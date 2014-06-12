ТОП-10 (12 червня)

Економічну частину Угоди з ЄС підпишуть 27 червня - Томбінський

Україна збільшила добові поставки газу з Угорщини на 13%

Американські ЗМІ про газові переговори: обставини грають не на користь Кремля

Суд підтвердив законність приватизації «Донбасенерго»

Україні потрібні короткі кредити у стислі терміни - МФВ

Росія продовжує лякати Україну відключенням газу

«Газпром» погрожує подати зустрічний позов до «Нафтогазу» у Стокгольмський арбітраж

Нацбанк здешевив екстрені кредити для банків

«Нафтогаз» позбавили функції оператора ГТС

В Україні запускають швидкісні потяги вітчизняного виробництва

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Економічну частину Угоди з ЄС підпишуть 27 червня - Томбінський

Економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписана 27 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на міжнародній конференції “Імплементація Угоди про асоціацію: з чого починати?”.

“Угода про асоціацію - це відкритий документ, в якому немає нічого секретного, прихованого. Він має бути підписаний 27 червня”, - сказав Томбінський.

За його словами, час підписання документу є символічним, оскільки він відкриває шлях до ратифікації угоди.

Водночас Томбінський зазначив, що український уряд може починати впроваджувати реформи до ратифікації Угоди про асоціацію.

“Ніщо не заважає українському уряду вже розпочинати якісь зміни. Напрямок визначено, немає потреби чекати до формального підписання, вже можна запроваджувати зміни, вже можна запроваджувати реформи, навіть до ратифікації”, - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року. ЄС в односторонньому порядку скасував імпортні мита на українські товари у пакеті загальної допомоги Україні, від чого Київ виграє майже 500 млн євро на рік. Економічна частина угоди включає положення про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

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Україна збільшила добові поставки газу з Угорщини на 13%

Україна з 11 червня збільшила добові поставки природного газу з Угорщини в порівнянні з попереднім днем на 13% - до 8,246 млн кубометрів з 7,281 млн кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно інформації угорського оператора, середньодобові постачання газу з 1 по 6 червня становили 2,8 млн кубометрів, однак з 7 червня поставки збільшилися в середньому до 7,4 млн кубометрів.

Водночас, цей обсяг поки не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в травні 2014 року імпортировала з Угорщини 43,4 млн кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки до 30 млрд куб. м газу. Найбільш перспективним маршрутом є словацька.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, Україна у 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

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Американські ЗМІ про газові переговори: обставини грають не на користь Кремля

Переговори щодо ціни на газ між Україною і Росією зайшли в глухий кут, але цього разу обставини грають не на користь Кремля.

Про це пише американська газета The Christian Science Monitor, повідомляє ТСН.

Видання зауважує, що Кремль постійно відкладає дату, коли він виконає свою погрозу перевести Україну на передплату за газ. Це свідчить про те, що жодна зі сторін не зацікавлена в тому, щоб переговори провалилися.

В разі якщо Москва і Київ не домовляться, для України це означатиме ще більшу економічну невизначеність. Європі доведеться швидко шукати спосіб, як жити без російського палива. А Росія втратить основне джерело своїх доходів.

"Той факт, що Росія постійно відкладає крайній термін, вказує на зовсім іншу позицію, ніж в 2006 і в 2009 роках, коли поставки газу зупинялися дуже швидко. Усунення загрози перебоїв у постачанні газу – важливий елемент відновлення політичних і економічних відносин Росії і ЄС", - пояснив засновник консалтингової фірми Macro-Advisory Кріс Віфер.

"Росія продовжує грати у гру "знижки в обмін на політичні поступки" і знову пропонує знижку від ціни, яка є в контракті", - каже аналітик Дмитро Науменко. Він додав, що Україна хоче змінити ціну в самому контракті, оскільки раніше Росія часто маніпулювала знижками.

У нинішніх переговорах посередником виступає єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, який націлений добиватися, щоб Росія і Україна уклали нову угоду, яка б заборонила відключати газ Києву.

