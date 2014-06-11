ТОП-10 (11 червня)

Україна відмовилася від знижки на російський газ у $100 і наполягає на ціні $268,5

В Антрациті відновлять соцвиплати, у Сніжному та Красному Лучі - заблокують

НБУ вирішив ліквідувати банк Курченка

Держшахти збільшили збитки до 6 млрд гривень

Росія дозволила ввозити м'ясо з України тільки через два пункти пропуску

Урегулювати ситуацію з ціною на російський газ можна тільки в суді - Продан

Путін визнав, що Росія боїться втратити Україну як покупця газу

Міжбанк закрився доларом по 11,75 гривні

Проблемний банк «Форум» можуть приєднати до іншого банку й ліквідувати

Україна повинна отримувати на кордоні з Росією газ по $268,5 - Продан

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Україна відмовилася від знижки на російський газ у $100 і наполягає на ціні $268,5

Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

При цьому прем'єр-міністр повідомив, що українська сторона не вимагає знижок від Росії на природний газ, а наполягає на зміні газового контракту на принципах ринкової ціни. При цьому українська сторона вважає, що ринковою ціною на газ для неї є 268,5 долара за тисячу кубометрів — це ціна, за якою Україна купувала газ у першому кварталі 2014 року.

«Ми залишаємося на тих позиціях, на яких ми були. Переписуємо контракт. Приймаємо ринкову ціну», — сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр повідомив, що станом на сьогодні в підземних сховищах України накопичено 13,4 млрд кубометрів природного газу. Станом на кінець минулого тижня в підземних сховищах України було 12,6 млрд кубометрів природного газу.

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В Антрациті відновлять соцвиплати, у Сніжному та Красному Лучі - заблокують

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив уряду відновити соціальні виплати в Антрациті (Луганська область), і заблокувати в містах Сніжний (Донецька область) і Красний Луч (Луганська область) у зв'язку із загостренням військових дій у цих містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми одержали від наших правоохоронних органів інформацію про те, що в Антрациті трохи стабілізувалася ситуація, і ми відсьогодні відправимо до Антрациту кошти, які потрібні для виплати соціальних пільг і субсидій, і спробуємо їх довести до людей", - заявив Яценюк.

Він доручив міністру внутрішніх справ Арсенію Авакову проконтролювати доставку коштів в Антрацит.

"Арсеніє Борисовичу, я прошу забезпечити безпеку при перевезенні коштів, там у цілому 30 млн грн, з яких 27 - це пенсії і зарплати", - сказав прем'єр.

При цьому, за його словами, виплати у Сніжному і Красному Лучі потрібно заблокувати через дії терористів, які нападають на листонош і співробітників банків.

"При цьому ситуація у двох інших містах - у Сніжному і у Красному Лучі - загострилася настільки, що ми не можемо проконтролювати видачу коштів, тому що там знову ці терористи полюють на людей, на листонош, на банкірів, - відзначив Яценюк. - Тому, Олександре Віталійовичу (Шлапак, міністр фінансів - УНІАН), у зв'язку з небезпечною ситуацією у Сніжному і по Красному Лучі тимчасово, до моменту стабілізації ситуації, припинити відповідні перерахування і перевезення коштів, тому що ми ставимо під загрозу людей".

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НБУ вирішив ліквідувати банк Курченка

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 11 червня проблемного «Брокбізнесбанку», у якому з 3 березня 2014 року була введена тимчасова адміністрація, повідомила прес-служба регулятора.

«Враховуючи пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з відкликання банківської ліцензії і ліквідації АТ "Брокбізнесбанк", керуючись вимогами чинного законодавства, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію АТ "Брокбізнесбанк", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення закріплене постановою правління НБУ від 10 червня №339.

«Таким чином, з 11 червня 2014 відкликається банківська ліцензія, генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, і починається процедура ліквідації вказаного банку», - зазначається у повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку ліквідувати проблемний «Брокбізнесбанк» у зв'язку з тим, що інвестора, який зміг би оздоровити банк, так і не знайдено. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанк» строком на три місяці – з 3 березня по 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку в 2,681 млрд грн. Згідно із звітністю банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, становив 40,501 млн грн.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЄТЕК Сергія Курченка.

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Держшахти збільшили збитки до 6 млрд гривень

Державні вугільні шахти України за січень-травень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 6,030 млрд грн.

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«За січень-травень 2014 року з державного бюджету надійшло 5,166 млрд грн на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції», - сказано в звіті.

