У «Київстару» почалися проблеми зі зв'язком у Криму
Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» повідомляє про погіршення зв'язку в окупованому Росією Криму через труднощі при розрахунках з партнерами у російській валюті.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
«У зв'язку з неможливістю використовувати на тимчасово окупованій території АР Крим гривню для розрахунків, у компанії виникають труднощі при здійсненні розрахунків з партнерами, зокрема - розрахунків за оренду і електроенергію», - сказано в повідомленні.
За даними компанії, у зв'язку з цим на території півострова виходить з ладу устаткування і базові станції. При цьому кількість знеструмленого устаткування поступово збільшується.
«Зазначені обставини не можуть бути усунені зусиллями компанії. Проте, зі свого боку ми докладаємо всіх зусиль для збереження якісного покриття і вибачаємося перед абонентам за незручності», - зазначає прес-служба.
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Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової й політичної підтримки Російської Федерації в АР Крим відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні висловилися за приєднання Криму до Росії.
17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.
З 1 червня українська гривня стала іноземною валютою в окупованому Росією Криму і з цього дня всі розрахунки проводяться на півострові в російських рублях.
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Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу в інтернет.
Об'єднана база клієнтів «Київстар» складає більш як 25 млн. осіб.
Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.