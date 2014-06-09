Влада Криму сказала, за скільки готова купувати воду в України

«Раніше Крим, будучи частиною України, за дніпровську воду взагалі не платив, ми тільки перераховували 0,6 коп. за кубометр, за надання послуг. Сьогодні, будучи частиною Росії, ми готові купувати воду. Для нас прийнятною ціною було б до 40 коп. за кубометр води», - сказав керівник робочої групи з водопостачання при державній раді Криму Едіп Гафаров, передають РІА Новини.

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За його словами, Крим готовий виплатити Україні борг у розмірі 1,74 млн грн і видати техніку, що знаходиться на балансі Північно-Кримського каналу.