У травні 2014 року збитки держшахт зросли на 0,6% в порівнянні з травнем минулого року - до 1,217 млрд грн.

Також в документі зазначається, що в травні 2014 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції склала 1 651,1 грн і порівняно з минулим роком збільшилась на 15,2% (217,6 грн). У квітні 2014 року собівартість видобутку тонни вугілля становила 1 584,5 грн, у березні - 1 494,9 грн, у лютому - 1 340,5 грн.

У той же час, у звіті міністерства йдеться, що в травні 2014 року 1 тонна товарної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалася за середньою ціною 662,6 грн, що на третину більше, ніж у травні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший заступник глави Міненерговугілля Юрій Зюков повідомив, що міністерство планує за 5 років зробити державні вугільні підприємства прибутковими, в той час як цього року на покриття їх збитків планується витратити понад 12 млрд грн.

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як в 1-му кварталі цього року, і раніше він реалізовувався через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки зростали.

При цьому ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Довідка УНІАН. Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

Кабінет міністрів України має намір в 2014 році спрямувати 13,303 млрд грн на підтримку та часткове покриття видатків державних вугледобувних підприємств.

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Росія дозволила ввозити м'ясо з України тільки через два пункти пропуску

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з метою протидії контрабандного ввезення тваринницької продукції з України до РФ обмежив до двох кількість пунктів її пропуску.

Згідно з повідомленням відомства, про відповідне рішення Россільгоспнагляду заступник керівника служби Євген Непоклонов повідомив першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України Івана Бісюка в ході переговорів, присвячених врегулюванню окремих питань, пов'язаних із здійсненням взаємних поставок тваринницької продукції, які відбулися напередодні.

Таким чином, українську продукцію тваринництва тепер можна ввозити до Росії тільки через пропускні пункти в Брянській області та Бєлгородській області.

Крім того, на зустрічі сторони обговорили питання забезпечення якості та безпеки української молочної продукції, в якій Россільгоспнагляд останнім часом часто виявляє надмірний рівень концентрації антибіотиків.

Для вирішення цієї проблеми Бісюк пообіцяв найближчим часом провести нараду з операторами молочного ринку України з метою організації системи контролю над продукцією, що випускається усередині самих підприємств. Крім того, він ініціював обговорення світової практики з впровадження самообмежень на поставку продукції, у якій за результатами моніторингових досліджень виявляються залишки заборонених і шкідливих речовин.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції п'яти українських підприємств у зв'язку з невідповідністю технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на постачання продукції Пирятинського сирзаводу в РФ.

Таким чином, з урахуванням попередніх обмежень, запроваджених Россільгоспнаглядом і Росспоживнаглядом щодо українських виробників молочної продукції, безперешкодно експортувати «молочку» до Російської Федерації можуть 5 з 27 сертифікованих підприємств.

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Урегулювати ситуацію з ціною на російський газ можна тільки в суді - Продан

Українська сторона вважає „політичною” запропоновану Москвою знижку в розмірі 100 доларів за газ, наполягає на ринковій ціні і говорить про те, що на сьогодні «єдиний механізм врегулювання ситуації – Стокгольмський арбітражний суд».

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики Юрій Продан в середу на прес-конференції в Брюсселі по завершенні газових переговорів.

„Ми би хотіли мати справедливу ринкову ціну, яка формується по ринковим механізмам, що відповідають правилам і механізмам, які є в ЄС. На жаль, російською стороною запропоновано механізм формування ціна на газ для України, який би я назвав політичним. Росія запропонувала так звану знижку. Як вона діє, ми з вами вже бачили, – Росія в односторонньому порядку у будь-який момент може цю знижкку змінити, як це вже було зроблено”, - заявив він.

У цьому зв’язку Продан навів приклад денонсування Росією в односторонньому порядку угоди по Чорноморському флоту. „Такий механізм формування ціни для української сторони є неприйнятним. Ми про це заявили минулого разу. Тому, на жаль, сьогодні в пакетні домовленості не вдалося включити механізм формування ціни, який би встановив справедливу, недискримінаційну и неполітичну ціну для України. На сьогодні залишається єдиний механізм врегулювання ситуації – це отримання відповіді в арбітражному суді в Стокгольмі”, - переконаний міністр.

При цьому Продан запевнив у готовності України „здійснювати відповідні платежі за газ в разі досягнення домовленості”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня в Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що російський «Газпром» введе для України режим передоплати за газ з 16 червня, якщо вона не сплатить 1 млрд 451 млн дол. заборгованості за листопад-грудень 2013 року та 500 млн дол. за квітень-травень поточного року.

