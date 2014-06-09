Лукашенко: Україна нікуди не дінеться від Євразійського економічного союзу

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю сербським ЗМІ, повідомляється на його сайті.

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Олександр Лукашенко вважає, що у ЄАЕС «великі перспективи». «Вже на стадії укладення цього договору між трьома державами інтерес до нього колосальний. Я впевнений, що Україна нікуди не дінеться від співпраці з цим союзом», - сказав білоруський президент.

Нагадаємо, 29 травня президенти Росії, Білорусі і Казахстану підписали договір про створення ЄАЕС. Він набуде чинності з 1 січня 2015 року.