Тим часом Євросоюз заморозив будівництво "Південного потоку" - газопроводу, який повинен постачати газ із Росії в Західну Європу в обхід України. "Москва дуже хоче прокласти цей газопровід, тому в неї є додатковий стимул піти на поступки і помиритися з Європою і Україною", - пише The Christian Science Monitor.

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Суд підтвердив законність приватизації «Донбасенерго»

Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Генеральній прокуратурі України в задоволенні її позову про визнання недійсними приватизаційного конкурсу і його результатів з продажу 60,8% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Донбасенерго», таким чином підтвердивши законність приватизації держпакета цього підприємства.

Інформація про це міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таке рішення було ухвалене Окружним адміністративним судом Києва 13 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Кабінету міністрів України, Фонду державного майна України, в якому просила визнати недійсними приватизаційний конкурс і його результати з продажу 60,8% держпакета акцій «Донбасенерго».

Зокрема, Генпрокуратура просила визнати недійсними розпорядження Кабміну і наказ ФДМУ, що стосуються затвердження умов продажу «Донбасенерго», всі рішення Фонду держмайна, що стосуються проведення і затвердження результатів даного конкурсу, тощо.

Довідка УНІАН. 21 серпня 2013 року Фонд державного майна України визнав "Енергоінвест Холдинг" (Донецьк) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 60,773% держпакета акцій "Донбасенерго".

"Енергоінвест Холдинг" запропонував за пакет акцій найвищу ціну в 718,92 млн. грн, що на 77,9 млн. грн більше за його початкову ціну.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding B.V., якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».

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Україні потрібні короткі кредити у стислі терміни - МФВ

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд вважає найбільш прийнятними щодо України короткострокові програми кредитування з визначенням чітких цілей і економічних орієнтирів. Про це йдеться у спеціальному звіті фонду, опублікованому на сайті організації.

«Короткі програми кредитування економіки України є найбільш прийнятними, – говориться у звіті. – Тривалі програми можуть бути використані у разі постановки цілей на середньострокову перспективу, що може виявитися занадто амбітним для країн з таким послужним списком, як в України».

Як наголошується в звіті, короткострокові програми концентруються на найбільш важливих цілях і надають необхідний обсяг коштів у стислі терміни, що фактично знімає необхідність перегляду програм або їх перезавантаження.

Крім того, на думку економістів фонду, визначення першочергових завдань програм кредитування є найбільш могутнім інструментом досягнення прогресу.

«Приклад України показує, що використання механізму першочергових економічних завдань є більш ефективним, ніж механізм визначення умов одержання кредитів, особливо для країн, уряди яких не завжди можуть втілити в життя політичні заяви», - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України в обсягу 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна одержала перший транш коштів в обсягу більш як 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді та ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, що об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть в нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Після завершення роботи нинішньої – технічної та консультаційної місії наприкінці червня-початку липня до України прибуде оцінна місія, завданням якої стане формування доповіді про економічний стан України. Оцінна місія до кінця липня представить оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна одержить або не одержить другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей – кінець липня-початок серпня.

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Росія продовжує лякати Україну відключенням газу

Керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що його компанія більше не переноситиме термін переведення України на передоплату при постачанні російського газу, і у разі несплати боргу такий механізм буде упроваджений о 10.00 мск 16 червня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Газпром» більше не переноситиме термін переведення України на передоплату постачань газу, остаточна дата - 10.00 мск 16 червня», - сказав Міллер.

«Ви знаєте, що упровадження режиму передоплати в черговий раз було перенесене на прохання Європейської комісії, перенесене до 10-ї години ранку понеділка, 16 червня. Більше вже цей термін переноситися не буде», - підкреслив він.

За словами Міллера, українська сторона повинна заплатити повністю борги за листопад і грудень 2013 року - це 1,451 млрд дол., а також показати прогрес у сплаті боргів за квітень і травень - це 500 млн дол.