За його словами, на переговори російська сторона вийшла з пакетними пропозиціями стосовно ціни газу та погашення заборгованості. „Що стосується ціни, яка обговорювалася останніми днями, то Росія пропонувала відновити знижку, яка існувала з 2013 р. по 1 квітня 2014 р. - 100 доларів за тис. кубічних метрів по формулі, яка була в угоді від 2009 року, і ввести цю знижку з квітня-травня. Це - внесок Російської Федерації в українську економіку”, - заявив Новак.

Також сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

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Путін визнав, що Росія боїться втратити Україну як покупця газу

Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія побоюється втратити Україну як покупця російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.

«З метою підтримки економіки України, і, якщо вже по-чесному сказати, щоб клієнта не втратити, теж це важливо, тому ми готові діяти так, як пропонуємо партнерам, діяти відкрито, чесно, гранично прозоро. І, судячи з усього, є розуміння справедливості нашої позиції і у низки європейських партнерів. Подивимося, як закінчаться ці переговори сьогодні, завтра, найближчим часом. Ми домовилися про те, що не вводитимемо передоплату до 16 червня поточного року, тобто до понеділка», - сказав Путін.

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Міжбанк закрився доларом по 11,75 гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,7500, на 12:00 звузився спред до 11,6300/11,7200. На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 11,6500/11,7500.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3365/0,3420, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3383/0,3409. На закриття торгів ціни піднялися до 0,3387/0,3417. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,3545 (-0.0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3520/55. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6330/15,9060, на 12:00 ціни склали 15,7300/15,8555. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 15,7840/15,9235.

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Проблемний банк «Форум» можуть приєднати до іншого банку й ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України передати частину активів і пасивів проблемного банку «Форум» приймаючому банку, а сам банк «Форум» ліквідувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив журналістам заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

«На сьогоднішній момент у нас немає остаточної відповіді, за яким саме варіантом ми спрацюємо з банком «Форум». Найбільш вірогідний варіант – це передача активів і пасивів приймаючому банку. А на сам банк «Форум» чекає ліквідація. І цю пропозицію надано до Національного банку, і ми чекаємо відповідного рішення від регулятора», - сказав Оленчик. При цьому він не уточнив, до якого саме банку буде приєднаний «Форум».

За словами представника Фонду, 7 банків висловили бажання викупити частину активів і пасивів проблемного банку. Цим банкам було запропоновано провести експертну оцінку активів і пасивів банку «Форум» і надати свої пропозиції. Єдиний банк, що зробив це, надав Фонду свої пропозиції 4 червня.

«Ми зробимо все можливе, щоб врятувати значну частину активів банку, і цими активами перевести на цей банк максимальну кількість зобов'язань», - зазначив Оленчик.

Він нагадав, що застрахованих депозитів, що підлягають відшкодуванню, в банку «Форум» було 2,9 млрд грн, при цьому Фонд вже виплатив вкладникам на стадії тимчасової адміністрації понад 600 млн грн. За законодавством, решту 2,3 млрд грн сплачуватиме банк-правонаступник після того, як завершить процес переведення на свій баланс активів і пасивів «Форуму».

«Але ми орієнтовані на те, що якщо приймаючий банк погодиться прийняти більшу частину активів, у цьому випадку нам вдасться передати йому і, як мінімум, депозити фізичних осіб, які перевищують 200 тис. грн», - сказав Оленчик.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» строком на 3 місяці з 14 березня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-холдингу», 12 травня перерахувала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів з оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-холдинг» Вадима Новінського.

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Україна повинна отримувати на кордоні з Росією газ по $268,5 - Продан

Київ отримує пропозиції від європейських компаній щодо постачання газу за цінами, нижчими від запропонованих Москвою 385 дол. за тис. куб. метрів, і якщо вирахувати вартість транспортування газу через Україну та до України європейськими газотранспортними мережами, то на кордоні з Росією ціна газу для України повинна становити 268,5 дол.

Так роз’яснив позицію української сторони в інтерв’ю УНІАН міністр палива та енергетики Юрій Продан, вказуючи на недостовірність інформації, розповсюдженої деякими ЗМІ щодо позиції Києва у цьому питанні.

„У нас є пропозиції від європейських компаній, які готові постачати нам газ за ціною, значно нижче 385 дол. Якщо враховувати транспортування газу територією України та назад територією європейських країн, то ціна покупки газу на кордоні між Україною та Росією повинна складати 268,5 дол.”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

УНІАН