Про це йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

Причиною нібито є поширення в Україні шкідника - золотистої картопляної нематоди.

"З16 червня 2014 року вводяться тимчасові обмеження на ввезення картоплі продовольчої (код ТН ЗЕД ТЗ 070190) з України в Російську Федерацію" "у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis (Woll) Behrens", - заявили у відомстві.

Картопля, відвантажена до 16 червня 2014 року, буде ввозитися на територію Російської Федерації за результатами карантинного фітосанітарного контролю, повідомляє РСН.

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Україна може закрити морпорти в анексованому Росією Криму

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) підготувала проект постанови Кабінету міністрів України, яким пропонує тимчасово закрити морські торговельні порти в анексованому Росією Криму через неможливість забезпечення безпеки судноплавства на території півострова.

Про це голова Укрморрічінспекції Павло Буланович повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

"Ми сьогодні не можемо забезпечувати безпеку судноплавства на території Криму, на території п'яти кримських портів, зокрема і на терміналах, які проводять вантажно-розвантажувальні операції. Саме тому підготовлені документи щодо тимчасового закриття цих портів і всіх об'єктів портової інфраструктури Криму", - повідомив Буланович.

Він зазначив, що проект розпорядження проходить процес узгодження, 28 травня він був поданий до Кабінету міністрів України, і найближчим часом варто чекати його появи.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Україна повідомила держави - члени Міжнародної морської організації (IMO) про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань у морських торговельних портах анексованого Криму, зокрема, в портах Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Південний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти на Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх усього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією Кримського півострова - Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.

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Компанії Фірташа винні Україні 6 млрд гривень - Яценюк

Компанії, які пов'язані з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, винні українській енергетичній системі близько 6 млрд грн і уряд України має намір зробити все, щоб їх повернути.

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.

“За нашими даними, компанії, які пов'язані з Дмитром Фірташем, винні українській енергетичній системі близько 6 млрд грн. Ми почали судові процеси за всіма боргами і будемо робити все для того, аби повернути справедливість", - заявив він.

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Держбюджет у червні може недоотримати мільярд гривень з Луганської та Донецької областей

Державний бюджет може недоотримати 1 млрд грн доходів з Луганської та Донецької областей у червні.

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.

«Ми очікуємо, що в червні ми не отримаємо один мільярд гривень, який пов'язаний не стільки з Росією, а в першу чергу з тими терористами, які фінансуються Росією», - сказав прем'єр.

За його словами, це пов'язано з порушенням нормального постачання підприємств, зупинкою транзиту і залякуванням робітників на підприємствах озброєними бойовиками.

Також прем'єр нагадав, що у травні держбюджет вже недоотримав з Луганської та Донецької областей 422 млн грн доходів.

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Поїзд із дітьми-сиротами з Луганська прибув до Одеси

Спеціально сформований "Укрзалізницею" додатковий потяг №525/526 сполученням Луганськ-Одеса 6 червня 2014 року о 12:25 прибув на станцію призначення з майже 500 дітьми-сиротами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської залізниці.

«Одеська залізниця зустріла потяг з дітьми-сиротами формування Донецької залізниці о 12:25 на станції Одеса-головна», - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, увечері 5 червня залізничникам все ж таки вдалося евакуювати групу з майже 500 дітей-сиріт у супроводі дорослих (502 людини, зокрема 451 дитина) з Луганська, де нині триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів, після невдалої спроби відправити дітей вранці.

Так, 5 червня потяг повинен був прибути вранці з Одеси до Луганська за спеціально розробленим графіком. Проте сепаратисти дали вказівку Донецькій залізниціповідомити Одеську і Придніпровську залізниці про те, що цей потяг прийматися не буде. Через такі дії «Укрзалізниця» змушена була повернути потяг назад до Одеси.

Проте «Укрзалізниці» все ж таки вдалося у четвер, 5 червня, о 19:10 відправити потяг з Луганська, що складається з 10 вагонів: 1 купейного і 9 плацкартних.

Як наголосили в прес-службі «Укрзалізниці», кожна ділянка на шляху проходження цього потяга ретельно контролювалася працівниками диспетчерських служб з метою забезпечення його безпеки. Заявка на перевезення цієї групи дітей-сиріт надійшла напередодні від Луганської ОДА.

Як повідомили у прес-службі ОЗ, сьогодні до Одеси о 08:09 також успішно прибув графіковий потяг №91/92 Луганськ-Одеса із сотнею дітей-сиріт і дітей-інвалідів.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення вивезення пасажирів з Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у составах ряду потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць, а також задіяла потяги формуванням Придніпровської, Південно-Західної та інших залізниць.

Донецька залізниця 29 травня і 3 червня 2014 року перевезла до Сімферополя 416 дітей із Слов'янська і Краматорська.

Наразі на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.

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Інфляція в Україні за місяць прискорилася до 3,8%

Інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, в річному вираженні (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року проти грудня 2013 року) - до 10,5%.

