ТОП-10 (16 червня)

"Газпром" ввів для України передоплату за газ

"Газпром" подав позов до "Нафтогазу" на $4,5 млрд

"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрд

У "Нафтогазі" підтвердили обмеження "Газпромом" подачі газу

Україна не буде дотувати "Газпром" на $5 млрд на рік - Яценюк

Українська делегація завтра летить до Європи для переговорів щодо реверсу газу

Міллер: без виплати частини боргу Україна не отримає газу

Фінансова система Донецької та Луганської областей паралізована через терористів

Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Форум»

Українські кондитери зупинили поставки в Білорусь

***

"Газпром" ввів для України передоплату за газ

«Газпром» перевів Україну на передоплату поставок російського газу. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії.

«Сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром», у повній відповідності з чинним контрактом, перевів НАК «Нафтогаз України» на передоплату поставок газу», - говориться в повідомленні.

Рішення ухвалене через неплатежі «Нафтогазу України».

Стверджується, що прострочена заборгованість компанії за поставлений російський газ становить 4,458 млрд доларів: 1,451 млрд доларів за листопад-грудень 2013 року і 3,007 млрд доларів - за квітень-травень 2014 року.

За попереднім рахунком за червень платежі також не надходили.

«Із сьогоднішнього дня українська компанія одержує російський газ лише у сплачених обсягах», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно ввечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

12 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що його компанія більше не переноситиме термін переведення України на передоплату при поставках російського газу, і у разі несплати боргу такий механізм буде введено о 10.00 мск 16 червня. За словами Міллера, українська сторона має заплатити повністю борги за листопад і грудень 2013 року - це 1,451 млрд доларів, а також показати прогрес щодо сплати боргів за квітень і травень - 500 млн доларів.

«Таким чином, «Газпром» має побачити на своєму рахунку до ранку понеділка, 16 червня, суму, переведену НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,951 млрд доларів. Інакше вводиться режим передоплати», - заявив Міллер. Він пояснив, що режим передоплати - це не відключення України від поставок російського газу чи якісь обмеження.

13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, облдержадміністраціям і керівництву «Нафтогазу» з 16 червня переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу.

Доручення прем'єра прозвучало після заяв про зрив українсько-російських переговорів щодо газу, які проводилися з початку червня. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки 100 дол. Проте Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні в 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер запропонував пакетне рішення газової суперечки між Києвом і Москвою. Основними пунктами пакета є те, що Україна сплатить 1 млрд доларів безпосередньо 16 червня. «Несплачені рахунки, що залишилися, мають бути сплачені за шість додаткових платежів, так що всі відкриті борги сплачуються до кінця року. Рахунки за майбутні поставки виплачуватимуться своєчасно відповідно до договору», - зазначає Єврокомісія.

Ціна відповідатиме формі, що складається з літніх і зимових цін. «Взимку ціна буде 385 доларів США за 1000 кубометрів, а влітку ціна становитиме 300 доларів США або на кілька доларів більше», - повідомив Еттінгер. Українська сторона готова прийняти цю пропозицію.

***

"Газпром" подав позов до "Нафтогазу" на $4,5 млрд

«Газпром» звернувся до Стокгольмського міжнародного арбітражу з позовом до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості у розмірі 4,5 млрд дол. США у зв'язку з неналежним виконанням НАК «Нафтогаз України» своїх зобов'язань за Контрактом № КП від 19.01.2009 купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках (Контракт), накопиченої цією компанією значною заборгованістю за поставлений за Контрактом природний газ і відсутністю платежів у рахунок поточних поставок.

Про це йдеться на сайті компанії "ВАТ "Газпром".

З 10:00 за московським часом 16 червня 2014 року ВАТ «Газпром» постачатиме природний газ НАК «Нафтогаз України» тільки в тому обсязі, який був попередньо сплачений згідно з умовами Контракту.

У повідомленні також сказано, що НАК «Нафтогаз України» зобов'язана забезпечити транзит природного газу в треті країни в повній відповідності з умовами чинного Контракту № ТКГУ від 19.01.2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії.

«Сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром», у повній відповідності з чинним контрактом, переказав НАК «Нафтогаз України» на передоплату поставок газу», - йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято з причини неплатежів «Нафтогазу України».

***

"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрд

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма, йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Компанія (НАК «Нафтогаз» - УНІАН) вимагає встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який ВАТ «Газпром» поставляє в Україну», - йдеться в повідомленні НАКу.

Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв підтвердив УНІАН, що позов щодо перегляду газового контракту від 2009 року було подано сьогодні.

«Так, подали», - сказав Коболєв.

Окрім перегляду ціни на російське паливо, яка різко збільшилася з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину — до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млдр дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

«У позові також міститься вимога стягнути з ВАТ «Газпром» переплату за газ, який російський монополіст поставляв НАК «Нафтогаз України» з 2010 року. За оцінками компанії, така переплата становить 6 млрд дол. США», - наголошується в повідомленні українського енергохолдингу.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» звернувся до Стокгольмського міжнародного арбітражу з позовом до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості у розмірі 4,5 млрд дол. США за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціна, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

***

У "Нафтогазі" підтвердили обмеження "Газпромом" подачі газу

Російський газовий монополіст «Газпром» обмежив подачу газу для України і на поточний момент територією України йде тільки транзитний газ у бік Європейського Союзу, повідомив у ході засідання уряду голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Сьогодні о 10 ранку "Газпром" повністю обмежив подачу газу до України. Україна газ для своїх потреб не отримує», - сказав Коболєв, додавши, що на поточний момент територією України проходить лише транзитний газ.

При цьому він зазначив, що на поточний момент в підземних газових сховищах України знаходиться близько 14 млрд кубометрів палива.

***

Україна не буде дотувати "Газпром" на $5 млрд на рік - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає високими шанси України добитися позитивного рішення у газовому спорі з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 16 червня.

«Вважаємо, що судові перспективи у нас дуже і дуже високі, – сказав глава уряду. - Наше рішення щодо захисту України, нашої незалежності і наших громадян є єдино вірним. На російський тиск ми не піддаватимемося. І вночі з ними жодни папери підписувати не будемо, тому що ці папери можуть мільярдами доларів вилізти. Прозорі публічні переговори ми провели, і надалі ми проводимо нашу політику в тому самому форматі - чесно, відкрито, прозоро, на ринкових умовах разом з позицією європейських партнерів».

Також Яценюк заявив, що Україна щорічно не дотуватиме «Газпром» на суму більш як 5 млрд дол., саме стільки, на думку української сторони, «Нафтогаз» переплачує за поставки російського палива за завищеними цінами.

«Ми не дотуватимемо російський «Газпром». Українці не витягатимуть з кишень 5 млрд дол. США на рік, щоб Росія купувала на ці кошти зброю, танки, літаки і бомбила українську територію», – сказав прем'єр.

У зв'язку з тим, що «Газпром» з 16 червня перевів «Нафтогаз» на передоплату за майбутні поставки газу і обмежив до нуля поставки «блакитного» палива Україні, прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості разом з Мінюстом підготувати законопроект про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі.

Присутній на засіданні уряду міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна повною мірою забезпечує транзит російського газу по своїй території до європейських споживачів.

У свою чергу, голова Андрій Коболєв НАК «Нафтогаз України» повідомив, що компанія звертається до Європейської Комісії з проханням сприяти повному відкриттю газового коридору з боку Словаччини, що блокується «Газпромом», яким Україна щорічно може одержувати до 30 млрд кубометрів природного газу.

Також керівник «Нафтогазу» заявив, що на сьогодні німецька компанія пропонує Україні газ за ціною близько 300 дол. за тисячу кубометрів, що значно нижче за ціну російського палива.

***

Українська делегація завтра летить до Європи для переговорів щодо реверсу газу

Українська урядова делегація завтра, 17 червня, відбуває до Європи для проведення переговорів з європейськими компаніями про організацію реверсних поставок газу до України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Україні зараз пропонують дешевий газ, дешевше навіть за 350 доларів, 320 доларів. Це європейські компанії, які володіють ресурсом і готові його поставити до України. Напевно, прийшов час це зробити», - цитує Коболєва департамент Секретаріату Кабміну.

При цьому Коболєв зазначив, що «Нафтогаз» вже працює за схемою організації газових поставок із німецькою компанією RWE і французькою «Газ де Франс», але «є пропозиції й від інших компаній».

«Якщо німецька компанія може купувати газ по 300 дол., може, є сенс, щоб купувала німецька компанія і зберігала газ у сховищах України. Навіщо «Нафтогазу» купувати газ навіть по 385 доларів, якщо інші його купують дешевше?» - відзначив Коболєв.

При цьому він наголосив, що разом з обгрунтованою ціною має бути і обгрунтований тариф на транспортування газу. «Там є кілька важливих компонентів. Окрім самого тарифу, важливо запровадити його правильну структуру, яка дозволить «Укртрансгазу» одержувати левову частку доходів незалежно від того, який обсяг газу йде через Україну», - сказав чиновник, відзначивши, що це питання неодноразово обговорювалося з «Газпромом».

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк доручив сформувати урядові делегації, які мають вирушити до країн ЄС з метою роз'яснити ситуацію навколо поставок газу і українську позицію в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, о 10-й годині ранку російський монополіст «Газпром» відключив Україні постачання газу і ввів режим передоплати поставок палива. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною суто з політичних мотивів.

***

Міллер: без виплати частини боргу Україна не отримає газу

Голова російського газового монополіста Олексій Міллер заявляє, що без виплати частини боргу "Газпром" не поставлятиме газ до України навіть за передоплатою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Гроші перераховуються за конкретними рахунками. Вони мають погасити заборгованість. Першим кроком є погашення заборгованості. Якщо хтось думає про те, що борги залишаться позаду, а зараз ми платитимемо просто наперед - це не так. Заборгованість має бути погашена", - сказав Міллер.