«Таким чином, «Газпром» повинен побачити на своєму рахунку до ранку понеділка, 16 червня, суму, переведену НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,951 млрд дол. В іншому разі упроваджується режим передоплати», - заявив він.

При цьому керівник "Газпрому" пояснив, що режим передоплати - це не відключення України від постачання російського газу або якісь обмеження.

«Це постачання газу на Україну в таких обсягах газу, які Україною сплачені. Якщо ніякі обсяги Україною не будуть сплачені, отже, відповідно, постачання газу на Україну - нуль», - заявив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за 1 тис. кубометрів, як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі ж умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна - 385 дол. за 1 тис. куб. м», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за 1 тис. куб.)

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 11 червня повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів - так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

Довідка УНІАН. «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досяг 5,2 млрд дол.

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«Газпром» погрожує подати зустрічний позов до «Нафтогазу» у Стокгольмський арбітраж

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що компанія має намір подати зустрічний позов у Стокгольмський арбітраж до НАК «Нафтогаз України».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив журналістам у Москві.

«Газпром» подасть стрічний позов до «Нафтогазу України» у Стокгольмський арбітраж. По-перше, це, звичайно ж, несплата за поставлені обсяги газу, зокрема й «бери і плати» за 2012 і 2013 роки», - заявив Міллер.

Він вважає, що позиція прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка «зірвала переговори» з РФ щодо газу.

«Заява прем'єр-міністра України пана Яценюка була зроблена під час тристоронніх консультацій - Європейського Союзу, Росії й України. І фактично цією публічною заявою прем'єр-міністр України зірвав тристоронні консультації», - сказав Міллер.

«Коли в середу, 11 числа, прем'єр-міністр України пан Яценюк говорить про те, що ніякої основи для досягнення домовленостей, крім ось цієї дивної та абсурдної позиції української сторони, бути не може, домовлятися можна лише і винятково на українських умовах. При цьому такого роду заяви, за словами Європейської комісії, є абсолютно недоречними. Ми з цим згодні», - сказав він.

За його словами, позиція української сторони є і «абсурдною, коли українська сторона вчиняє проти суверенного права Російської Федерації регулювати ціну на поставки газу через механізм експортних митних зборів».

«Це суверенне право. Право Російської Федерації. Таку позицію української сторони інакше, як абсурдною, назвати неможливо. Позиція української сторони є ультимативною», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів - так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації та знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

У свою чергу міністр палива і енергетики Юрій Продан 11 червня на прес-конференції в Брюсселі після завершення газових переговорів заявив, що українська сторона вважає політичною запропоновану Москвою знижку на газ і шукатиме відповідь в Стокгольмському арбітражному суді.

«На жаль, сьогодні в пакетні домовленості не вдалося включити механізм формування ціни, який би встановив справедливу, недискримінаційну і неполітичну ціну для України. На сьогоднішній день залишається єдиний механізм врегулювання ситуації – це одержання відповіді в арбітражному суді в Стокгольмі”, - сказав міністр.

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Нацбанк здешевив екстрені кредити для банків

Національний банк України знизив вартість кредитів рефінансування для оперативної підтримки банків з подвійної до 1,5 облікової ставки.

Відповідне рішення закріплене постановою правління НБУ №334. Постанова набрала чинності 5 червня.

Як повідомляв УНІАН, постановою правління Нацбанку України від 6 лютого №48 затверджено механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів наданню ресурсів на термін до 360 днів банкам, що мають відтік депозитів фізичних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в середу, 11 червня, надав банкам рефінансування на 421,1 млн грн і продав депозитні сертифікати на 4,915 млрд грн..

У вівторок, 10 червня, НБУ надав банкам рефінансування на 2,1 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 4,612 млрд грн.

У травні 2014 року порівняно з квітнем Нацбанк скоротив обсяг рефінансування банків на 21,8% - до 18,3 млрд грн.

