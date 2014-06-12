Анонс на 13 червня

* Прес-конференція на тему: «Вітроенергетика - шлях до енергонезалежності», присвячена Всесвітньому Дню вітру. Учасники: Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації; Владислав Єременко, ген.директор Керуючої Компанії «Вітряні парки України»; Карл Стурен, ген.директор ТОВ «Віндкрафт Україна». Питання: Як далі розвиватиметься вітроенергетика в Україні? Наскільки цей сектор економічно виправданий? Що буде з проектами, реалізація яких сьогодні зупинена на окупованій території Криму?

* Відбудеться розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за участю керівництва Державної фіскальної служби України. Під час засідання учасники заходу обговорять пропозиції щодо створення Служби фінансових розслідувань. Участь у засіданні візьмуть: голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, перший заступник міністра доходів і зборів України Володимир Хоменко, президент ГННУ "Академія фінансового управління" Тетяна Єфименко, голова Громадської ради при Міндоходів України Ярослав Романчук, представники Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, члени Ради підприємців при КМ.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому українці продовжують переплачувати за паспорти: влада - нова, методи - старі?». Прес-конференція проводиться в рамках проекту «Покращення якості адміністративних послуг шляхом посилення впливу громадянського суспільства на публічну політику в цій сфері» за підтримки ЄС. Зміст прес-конференції не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу. Протягом останніх років з громадян при отриманні паспорта у звичайному режимі (за місяць), крім державного мита (170 грн.) додатково стягували 87,15 грн. - «за оформлення та видачу паспорта» і 120 гривень «за бланк паспорту». Разом це становило 377,15 грн. Щодо цього було багато публічних акцій і судових спорів. Нарешті 3 грудня 2013 Верховний суд України поставив крапку і вирішив, що закордонний паспорт повинен коштувати 170 грн. - і ні копійки більше. Однак навіть зі зміною влади українці і далі продовжують переплачувати за паспорти. Чому так відбувається? Чому Державна міграційна служба відмовляється виконувати рішення суду? Чому КМУ і Генеральна прокуратура ігнорують факти вимагання за паспорти? Коли зникнуть паспортні контори а-ля «роги і копита»? Як подолати додаткові побори «за консультації», «формування пакету документів», «супровід»? Учасники: Ігор Блюменталь, громадський активіст, який через суд довів, що закордонний паспорт коштує 170 грн.; Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг міністра аграрної політики та продовольства України Ігоря Швайки на тему: «Завершення посівної і підготовка до жнив. Стан експорту зернових. Першочергові завдання Мінагрополітики України».

* Прес-конференція на тему: «Що обіцяє п'ятниця тринадцятого?». Учасники: Людмила Жукова - біоенергетик, Людмила Савіна - нумеролог.

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