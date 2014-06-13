ТОП-10 (13 червня)

Україна готова виплатити «Газпрому» 1,9 млрд дол. при встановленні тимчасової ціни на газ у 326 дол.

Україна планує купувати газ у європейських компаній за ціною нижче $326

Росія відмовилася говорити з Україною про газ до 16 червня - гроші наперед

ЄС виділив Україні 250 млн євро безповоротної допомоги

«Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків у Крим до 15 липня

На Північно-Кримському каналі будують споруду для водообліку

Податківці заблокували 190 млн гривень на рахунках компанії Курченка

В Європі розповіли, чому припинили переговори щодо «Південного потоку»

Яценюк доручив готуватися до відключення газу, Україна подає до суду на «Газпром»

Ситуація з виплатою допомоги і пенсій залишається стабільною - Мінсоцполітики

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Україна готова виплатити «Газпрому» 1,9 млрд дол. при встановленні тимчасової ціни на газ у 326 дол.

Україна готова погасити перед «Газпромом» газовий борг у розмірі 1,9 млрд дол. за умови досягнення домовленості з російською стороною про встановлення тимчасової ціни на паливо в 326 дол. за тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

"Так, ми готові виплатити 1,9 млрд дол. у разі домовленості про проміжну ціну на газ у 326 дол.", - сказав він.

Водночас Коболєв повідомив, що «Нафтогаз» переплатив «Газпрому» за поставку газу в попередніх роках, починаючи з 2009 року, коли було укладено скандально відомий контракт.

«Ця переплата мала місце через те, що ціна на природний газ не відповідала ринковій і була результатом зловживання «Газпромом» своїм домінуючим становищем на ринку природного газу. Українська сторона вважає абсолютно коректним ставити під сумнів розмір так званої заборгованості ( більш як 5 млрд дол. за даними «Газпрому» - УНІАН), а ми це називаємо не сплаченим рахунком за газ, який було поставлено раніше. Розмір такої переплати істотно перевищує суми несплачених рахунків», - сказав Коболєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. У ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів.

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Україна планує купувати газ у європейських компаній за ціною нижче $326

Європейські компанії пропонують Україні закуповувати у них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів, і Україна планує погодитися на ці пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час прес-конференції голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

«Мені на стіл зараз лягають пропозиції від великих європейських компаній, які пропонують поставляти газ з Європи нижче навіть цієї ціни (326 дол. за тисячу кубометрів - УНІАН). Ми будемо купувати цей газ», - сказав Коболєв.

Водночас він відзначив, що навіть ця ціна є високою. «На нашу думку, непоганий варіант запропонувала Єврокомісія - діапазон цін 268 - 385 дол. Середня ціна - 326 дол. Але ми вважаємо (ціну) все одно досить високою», - зазначив глава «Нафтогазу».

При цьому він уточнив, що Єврокомісія пропонувала «Газпрому» встановити ціну для України у 326 дол. як тимчасову - на період до півтора років. Проте російський монополіст навідріз відмовився від цієї пропозиції, наполягаючи на ціні у 385 дол. з урахуванням запропонованої раніше 100-доларової знижки.

Також Коболєв запевнив, що "Нафтогаз" розглядає можливість надання "Газпрому" державних гарантій за платежами за вже відібране паливо.

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Росія відмовилася говорити з Україною про газ до 16 червня - гроші наперед

Міненерго РФ не планує ніяких переговорів з Україною щодо газу до 10.00 16 червня, коли може бути запроваджено режим передоплати, якщо не буде погашена заборгованість за поставлене паливо.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міністра енергетики Російської Федерації Ольга Голант.

«Переговорів до 10.00 мск 16 червня ми не плануємо. Якщо Україна перераховує гроші – тож буде одна розмова, якщо не перераховує, включається режим передоплати. Поки що ми очікуємо понеділка 10.00, а далі вирішуватимемо», - сказала Голант.

За її словами, у разі погашення заборгованості, будуть продовжені переговори.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що його компанія більше не переноситиме термін переведення України на передоплату при поставках російського газу, і в разі несплати боргу такий механізм буде запроваджено о 10.00 мск 16 червня.

За словами Міллера, українська сторона повинна заплатити повністю борги за листопад і грудень 2013 року - це 1,451 млрд дол., а також продемонструвати прогрес з оплати боргів за квітень і травень - це 500 млрд дол.

