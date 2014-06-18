У «Київпроекті» поновили на посаді голову правління та розпочали аудит

Відповідне озвучив представник акціонерів «Київпроекту» Олександр Тумаркін. Він пояснив, що контроль акціонерів над підприємством було втрачено ще в 2013 році, коли загарбники шляхом тиску і залякування членів наглядової ради компанії змушували їх приймати «потрібні» рішення.

«Після цього було призначено нового голову правління, який фактично був керівником. Новий голова правління – людина, яка ніколи не працювала на цьому підприємстві і яка жодного стосунку ні до будівництва, ні до архітектури, ні до проектування не мала», - сказав Тумаркін.

За його словами, одразу після цього акціонери компанії звернулися до Антирейдерського союзу підприємців України.

Як відзначив голова Антирейдерського союзу Андрій Семидідько, також присутній на прес-конференції, під час розслідування з'ясувалося, що атаку на підприємство організовано двома громадянами України, які діяли на користь екс-генпрокурора Віктора Пшонки, який втік з України.

«Після втечі колишнього керівництва правоохоронних органів з країни і з приходом нової команди з'явилася можливість повернути ситуацію назад і повернути контроль над підприємством. Однак рейдери, які на себе записали 8% акцій, блокують роботу підприємства. Фізично потрапити на підприємство неможливо», - відзначив Семидідько.

За словами Тумаркіна, ситуація, що склалася, змусила акціонерів компанії об'єднатися для захисту своїх законних інтересів.

«Акціонери консолідували пакет акцій у розмірі 93%. Міноритарні акціонери також підтримують власників. У наглядовій раді ми одержали чотири людини з п‘яти. Ці особи повернули на посаду колишнього голову правління», - наголосив Тумаркін.

Однак, попри це, правомірний голова правління досі не може приступити до виконання своїх обов'язків через те, що доступ до підприємства блокують озброєні формування.

«Мене поновлено на посаді голови правління «Київпроекту» з 1 квітня 2014 року. Але мене не пускають до будівлі. Більше того, чиниться тиск, відбувається залякування, шантаж», - сказав голова правління «Київпроекту» Ярослав Підгайний.

Крім того, що роботу «Київпроекту» повністю паралізовано, за твердженням Підгайного, з підприємства також поспіхом вивозяться документи, серед яких безцінний проектний архів, частина якого є секретною інформацією і контролюється СБУ.

«Крім того, вивозяться генплани Києва, а також схеми всіх комунікаційних систем столиці», - додав голова правління «Київпроект».

За його словами, якщо дана документація потрапить «не до тих рук», наслідки можуть бути катастрофічними.

Разом з тим, як відзначив Тумаркін, відтоді, як законні власники «Київпроекту» втратили контроль над активом, підприємству завдано збитків на суму понад 20 млн. грн.

У свою чергу, Семидідько заявив, що Антирейдерський союз має намір всіляко сприяти акціонерам і голові правління «Київпроекту» у відновленні їх законних прав.

Після закінчення прес-конференції її учасники спільно з представниками громадськості та ЗМІ попрямували до будівлі «Київпроекту», щоб відновити свої законні права та поновити контроль над товариством.

Прибувши до ПАТ «Київпроект», голова правління Ярослав Підгайний пред'явив пакет документів, що засвідчують його легітимність та зайняв свій робочий кабінет.

За його словами, серед перших запланованих кроків, проведення комплексного аудиту та приведення до повного порядку всієї документації, з метою виявлення можливих фактів порушень та зловживань , а також відновлення повноцінної роботи ПАТ «Київпроект».

«Відтепер діяльність «Київпроекту» буде цілком публічною, організація планує активну роботу для втілення в реальність мрії киян та гостей міста про європейську столицю».

Довідка УНІАН. ПАТ «Київпроект» - одне з найбільших інженерно-проектних підприємств житлово-комунального профілю України. Майже 87% усього наявного житлового фонду столиці запроектоване «Київпроектом». На сьогодні «Київпроект» включає проектний комплекс, до складу якого входить 4 інститути («Київгео», «Київжитлопроект», «Київцивілпроект» і «Київінжпроект»), 5 архітектурних творчих майстерень, управління зв'язку, сигналізації і телебачення, відділи діагностики конструкцій, екології, кошторисного ціноутворення, інноваційно-технічний центр, управління економіки й інвестицій. Крім того, до складу «Київпроекту» входить 3 дочірніх підприємства (Інститут генерального плану Києва, «Київпроект-5», «Київметалпроект») і компанія «Київпроектреставрація».