"У жодному разі не буде ситуації, коли 4,5 млрд дол. залишилися позаду і незрозуміло, коли ми їх одержимо", - сказав він.

При цьому голова "Газпрому" зазначив, що йдеться не про весь борг, а про 1,951 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу і про подачу позову до «Нафтогазу України» у Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з вимогою встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» поставляє в Україну.

Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 доларів. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 доларів за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.



Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

***

Фінансова система Донецької та Луганської областей паралізована через терористів

Фінансова система Донецької та Луганської областей паралізована через захоплення терористами територіальних управлінь Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів України і Національного банку України, повідомили УНІАН у Департаменті зовнішніх зв'язків із громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Сьогодні, 16 червня, бойовики так званої Донецької народної республіки захопили в Донецьку приміщення Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Донецькій області та Управління Національного банку України в Донецькій області. Таким чином, фінансова система області виявилася паралізованою, – говориться в повідомленні. – Через дії терористів в області призупинена виплата пенсій, заробітних плат у бюджетній сфері, підтримка вугільних шахт. Крім того, через бойові дії в Луганську призупинена робота Луганського управління Державної казначейської служби».

Як наголошується, податкові платежі донецьких підприємств також не надходять до бюджету, відшкодування ПДВ підприємствам регіону неможливе.

«Нацбанк позбавлений можливості забезпечити систему електронних платежів і підкріплення готівкою банківських установ у Донецькій області. Керівники відповідних державних установ області та Донецької облдержадміністрації намагаються врегулювати ситуацію», - наголосили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, з березня 2014 року в Донецькій і Луганській областях ведуться бойові дії українських силовиків із російськими найманцями.

У травні робота фінансової системи Донбасу вже припинялася на добу в цілому, проте в Слов'янську і Краматорську робота фіскальних органів не поновлювалася, пенсії та соцвиплати не виплачуються.

За підрахунками уряду, в червні через дії бойовиків державний бюджет країни може недоодержати 1 млрд грн.

14 і 15 червня держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, зупинила роботу двох газорозподільних станцій в Луганській області через проведення антитерористичної операції.

***

Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Форум»

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Форум», повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

«Враховуючи пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Форум", керуючись вимогами чинного законодавства, правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Форум", - йдеться в повідомленні регулятора.

Також Нацбанк повідомив, що з детальною інформацією про процедуру отримання громадянами гарантованого відшкодування коштів за вкладами можна ознайомитися на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України передати частину активів і пасивів проблемного банку «Форум» приймаючому банку, а сам банк «Форум» ліквідувати.

7 банків висловили бажання викупити частину активів і пасивів проблемного банку. Цим банкам було запропоновано провести експертну оцінку активів і пасивів банку «Форум» і подати свої пропозиції. Єдиний банк, який зробив це, надав фонду свої пропозиції 4 червня.

13 червня «Альфа-Банк» (Україна) підтвердив, що проводить оцінку в проблемному банку «Форум», і заявив про готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови, якщо ухвалять рішення про покупку частини його активів і пасивів.

Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» терміном на 3 місяці з 14 березня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

12 травня Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-Холдингу», перерахувала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.

***

Українські кондитери зупинили поставки в Білорусь

Введення Білоруссю ліцензування імпорту кондитерських виробів призвело до повної зупинки поставок цієї продукції українськими підприємствами, повідомила прес-служба профільної асоціації «Укркондпром» з посиланням на її керівника Олександра Балдинюка.

За словами Балдинюка, білоруські чиновники для надання українським кондитерам імпортної ліцензії вимагають від них підвищити ціни на 30-500%. Глава «Укркондпрому» вважає, що такі дії влади Білорусі порушують базові принципи конкуренції і визначають нерівноправні умови торгівлі українськими кондитерськими виробами на білоруському ринку.

«Білоруські чиновники відверто топчуться на захищених міжнародним правом торговельних інтересах України, навіть не обтяжуючи себе хоча б формальним дотриманням міжнародних угод», - цитує прес-служба Балдинюка.

За підрахунками «Укркондпрому», через зупинку експорту солодощів в Білорусь, Україна до кінця 2014 року втратить 130 млн грн, що буде зумовлено падінням нарахувань податку на прибуток, скороченням валютної виручки, скорочення робочих місць в кондитерській галузі та суміжних галузях і т. д.

Виходячи з цього, асоціація закликала уряд України прийняти адекватні заходи у відповідь на незаконні дії з боку Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Рада міністрів Республіки Білорусь прийняв постанову, яка передбачає введення ліцензування кондитерських виробів, що поставляються в країну з-за меж Митного союзу.

Читайте такожУкраїнські кондитери хочуть збільшити експорт продукції до ЄС у 8 разів

Білорусь є четвертим найбільшим зарубіжним ринком збуту українських кондитерських виробів. За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2013 році експорт кондитерських виробів з України в Білорусь склав 24,4 тис. тонн на суму 70 млн. дол.

УНІАН