«Таким чином, «Газпром» повинен побачити на своєму рахунку на ранок понеділка, 16 червня, суму, перераховану НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,951 млрд дол. Інакше запроваджується режим передоплати», - заявив він.

При цьому голова «Газпрому» пояснив, що режим передоплати - це не відключення України від поставок російського газу або якісь обмеження.

«Це поставки газу в Україну в таких обсягах газу, які Україною сплачені. Якщо жодні обсяги Україною не будуть сплачені, то, відповідно, поставки газу до України - нуль», - заявив Міллер.

Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Сьогодні, 13 червня, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні купувати в них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів, і Україна планує погодитися на ці пропозиції, заявив він у ході прес-конференції

Крім того, він запевнив, що "Нафтогаз" розглядає можливість надання російському монополістові "Газпрому" державних гарантій щодо платежів за вже відібране паливо.

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ЄС виділив Україні 250 млн євро безповоротної допомоги

Другий транш допомоги обсягом 105 млн євро буде виплачений Україні через рік - у другому кварталі 2015 року

ЄС виділив Україні 250 млн євро безповоротної допомоги / Фото УНІАН

Європейський Союз виділив Україні перший транш безповоротної допомоги обсягом 250 млн євро у рамках фінансування проекту підтримки реформ і розвитку держави загальною вартістю 355 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Євросоюзу в Україні.

«Контракт для України з розвитку держави - це основна ініціатива ЄС для підтримки країни у вирішенні ключових проблем, які раніше стояли на шляху реформ та європейської інтеграції. Особливу увагу зосереджено на підтримці зусиль у боротьбі з корупцією та з реформування державної служби», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи виділення коштів, голова представництва Ян Томбінський зазначив, що платіж є підтвердженням «віри ЄС у те, що Україна перебуває на шляху розбудови сильної демократії». «Це вимагає повної віддачі уряду в процесі реформ, зокрема - державної служби, державних закупівель та боротьби з корупцією», - цитує Томбінського прес-служба представництва.

Як очікується, другий транш допомоги обсягом 105 млн євро буде виплачено Україні через рік - у другому кварталі 2015 року, «залежно від досягнутого Україною прогресу у боротьбі з корупцією, у сфері управління державними фінансами, у конституційній реформі та подоланні хабарництва».

Представництво ЄС має намір активно стежити за перетвореннями у названих сферах.

Довідка УНІАН. Контракт для України з розвитку держави та підтримки реформ є частиною пакету загальної фінансової допомоги Європейського Союзу Україні обсягом 11 млрд євро, узгодженого і прийнятого Європейською Комісією у березні поточного року. Угоду про фінансування контракту було підписано президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу і прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 13 травня 2014 року.

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«Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків у Крим до 15 липня

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжує попередній продаж квитків на потяги в кримському напрямку і назад до 15 липня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, вартість залізничних квитків на поїзди, що курсують між анексованим Росією Кримом і материковою Україною, залишиться колишньою і буде розраховуватися за внутрішньодержавними тарифами.

«На сьогоднішній день квитки на всі поїзди в АР Крим і назад можна придбати до 12 липня включно, тобто за 30 діб до дати відправлення поїзда. На наступні дні продаж квитків буде відкриватися поступово», - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на потяги в Крим і назад на дати з 16 по 30 червня 2014 року.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на поїзди у кримському напрямку з 1 по 15 червня. До цього продаж залишалася закритою через неузгодженість ряду організаційних питань з Російськими залізницями.

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На Північно-Кримському каналі будують споруду для водообліку

У Херсонській області на 91 км Північно-Кримського каналу будують споруду для водообліку, яка не перешкоджатиме подачі води в Крим.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації, з посиланням на дані обласного управління водних ресурсів.

У повідомленні зазначається, що поточного року ситуація з функціонуванням північно-Кримського каналу ускладнилася у зв'язку з неможливістю його планової роботи як цілісного інженерного комплексу і через відсутність конкретних пропозицій щодо укладення договірних відносин з водопостачання АР Крим.

«У зв'язку з вищевикладеним, Держводагентством України було прийняте рішення з облаштування у відкритому руслі на 91 км Північно-Кримського каналу споруди з водообліку. Така споруда забезпечить достовірний облік води для потреб АР Крим і оптимальний експлуатаційний режим подачі води водокористувачам Херсонської області.