З урахуванням тимчасової окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополя, зростання споживчих цін в Україні в травні порівняно з квітнем також становило 3,8%, з початку року – 10,6%. Зокрема, на продукти харчування ціни зросли на 3,7% і 12,9%, відповідно.

Як повідомляє Держстат, у травні проти квітня 2014 року найбільше подорожчала плата за природний газ – на 62,8% (проти травня 2013 року - на 62,8%), фрукти - на 10,4% (20,8%), цукор - на 7,3% (66%), рибу і продукти з риби - на 6,5% (15,9%)

Зниження цін зафіксоване лише на яйця - на 6,7% (зростання на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні порівняно з березнем 2014 року становила 3,3% і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем в 1,5 разу. У річному вираженні (проти квітня 2013 року) інфляція прискорилася до 6,9%, з початку 2014 року (квітень 2014 року проти грудня 2013 року) - до 6,4%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції цього року до 16%.

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Турчинов підписав закон про заборону забирати житло за валютні кредити

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Як повідомляв УНІАН відповідний закон Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Ним запроваджується мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

За це рішення проголосував 241 народний депутат із 301 зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначив один із авторів законопроекту, позафракційний народний депутат Микола Рудьковський, передбачається, що протягом дії закону не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме майно, яке вважається предметом застави згідно зі статтею 4 Закону «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно зі статтею 5 Закону «Про іпотеку», якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданих йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті.

Таке нерухоме житлове майно у випадку прийняття такого майна в експлуатацію має бути основним місцем проживання позичальника або майнового поручителя, або у випадку, якщо таке майно є об'єктом незавершеного будівництва.

Крім того, у позичальника або майнового поручителя у власності не має знаходитися іншого нерухомого житлового майна.

Нерухоме житлове майно має також бути: для квартири - не більше 130 кв. м, для житлового будинку - не більше 250 кв. м.

Не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягають стягненню з позичальника, зазначеного у пункті «а» цієї статті, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки).

Кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у пункті «а» цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

Впродовж двох тижнів від дня набрання чинності цим законом Кабінет міністрів за погодженням з Національним банком України має подати на розгляд Верховної Ради проект закону, який врегульовує питання, зазначені в цьому закону.

Нацбанк має привести свої нормативні акти у відповідність до норм цього закону і здійснює належні заходи як кредитор останньої інстанції для підтримки адекватного рівня платоспроможності банків, які підпадають під дію цього закону як кредитори.

Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення і втрачає чинність від дати набрання чинності законом, який врегульовує питання непогашення, вираженої в іноземній валюті, порядку погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів і позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

Протягом дії цього закону інші закони України з питань майнового забезпечення кредитів діють з урахуванням його норм.

Закон не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою за законами України та/або за нормами міжнародного права.

Водночас ряд депутатів висловилися за те, що цей закон не має стосуватися, зокрема, депутатів та їхніх помічників. Погоджено було, що дія цього закону не розповсюджуватиметься на осіб, які є суб'єктами закону про протидію та запобігання корупції.

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Кабмін створив Державну фіскальну службу

Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і фінансову міліцію.

Відповідну постанову №160 "Про утворення Державної фіскальної служби" від 21 травня 2014 року опубліковано на сайті уряду.

"Утворити Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення", - сказано в документі.

Також уряд вирішив визнати такою, що втратила чинність постанову Кабміну від 1 березня 2014 року № 67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів».

Раніше уряд розглядав можливість ліквідувати Міндоходів, створивши три окремі служби - податкову, митну службу і фінансових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 червня, Кабмін оголосив про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань.Главою служби уряд призначив першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, його першим заступником - заступника міністра доходів і зборів, який курує службу фінансових розслідувань, Володимира Хоменка і ще одним заступником - раніше керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка.

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Допомога при народженні першої дитини збільшиться на 10 тис. гривень

З 1 липня розмір допомоги при народженні першої дитини збільшиться на 10 тис. 320 грн і становитиме 41 тис. 280 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, це передбачено Законом України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”, ухваленим парламентом 27 березня 2014 року.

З метою оптимізації соціального захисту сімей з дітьми допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку об’єднано в один вид – допомогу при народженні дитини. Крім того, відтепер сума не залежатиме від того, якою ця дитина народилася, першою, другою, третьою тощо, державою встановлено фіксований розмір допомоги – 41 тис. 280 грн.

Одразу по народженні дитини родині виплачуватиметься 10 тис. 320 грн. Решта суми допомоги (30 тис. 960 грн) родина отримуватиме впродовж 36 місяців по 860 грн щомісяця. Якщо член родини, який отримує допомогу, вирішить вийти на роботу, виплати однак буде продовжуватися до досягнення дитиною трьох років.

Час перебування члена родини у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до трудового стажу.

Звертаємо увагу на те, що допомога, яка була призначена до 1 липня 2014 року, не буде переглядатися, а виплачуватиметься в тих же розмірах та термінах, адже згідно із законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.