ТОП-10 (10 червня)

Росія поки не може ні перервати постачання газу, ні ввести передоплату - джерело в ЄК

В Україні майже удвічі зростуть тарифи на воду

Долар на закриття міжбанку впав до 11,67 грн

НБУ розширив підстави для віднесення банків до проблемних

Україна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах

Україна 17 червня отримає від ЄС 500 млн євро

Мінфін залучив до держбюджету 2,4 млрд гривень на плановому ОВДП-аукціоні

Базова інфляція в травні сповільнилася до 2,3%

«Нафтогаз»: реформа компанії не передбачає приватизації ГТС

У Яценюка розробили новий законопроект про боротьбу з корупцією

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Росія поки не може ні перервати постачання газу, ні ввести передоплату - джерело в ЄК

У Європейській Комісії наголошують на досягнутих раніше домовленостях, що поки тривають переговори з урегулювання спірних газових питань між Києвом та Москвою, ні переривання поставок газу, ані введення режиму попередньої оплати бути не може.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, наближене до переговорів.

"Оскільки переговори будуть продовжені чи сьогодні ввечері, чи завтра зранку, є розуміння, що питання призупинення постачання газу, чи питання передоплати виноситься не буде", - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня Міллер говорив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

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У свою чергу, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначав, що ціна на російський газ для України буде вища за 268 дол., але нижча від 485 дол. за тис. кубометрів.

9 червня в Брюсселі розпочався черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань.

10 червня зранку міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що російська сторона наполягає на сплаті Україною до 10 червня заборгованості за поставлений у листопаді-грудні 2013 р. газ у розмірі 1 млрд 451 млн доларів, а також 500 млн доларів за квітень і травень.

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В Україні майже удвічі зростуть тарифи на воду

Із 1 липня в Україні зростуть тарифи на водопостачання в середньому на 84%, на водовідведення (стоки) - на 105%, на водоспоживання (вода і стоки) - на 93%.

Як пояснили газеті «Сегодня» в Нацкомісії з держрегулювання у сфері компослуг, яка їх встановлює, тепер українці платитимуть за воду відповідно до економічно обґрунтованого рівня, - тобто із закладеною рентабельністю до 5%.

«Тарифи на воду підвищувалися востаннє у 2008-2012 роках (у різний час у різних містах. - Авт.). За цей час її собівартість істотно зросла - більше потрібно коштів на виплату зарплати, закупівлю електроенергії, реагентів. Водоканали не можуть працювати у збиток, адже їм потрібно думати про існування своїх підприємств, щоб вони взагалі не померли, - розповів «Сегодня» член Нацкомісії Дмитро Григор'єв. - У зв'язку з цим із 1 липня підвищуються тарифи на воду для 26 із 150 підприємств, що забезпечують 87% ринку водопостачання країни. Інші водоканали, швидше за все, підвищать тарифи з 1 серпня або восени».

Тарифи на воду зростуть нерівномірно: наприклад, в Івано-Франківську водопостачання подорожчає на 41,7%, у Чернівцях - на 14,6%. Як зазначають у Нацкомісії, «причесати під гребінку» всі «водні» тарифи неправильно, оскільки у водоканалів різні проблеми, які потребують індивідуальних рішень, різна відстань до водних джерел.

«Десь потрібно ремонтувати зношені мережі, десь закуповувати обладнання для лабораторій, які перевіряють якість води. На ці завдання потрібні різні обсяги фінансування, тому сьогодні підприємства водної галузі розробляють інвестпроекти, наприклад, із модернізації очисних споруд. Під ці бізнес-плани реально отримати кредити від Світового банку. Такі успішні приклади по водоканалах уже є», - каже Григор'єв.

У Нацкомпослуг запевняють, що зростання тарифів на воду не сильно вдарить по гаманцях українців. Так, незахищені категорії населення - пенсіонери та багатодітні сім'ї - зможуть скористатися пільгами та субсидіями, а середньостатистична сім'я з двох осіб, згідно з розрахунками, буде платити на місяць на 36 грн більше - тобто не 40, а 76 грн.

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Долар на закриття міжбанку впав до 11,67 грн

У вівторок, 10 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500, на 12:00 ціни знизилися до 11,8000/11,8500. На закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 11,5500/11,6700, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1110/16,2495, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,0000/16,0720. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,6425/15,8090.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3443/0,3473, на 12:00 звузився спред до 0,3435/0,3450. На закриття торгів ціни впали до 0,3385/0,3400.

Як повідомляв УНІАН, на попередній сесії у п'ятницю, 6 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,8500/11,9000.

Цінові показники по євро/гривні на закриття торгів піднялися до 16,1640/16,2360.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3409/0,3421.

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НБУ розширив підстави для віднесення банків до проблемних

Відповідні правки внесено постановою правління НБУ № 331 до Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Згідно з постановою, одним з критеріїв віднесення банків до категорії проблемних стало невиконання банком вимог законодавства щодо розкриття інформації про власників значної частини акцій фінустанови.

Крім того, критеріями для віднесення банку до категорії проблемних є набрання законної сили обвинувального вироку щодо дій у фінансовій сфері контролерів і керівників банку, а також невиконання розпорядження НБУ про усунення з посади посадовця банку або заборони власникові банку голосувати на зборах в обсязі його акцій.

Банк також може потрапити до категорії проблемних у разі конфлікту інтересів банку, про що свідчить наявність інформації про будь-який вид відносин, що суперечить інтересам банку, а також відсутність згоди і наявність суперечностей, що загрожують інтересам вкладників і кредиторів, між органами управління та акціонерами банку, які негативно впливають на його ефективне управління.