Слід зазначити, що за конструктивними параметрами вона є переливною і не перешкоджає подачі води в АР Крим», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що наразі Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі, виконуючи договірні зобов'язання перед водокористувачами Херсонської області. Станом на 12 червня поточного року витрата через головну споруду Північно-Кримського каналу становить 46,7 м куб. за секунду.

«Питання оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму в питному водопостачанні і зрошуванні сільськогосподарських культур, а також з погашення за 2013 рік заборгованості водокористувачами Криму перед Управлінням Північно-Кримського каналу в обсязі 1,7 млн. гривень залишаються невирішеними», - наголошують в ОДА.

Як повідомлялося, на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням і особливо із зрошуванням сільськогосподарських земель.

В Адміністрації президента України заявили, що кримська влада не намагається врегулювати з Україною питання водопостачання, а здійснює несанкціонований забір води.

Збільшенню подачі води в Крим до запланованих у 2014 році обсягів перешкоджає відсутність договору про надання послуг водопостачання між уповноваженою від півострова особою і Управлінням Північно-Кримського каналу, повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України.

У свою чергу кримська влада заявляє, що вона має намір розробляти видобуток підземних водних ресурсів.

Без дніпровської води в Криму загинув практично весь урожай рису.

Два великі хімічні заводи - "Кримський Титан" (Армянськ) і Кримський содовий завод (Красноперекопськ) - можуть зупинити свою діяльність через брак технологічної води, яку вони брали з Північно-Кримського каналу.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області розташований Північно-Кримський канал (ПКК), збудований у 1961—1971 роках для зрошування земель посушливих регіонів України (Херсонської області і Криму) водами Дніпра. Канал починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі. Довжина 402,6 км, максимальна пропускна спроможність 300 м/с.

У 1986 році площа зрошування становила 380 тис. га і обводнення понад 600 тис. га. Забезпечує водою Феодосію, Керч, Судак, частину сіл Ленінського району АР Крим, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресівське), деякі райони м. Сімферополя.

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Податківці заблокували 190 млн гривень на рахунках компанії Курченка

Податкова міліція, що діє у складі Державної фіскальної служби, зупинила фінансові операції компанії «НафторесурсРегіонТрейд», на рахунках якої перебувало 190 млн. грн, повідомив перший заступник голови фіскальної служби, що займається податковою міліцією, Володимир Хоменко.

"З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків 11 червня за поданням слідчих податкової міліції і Держфінмоніторингу були зупинені операції на рахунках «НафторесурсРегіонТрейд». Загальна сума заблокованих коштів підприємства на рахунках одного з київських банків становила 190 млн. грн", - повідомив Хоменко в ході розширеного засідання ради підприємців при Кабінеті міністрів.

Також глава податкової міліції повідомив, що діяльність компанії «НафторесурсРегіонТрейд» пов'язана із структурами скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка.

“Так. Ми відпрацьовуємо відмивання "брудних" коштів і вийшли на ці канали. Це гроші, які були конвертовані з газового ринку”, - сказав Хоменко.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генеральна прокуратура України почала перевірку комерційних фірм, наближених до голови наглядової ради компанії ВЕТЭК Курченка, на предмет отримання і легалізації незаконним способом державних коштів. Наприкінці квітня Генпрокуратура оголосила Курченка в міжнародний розшук.

Служба безпеки разом з Генпрокуратурою в ході розслідування протиправної діяльності групи компаній ВЕТЭК Курченка оцінила збиток державі в нафтогазовій і банківській сферах у 4 млрд грн.

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В Європі розповіли, чому припинили переговори щодо «Південного потоку»

Європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер стверджує, що переговори з Росією щодо «Південного потоку» припинені через те, що Москва оскаржила у Світовій організації торгівлі європейське законодавство щодо єдиного ринку в енергетичний сфері.

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, про це він повідомив у п’ятницю в Люксембурзі по завершенню засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

„Ми отримали мандат від держав-членів щодо переговорів з російською стороною. Але станом на зараз вони не проходять через те, що російська сторона звернулась до СОТ: вони поставили під питання європейське законодавство щодо відповідності єдиного ринка (ЄС в енергетиці) правилам СОТ”, - сказав Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, російський газопровід «Південний потік» має на меті транспортувати російський газ до країн Південної і Середньої Європи дном Чорного моря, оминаючи територію України. Європейський Союз не підтримує цього проекту. У самій Росії серед провідних політиків лунали заяви про те, що «Південний потік» економічно не вигідний Москві і що його головна мета - політична.

8 червня стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарскі розпорядився призупинити роботи в рамках проекту з будівництва газопроводу "Південного потік" для проведення консультацій з Єврокомісією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖБолгарія призупинила роботи з будівництва «Південного потоку» - ЗМІ

В Єврокомісії вважають, що двосторонні договори РФ з європейськими країнами-транзитерами - Австрією, Болгарією, Угорщиною та Словенією - порушують законодавство ЄС. На початку червня ЄК запропонувала призупинити будівництво газопроводу «Південний потік» доти, допоки він не відповідатиме нормам третього енергопакету.

«Є запит від Європейської комісії, і ми зупиняємо подальшу роботу за проектом у зв'язку з цим запитом, і залежно від консультацій з Брюсселем буде прийматися рішення», - цитує видання слова прем'єра.

Раніше Еттінгер заявляв, що проект газопроводу "Південний потік" не просунеться, допоки Росія не змінить свого курсу щодо політичної кризи в Україні.

«Ми відновимо переговори у разі, коли російський партнер знову буде дотримуватися норм міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного законодавства», - зазначив Еттінгер.

За його словами, «в обстановці майже громадянської війни на сході України і при тому, що Москва не визнає уряд Києва, ми напевно ні до чого не прийдемо в наших переговорах».

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Яценюк доручив готуватися до відключення газу, Україна подає до суду на «Газпром»

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, обласним державним адміністраціям і керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з понеділка, 16 червня, переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв'язків з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Крім того, НАК «Нафтогаз України» і Міністерству юстиції доручено завершити процедуру підготовки до захисту інтересів України у відносинах з російським газовим монополістом «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді.

«Прем'єр-міністр також звернувся до керівництва Національної комісії з регулювання електроенергетики щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на транспортування природного газу територією України, – йдеться в повідомленні Секретаріату Кабміну. – Міністерству закордонних справ і Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено довести до відома країн-членів ЄС і США інформацію про свідомий зрив російською стороною переговорів щодо поставок газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» і про відмову від конструктивної пропозиції української сторони, що відповідає позиції Європейської комісії».

Коментуючи своє рішення, глава уряду наголосив: «У зв'язку зі свідомою і односторонньою відмовою Російської Федерації від врегулювання конфлікту здійснюється підрив енергетичної безпеки України і Європейського Союзу».

Як повідомляв УНІАН, Міненерго РФ сьогодні, 13 червня, заявило, що з 10:00 16 червня щодо України може бути запроваджено режим передоплати за газ, що імпортується до України, якщо не буде погашена заборгованість за поставлене паливо.

Разом з тим, українська сторона заявляє, що готова погасити борг в обсязі 1,9 млрд дол. відразу ж, тільки-но буде встановлена справедлива і ринкова ціна за паливо. Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Сьогодні, 13 червня, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні купувати у них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів і Україна планує погодитися на ці пропозиції.

Довідка УНІАН. Ставка плати за транзит російського через територію України на 2013 рік прогнозувалася на рівні 3,1 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. У першому кварталі 2012 року транзитна ставка становила 3,08 дол., у другому - 3,11 дол., у третьому і четвертому — 3,12 дол. Згідно з угодою між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит природного газу від 2009 року, транзитна ставка розраховується залежно від ціни на газ. Кабінет міністрів України в проекті державного бюджету на 2014 рік прогнозує транзит газу через територію України на рівні 82 млрд кубометрів.

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Ситуація з виплатою допомоги і пенсій залишається стабільною - Мінсоцполітики

Ситуація з виплатою державних соціальних допомог і пенсій залишається стабільною, запевняють у Міністерстві соціальної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми, діти-інваліди та інваліди з дитинства, а також пенсіонери вчасно і відповідно до графіку отримують належні їм кошти.

Станом на 13 червня на рахунки поштових відділень та банківських установ майже стовідсотково перераховано кошти, спрямовані на фінансування першого траншу державних соціальних допомог червня.

Крім того, вже профінансовано 12,5 млрд грн пенсій червня. Кошти перераховано поштовим відділенням і банківським установам, які можуть здійснювати виплату пенсій включно по 16 червня.

Водночас, у зв’язку із небезпечною ситуацією на сході України, призначені виплати не отримують жителі Краматорська, Слов’янська та Сніжного Донецької області. Але як тільки в цих містах буде відновлено стабільність і з'явиться можливість, усі кошти на виплату пенсій та державних соцдопомог будуть перераховані, зауважили у Мінсоцполітики.