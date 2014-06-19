РНБО: Збитки від руйнувань водопроводів на Донбасі становлять до 50 млн гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оброни України (РНБО) Володимир Чеповий на брифінгу.

«З вини терористів загальна ситуація з водопостачання у Донецькому регіоні залишається важкою. Дії учасників незаконних збройних формувань ускладнюють проведення ремонтних робіт в даному напрямку», - зазначив він.

Речник РНБО зауважив, що «за попередніми оцінками, збитки від руйнувань елементів водопровідно-каналізаційного господарства становлять від 40 до 50 млн гривень».

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Також він додав, що «силами українських військових, комунальників 18 червня відновлено водопостачання, а зусиллями енергетиків - електропостачання двох підстанцій, які забезпечували роботу другого Донецького водоводу, а їх запуск дозволить КП «Вода Донбасу» відновити водопостачання Краматорська, Дружківки та Костянтинівки».

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