У «Київстару» почалися проблеми зі зв'язком у Криму

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

«У зв'язку з неможливістю використовувати на тимчасово окупованій території АР Крим гривню для розрахунків, у компанії виникають труднощі при здійсненні розрахунків з партнерами, зокрема - розрахунків за оренду і електроенергію», - сказано в повідомленні.

За даними компанії, у зв'язку з цим на території півострова виходить з ладу устаткування і базові станції. При цьому кількість знеструмленого устаткування поступово збільшується.

«Зазначені обставини не можуть бути усунені зусиллями компанії. Проте, зі свого боку ми докладаємо всіх зусиль для збереження якісного покриття і вибачаємося перед абонентам за незручності», - зазначає прес-служба.

Читайте такожЗМІ: МТС почав продаж російських sim-карт в Криму

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової й політичної підтримки Російської Федерації в АР Крим відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

З 1 червня українська гривня стала іноземною валютою в окупованому Росією Криму і з цього дня всі розрахунки проводяться на півострові в російських рублях.

Читайте також«Київстар» змінив президента

Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу в інтернет.

Об'єднана база клієнтів «Київстар» складає більш як 25 млн. осіб.

Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.