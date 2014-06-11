Анонс на 12 червня

* Відбудеться Міжнародна конференція «Імплементація угоди про асоціацію: з чого починати?» Організатор - Міжнародний центр перспективних досліджень. Учасники: Василь Філіпчук, голова Правління Міжнародного центру перспективних досліджень; Ян Томбінський, голова Представництва ЄК в Україні; Валерій Чалий, заступник ген.директора Центру Разумкова з міжнародних питань; Іренеуш Біль, директор Фонду Олександра Кваснєвського «Amicus Europae», м. Варшава, Польща; Майкл Емерсон, асоційований старший дослідник з питань зовнішньої політки ЄС Центру вивчення європейської політики в Брюсселі, Бельгія; Ірина Геращенко, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції; Юрій Єхануров, заступник голови Наглядової Ради МЦПД; Андрій Мельник, заступник міністра Кабінету Міністрів України; Віктор Маштабей, доцент Дипломатичної академії при МЗС України, Надзвичайний і Повноважний Посол України.

* Прес-конференція Міжнародної Фінансової Корпорації та ТОВ "Байєр" на тему «Сучасні технології можуть змінити український агросектор».

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Дбати про довкілля - жити по-європейськи! Офіційна заява громадськості". Чому на зустрічі сторін Конвенції Еспо Україну назвали порушником міжнародних договорів у сфері доступу до екологічної інформації та оцінки впливу на навколишнє середовище? Як впровадження цих процедур захистить інтереси громадян і сприятиме євроінтеграції? Що слід зробити нової влади, щоб наступного місяця з гідністю представити Україну на нараді сторін Орхуської Конвенції? Під час прес-конференції експерти розкажуть чому Україна - єдина європейська держава, яка не має повноцінного механізму ОВС і представлять ініціативу, покликану вирішити цю проблему - законопроект No4972 про ОВС. Його вже підтримали громадські організації, тепер він вимагає уваги парламентаріїв. Буде оприлюднено офіційну заяву громадськості. Учасники: співкоординатор Реанімаційного пакету реформ Ганна Гопко, Тарас Третяк, доцент кафедри земельного та аграрного права КНУ імені Тараса Шевченка; Ірина Головко, Національний екологічний центр України; Андрій Шевченко, народний депутат України, представники екологічних організацій та юристи (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 0506978118, 0979237531. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться виставка виробів залізничного призначення, запасних частин і послуг. На виставці буде представлена продукція для залізничної галузі і послуги як вітчизняних підприємств, так і представників різних господарств 6 залізниць України для зміцнення співпраці в рамках галузевої кооперації. До участі в заході запрошені: ген.директор «Укрзазізниці» Борис Остапюк, заступник ген.директора «Укрзалізниці» Олександр Зародов, директор з технічної політики Укрзалізниці» Ростислав Дьомін. В 11:30 відбудеться брифінг для ЗМІ.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Газове питання: як домовитися з ворогом?". Учасники: екс-уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський; директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція експертів в галузі оборони на тему: «Причини втрати оборонного потенціалу України». Фахівці представлять спеціальне дослідження «Про зниження (часткової втрати) оборонного потенціалу України» і назвуть головні причини зниження обороноздатності. Учасники: директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак, директор ВКК «Діфенс Експрес» Сергій Згурець, керівник Фонду «Нові традиції», гендиректор ДК «Укрспецекспорт» (2005 - 2010 рр..) Сергій Бондарчук. Очікується також участь запрошених представників Служби безпеки України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал УНІАН). Реєстрація на місці за журналістськими посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Сир: якісний чи корисний?" Організатор - Центр експертиз "ТЕСТ". Учасники: Валентин Безрукий, керівник Центру експертиз "ТЕСТ"; Людмила Квашніна, керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. Фахівці продемонструють роботу денситометра - приладу для оцінки мінерального складу кісток.

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