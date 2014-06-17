Анонс на 18 червня

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* Засідання Кабінету міністрів.

* Прес-конференція Олександра Сугоняко на тему: "Реальний стан банківської галузі за 5 місяців 2014 року. Законодавчі ініціативи та політика НБУ: їх ризики".

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Скандальна ситуація навколо ПАТ "Київпроект": почнуться зміни з Києва?». Мова піде про скандальну ситуацію навколо ПАТ «Київпроект», одного з найбільших інженерно-проектувальних підприємств України, яке при владі Януковича зазнало рейдерського захоплення і по сей день знаходиться в руках загарбників. На сьогоднішній день при наявності всіх законних підстав, повний пакет документів, при повній підтримці акціонерів, директор не може приступити до виконання своїх обов'язків: доступ до підприємства фізично блокують збройні формування, робота "Київпроекту" повністю паралізована і головне - поспіхом вивозяться документи, серед яких безцінний проектний архів, частина якого належить до секретної інформації і контролюється СБУ, генеральні плани Києва, а також схеми всіх комунікаційних систем столиці. Кожен день зволікання може вирішити долю архіву генеральних планів Києва та інших стратегічно важливих документів. У чиїх інтересах вивозяться секрети столиці? Які плани "Київпроекту" у майбутньому? Буде оголошено звернення до Президента України та мера Києва. Учасники: голова правління ПАТ «Київпроект» Ярослав Підгайний, представник акціонерів ПАТ «Київпроект» Олександр Тумаркін, юрист, адвокат Богдан Устименко, голова Антирейдеского союзу підприємців України Андрій Семидідько (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Відразу після закінчення прес-конференції учасники у присутності громадськості та ЗМІ пройдуть до будівлі ПАТ "Київпроект" (вул. Богдана Хмельницького, 16-22) з метою реалізувати свої законні права і довести, що зміни дійсно можуть початися з Києва.

* Прес-конференція на тему: «Газ для України: дешевше чи як завжди?». Учасники: директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар; екс-міністр палива і енергетики України Сергій Єрмілов.

* Прес-конференція, присвячена зміні порядку реалізації арештованого майна шляхом електронних торгів.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто і навіщо створив фіктивну «Укоопспілку» та чому досі призначенці Януковича грабують споживчу кооперацію України?". Мова піде про ситуацію, що склалася в споживчій кооперації України. Хто і навіщо створив фіктивну «Укоопспілку» і чому досі призначенці Януковича грабують споживчу кооперацію? Чому досі важливі об'єкти виводяться з власності «Укоопспілки»? Можливо нарешті дізнатися, хто стріляв у майданівців з будівлі «Укоопспілки»? Як можна забезпечити армію продукцією харчування українського виробництва в найкоротші терміни? Які ліквідні об'єкти (заводи, магазини, бази тощо) пайовики «Укооспілки» готові продати для того, щоб грошима підтримати українську армію? На ці та інші питання дадуть відповіді учасники ініціативної групи «За відродження споживчої кооперації України», пайовики «Укоопспілки»: Анатолій Рогоза, Віктор Костина, Петро Третяк, Світлана Голіуш (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Енергетика Сходу України після АТО».

* Голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Раджив Шах проведе презентацію проекту USAID «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок».