Анонс на 16 червня

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи скоро українці зможуть користуватися прозорими електронними послугами? Результати унікального дослідження". Під час прес-конференції будуть представлені результати моніторингу ефективності впровадження інструментів електронного управління в містах України як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Дослідження реалізовано коаліцією неурядових організацій за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки ЄС. У другій частині прес-конференції буде представлено унікальний інструмент формування прозорої влади в містах України як один з найважливіших елементів системи е-управління, що вже сьогодні впроваджується в окремих містах за сприяння Представництва Європейського Союзу в Україні. Чи ефективно використовуються інструменти електронного управління в різних містах? Які зміни відбулися протягом року? Чи готові міста до впровадження адміністративних послуг в електронному вигляді? На ці та інші питання дадуть відповіді учасники прес-конференції: Олег Левченко, виконавчий директор ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»; Олена Урсу, керівник проекту ЄС та ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг»; Олексій Хмара, Transparency International Україна; Олександр Пономаренко, Асоціація міст України; Володимир Слишинський, заступник Вінницького міського голови; Володимир Романенко, директор Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг керівництва Державної виконавчої служби України за підсумками проведеної перевірки органів ДВС на предмет виявлення фактів корупції та порушення чинного законодавства. Учасники: голова Державної виконавчої служби України Дмитро Сторожук; начальник Головного управління юстиції в Києві Андрій Помазанов; начальник Управління державної служби в Києві Юрій Мазур.

* Зустріч керівництва Міндоходів з представниками Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП). Під час зустрічі будуть обговорюватися напрями реформування податкового законодавства, зокрема, запровадження податкового компромісу і створення Служби фінансових розслідувань. Учасники: перший заступник міністра доходів і зборів України І.Білоус, заступник Міністра доходів і зборів України В.Хоменко, президент УСПП А.Кінах, представники Міндоходів і УСПП.

* Конференція "Європейські перспективи індустрії платного ТБ України". Організатор: Асоціація правовласників та постачальників контенту. На заході планується обговорити останні ініціативи у сфері регулювання розповсюдження телевізійного контенту, їх відповідність європейським стандартам, правові механізми обмеження свободи розповсюдження аудіовізуального контенту з метою забезпечення інформаційної безпеки.

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