Нацбанк також може зарахувати банк до проблемних, якщо проти нього винесено судову ухвалу, виконання якої може негативно вплинути на репутацію банку або призвести до втрати більш як 1% активів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 травня запровадив тимчасову адміністрацію в «АвтоКразБанк» строком на 3 місяці – до 29 серпня 2014 року.

29 травня фонд запровадив тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанк», 26 травня – в «Південкомбанк», 22 травня – в «Промекономбанк», 24 квітня – в «Інтербанк», 14 березня – в банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня – в «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», 17 січня – в банк «Даніель».

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Україна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах

Запаси в українських підземних сховищах за минулий тиждень збільшилися на 7,3% - до 12,614 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах з 28 травня до 2 червня збільшилися на 8,05% - до 11,752 млрд кубометрів.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати в підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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Україна 17 червня отримає від ЄС 500 млн євро

Єврокомісія 17 червня перерахує Україні 500 млн євро в рамках програми європейської макрофінансової допомоги.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийнято Єврокомісією від імені ЄС сьогодні, 10 червня.

Єврокомісія сьогодні зайняла 500 млн євро на ринках капіталу для фінансування траншу кредиту Україні відповідно до нової програми макрофінансової допомоги.

«Фінансування було збільшено шляхом квітневого випуску 10-річних облігацій ЄС у розмірі 2,6 млрд євро, збільшивши його до 3,2 млрд євро. Виручка від сьогоднішньої операції буде виділена Україні 17 червня, яке є остаточною датою розрахунків операції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції і розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

13 травня Україна і Європейський Союз підписали меморандум про виділення нашій країні кредиту в розмірі 1 млрд євро, який буде виділятися двома траншами по 500 мільйонів євро і погашатися протягом 15 років.

Як зазначили в Єврокомісії, нова програма обсягом в 1 млрд євро буде здійснюватися одночасно з програмою виділення допомоги обсягом 610 млн євро, затвердженої ще в 2010 році, але так і не реалізованої через неузгодженість дій з попередньою владою країни.

20 травня Україна отримала перший кредитний транш макрофінансової допомоги в розмірі 100 млн євро із загального пакету фінансової допомоги в 1,61 млрд євро.

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Мінфін залучив до держбюджету 2,4 млрд гривень на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 10 червня, залучило до держбюджету 2,351 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, основну частку коштів у 2,030 млрд грн Мінфін залучив у результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 2 роки під 16,95% річних, задовольнивши шість поданих заявок інвесторів. Також Мінфін залучив 29,784 млн. грн, розмістивши гривневі облігації на 6 місяців під 15% річних за двома з трьох поданих заявок і 291,285 млн. грн, розмістивши гривневі облігації на 3 місяці під 12% річних за однією з трьох поданих заявок

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує провести в червні ще два аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). На плановому аукціоні у вівторок, 3 червня, міністерство залучило до держбюджету 2 млрд грн..

За оперативними даними Держказначейства на 2 червня, з початку року до держбюджету надійшло 80,239 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу станвоили 27,174 млрд грн, на обслуговування держборгу - 16,664 млрд грн.

Станом на 10 червня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 299,325 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 187,264 млрд грн, у власності банків - 86,680 млрд грн, нерезидентів - 16,198 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Базова інфляція в травні сповільнилася до 2,3%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні у травні 2014 року порівняно з квітнем 2014 року сповільнилася до 2,3% (БІСЦ – 102,3%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у травні 2014 року проти травня 2013 року також зафіксовано інфляцію 7,5% (БІСЦ – 107,5%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, у річному виразі (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року протио грудня 2013 року) - до 10,5%.

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«Нафтогаз»: реформа компанії не передбачає приватизації ГТС



Поділ державного енергохолдингу «Нафтогаз України» на компанії з транспортування і із зберігання газу не передбачає передачі прав власності на газотранспортну систему (ГТС) і підземні сховища (ПСГ) України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Нафтогазу».

«Запропоноване створення нових компаній-операторів є частиною комплексної реформи нафтогазового сектора України і відповідає нормам третього енергетичного пакету ЄС», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що створення компаній-операторів не вплине на вартість чистих активів НАК «Нафтогаз України» і здатність компанії обслуговувати свої існуючі зовнішні зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках реформи енергетичного сектора запропонував Кабінету міністрів ухвалити рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і із зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

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У Яценюка розробили новий законопроект про боротьбу з корупцією

Міністерство юстиції України розробило новий законопроект "Про основи попередження і протидії корупції".



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Міністерство юстиції розробляє новий проект закону про основи попередження і протидії корупції. Той закон, який діє сьогодні, не відповідає ані вимогам часу, ані очікуванням суспільства. Закон не регулює питання протидії конфліктів інтересів, а також чітко не визначає процедуру декларації доходів і майна чиновників", - сказав Рябошапка.

Крім того, за його словами, законопроект передбачає створення окремого антикорупційного органу, який буде колегіальним і складатиметься з п'яти членів. Основною його функцією планується зробити здійснення контролю за діями чиновників, перевірку відповідності реальності задекларованих ними доходів, зазначив Рябошапка.

Він повідомив, що антикорупційний законопроект 13 червня буде оприлюднений на сайті Мін’юсту для громадського обговорення.

У свою чергу виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара додав, що цей законопроект передбачає зміну процедури декларації доходів чиновниками і запровадження адміністративної відповідальності за недостовірну інформацію в таких деклараціях. Зокрема, передбачається, що держслужбовці заповнюватимуть декларації в електронному вигляді, документи будуть доступними для перегляду всім охочим.

УНІАН