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«Нафтогаз» позбавили функції оператора ГТС

Кабінет міністрів опублікував постанову про реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України», позбавивши його функції оператора газотранспортної системи України.

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 4 червня 2014 року.

Згідно з документом, Кабмін доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості здійснити заходи з припинення виконання «Нафтогазом» функції оператора ГТС і покласти її на держкомпанію «Укртрансгаз».

Також Кабмін погодився з пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості про створення двох компаній "Магістральні газопроводи України" і "Підземні газові сховища України", 100% акцій яких перебуватимуть у державній власності.

Крім цього, Кабмін доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Фонду державного майна разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" і "Укртрансгазом" розробити проекти статутів акціонерних товариств і представити їх на затвердження Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, розділення державного енергохолдингу «Нафтогаз України» на компанії з транспортування і зі зберігання газу не передбачає передачу прав власності на газотранспортну систему (ГТС) і підземні сховища (ПСГ) України.

«Запропоноване створення нових компаній-операторів є частиною комплексної реформи нафтогазового сектора України і відповідає нормам третього енергетичного пакета ЄС», - говорилося в заяві «Нафтогазу».

Також у компанії відзначили, що створення компаній-операторів не вплине на вартість чистих активів НАК «Нафтогаз України» і здатність компанії обслуговувати свої існуючі зовнішні зобов'язання.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

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В Україні запускають швидкісні потяги вітчизняного виробництва

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в другій половині червня поточного року запустити два нових швидкісних міжрегіональних електропотяги подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак на брифінгу під час виставки виробів залізничного призначення.

«Я б хотів вас запросити всіх наступного тижня на урочистий запуск і презентацію двох електропоїздів Крюківського вагонобудівного заводу. Нарешті, після того, як вони два роки простоювали, і держава не змогла їх купити, доручення уряду було виконано. Ми уклали договір і наступного тижня вони поїдуть в перший рейс», - повідомив Бурбак.

При цьому він додав, що поїзди вже пройшли обкатку, сертифіковані і готові до експлуатації, зокрема, перший рейс планується запустити за маршрутом Київ - Львів, маршрут прямування другого поїзда, міністр не уточнив.

Водночас, присутній на виставці генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк заявив, що найімовірніше, закупівля двох швидкісних електропоїздів буде реалізована із залученням лізингової компанії.

«Ми запланували на сьогоднішній день закупити два двосистемних склади нашого вітчизняного виробника, і прем'єр-міністр (прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк - УНІАН) поставив нам основну задачу, що ми повинні працювати безпосередньо з нашим виробником для того, аби піднімати виробництво. Можливо, завтра-післязавтра буде ясно, за якою схемою ми закупимо, швидше за все, це буде лізинг, поки фінансисти працюють над цим питанням, можливо, буде рефінансування», - повідомив Остапюк.

Також він додав, що «Укрзалізниця» в перспективі планує придбати рейковий автобус у Крюківського вагонзаводу, який курсуватиме у західному напрямку.

«Сьогодні на обкатці в Крюківському вагонобудівному заводі був рейковий тривагонний автобус, який ми також хочемо закупити і який курсуватиме у напрямку Карпат», - наголосив глава «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, уряд доручив Міністерству фінансів України опрацювати питання виділення 1,2 млрд грн з державного бюджету на оновлення пасажирського рухомого складу, з них 400 млн грн планувалося спрямувати на закупівлю двох міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Укрзалізниця» планує протягом 2014-2015 років придбати 11 850 вантажних вагонів шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах за рахунок 12,5 млрд грн кредитів під державні гарантії, які готовий надати уряд України.

Також «Укрзалізниця» вже підготувала пропозиції до Кабінету міністрів щодо розміщення на КВБЗ замовлень на виготовлення в поточному році 50 пасажирських вагонів на суму близько 725 млн грн і 15 дизель-поїздів на суму більше 900 млн грн за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленої урядом за дорученням президента України.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичне зношення). Зношеність приміського рухомого складу залізниць України складає: електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.

УНІАН