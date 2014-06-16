ЗМІ: МТС почав продаж російських sim-карт в Криму

Про це йдеться в повідомленні Мінкомзв'язку РФ, на яке посилається РИА Новости.

У ньому наголошується, що sim-карти доступні у всіх точках великих стільникових рітейлерів на території півострова без обмежень на кількість продажів в одні руки. Хто з операторів почав продавати sim-карти, міністерство не уточнює.

Одночасно агентство повідомляє, що найбільший у РФ стільниковий оператор МТС з 13 червня розпочав у Криму продаж sim-карт з нумерацією +7-978, закріпленої за МТС Краснодарського краю. Про це заявили в прес-службі оператора.

Читайте такожРоскомнагляд розмірковує, що робити з ліцензією life:) у КримуАбоненти будуть обслуговуватися в роумінговій мережі «МТС-Україна» за тарифом «Супер МТС», що дозволяє безкоштовно дзвонити абонентам «МТС-Росія», а також за пільговою ціною - абонентам «МТС-Україна». .

«Жодних змін до тарифікації абонентів «МТС-Україна» не відбувається. Всі абоненти, які приїжджають з Росії в Крим, обслуговуються за цінами внутрішньомережевого роумінгу, а також можуть підключити опції оптимізування», - зазначили в МТС.