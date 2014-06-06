Анонс на 10 червня

* Нарада у Міндоходів про перші результати роботи антикорупційної комісії.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція ІА «АПК-Інформ» на тему: «Український АПК та ЄС». 21 березня 2014 року була підписана політична частина Угоди про асоціацію України з Європейським союзом, що призвело до активізації євроінтеграційних процесів. Підписання економічної частини Угоди, яка передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС має відбутися найближчим часом. Водночас, враховуючи ускладнення політичної та погіршення економічної ситуації в Україні, ЄС ухвалив рішення в односторонньому порядку застосувати умови економічної частини Угоди, які стосуються скасування і зниження імпортних мит на українські товари, зокрема продукції сільського господарства. Із 23 квітня 2014 року автономні торговельні преференції ЄС набули чинності та будуть діяти до 1 листопада 2014 року. В рамках прес-конференції експерти озвучать прогнози розвитку АПК в контексті євроінтеграційних процесів, впливу скасування і зниження імпортних мит з боку ЄС на АПК України, зокрема на темпи і обсяги експорту української сільгосппродукції на європейський ринок. У якості спікерів з основних тем на прес-конференцію запрошені: 1. Скасування мит ЄС: можливості та перспективи для масложирової галузі України - Степан Капшук, генеральний директор асоціації «Укроліяпром»; 2. Думка Міністерства аграрної політики і продовольства України про скасування мит ЄС - Андрій Дикун, заступник міністра аграрної політики і продовольства України; 3. Перспективи української кондитерської галузі через скасування мит ЄС - Олександр Балдинюк, президент асоціації "Укркондпром"; 4. Перспективи торгівлі українськими овочами та фруктами з країнами ЄС - Тетяна Гетьман, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти». Модератор - Ганна Платонова, ІА "АПК-Інформ" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал УНІАН). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 634 26 06, kіev@apk-іnform.com

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю заступника голови правління Пенсійного фонду України Валентини Никитенко.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63