Анонси на 19 червня

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Transparency International Україна спростовує інформацію про ознаки корупційних дій Анатолія Максюти". Під час прес-конференції Transparency International Україна спростує інформацію, озвучену раніше, з ознаками корупційних діянь Анатолія Максюти, першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. В роботі візьме участь Анатолій Стоян, координатор національної моніторингової кампанії «Декларації без декорацій», Transparency International Україна (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг на тему: "Як розкрадаються "кіотські" гроші, які Україна отримала від продажу квот на викиди парникових газів. Перелік компаній, причетних до відмивання". Учасники: Юрій Дерев'янко, народний депутат України (позафракційний) Андрій Залізний, експерт Національного екологічного центру України (НЕЦУ).

*13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої Державне науково-редакційне підприємство «Картографія» презентує серію картографічних видань «ЄДИНА КРАЇНА» у своїх законних межах. Події, які зараз відбуваються в Україні - революція гідності, цинічна інтервенція і подальша анексія Криму Росією, її інформаційно-брехлива війна, військові, політичні і соціальні протиріччя в Одесі, Харкові та на Донбасі - не можуть нікого залишити в стороні. Ці події спонукали Державне науково-редакційне підприємство «Картографія» почати серію тематичних довідкових карток «ЄДИНА КРАЇНА», що підтверджують діючі кордону України. Учасники презентації: Ростислав Сосса, директор ДНВП «Картографія»; Валерій Смолій, директор Інституту історії НАН України; Леонід Руденко, директор Інституту географії НАН України; Іван Заєць, голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру; Олександр Афонін, президент Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів; Ірина Руденко, головний редактор ДНВП «Картографія» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему "Знищення фінансової системи України та інвестиційного середовища - це пріоритет податкової політики уряду?". Учасники: голова Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу Дмитро Леонов, член НКЦПФР Анатолій Амелін, експерт Інституту економіки та прогнозування НАН України Анатолій Федоренко, генеральний директор Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз" Галина Оліфер і генеральний директор компанії "ОТП Капітал" (члена Американської торгової палати) Григорій Овчаренко.

*Прес-конференція заступника міністра доходів і зборів України М.Ноняка на тему "Стан боротьби з корупцією в податкових і митних органах".

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Порядок денний: Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід приватизації і результати виконання Державної програми приватизації у 2013 році. Про стан справ на державних підприємствах виноробної промисловості, які передані в оренду та ін.

* Круглий стіл на тему: «Україна та Світовий банк: досвід і перспективи співпраці». Запрошені: Андрій Бешта, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС України; Олена Волошина, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні, Білорусі, Молдові; Вікторія Колосова, заст.директора Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики-начальник управління співробітництва з міжнародними організаціями та координації міжнародної технічної допомоги Міністерства фінансів України; Володимир Кучин, заст.директора департаменту міжнародних зв'язків Національного банку України; Віталій Лісовенко, заступник міністра фінансів України; Ігор Мітюков, голова громадської ради при Міністерстві фінансів України; Іван Плачков, голова Наглядової ради ПАТ «Київенерго» та ін.

* Відбудуться Агродебати на тему: «Регулювання у сфері карантину рослин: скільки втрачають сільгоспвиробники?». Питання: Система регулювання карантину рослин: поточна ситуація в Україні; Недоліки системи регулювання карантину рослин і втрати несе сьогодні український бізнес? Досвід Європейського Союзу у сфері регулювання карантину рослин. Запрошені: Іван Бісюк, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Анатолій Максюта, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Олександр Потімков, перший заступник голови Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; Михайло Оболонський, радник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Андрій Челомбітко, заст. директора департаменту фітосанітарної безпеки, та ін.

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