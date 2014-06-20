Анонс на 20 червня

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Енергетична безпека України: виклики та рішення". У прес-конференції візьмуть участь: Олександр Домбровський, народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об'єднання "За енергетичну незалежність України", Володимир Купчак, народний депутат України, Сергій Єрмілов, екс-міністр палива і енергетики України і екс-голова Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів; Олександр Чалий, Надзвичайний і Повноважний посол України, президент Грант Торнтон Україна, Сергій Савчук, виконавчий директор міжфракційного депутатського об'єднання «За енергетичну незалежність України», Георгій Гелетуха, голова правління біоенергетичної асоціації України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Економічні санкції проти Росії: як це працює». Учасники: директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олег Устенко; президент «Центру ринкових реформ України» Володимир Лановий.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Всеукраїнських громадських і профспілкових організацій Комітет захисту мешканців гуртожитків України ВГО "СООУ "Народна Рада ", Всеукраїнської профспілки "Захист прав", ГО «Ліга захисту мешканців столичних гуртожитків» на тему: «Законопроект № 4879 - дорога в пекло вимощена народними депутатами?». Учасники: голова Комітету захисту мешканців гуртожитків України ВГО "СООУ "Народна Рада" Микола Палаш, заступник голови Комітету захисту мешканців гуртожитків України ВГО "СООУ "Народна Рада" Антоніна Прокопивнюк, заступник голови Всеукраїнської профспілки «Захист прав» Володимир Федерлян, заступник голови Всеукраїнської профспілки «Захист прав» Василь Горон, заступник ГО «Ліга захисту мешканців столичних гуртожитків» Ірина Репетий, юрист консультант Олександр Суржко. В Україні налічується 781 гуртожиток державної форми власності, 1957 - комунальної та 654 приватної, де в цілому проживає більше мільйона наших співгромадян. Учасники прес-конференції розкажуть громадськості про зміни в Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», передбачених законопроектом № 4879 авторства народних депутатів Г.Зубко, В.Дубиль, В.Чугунникова, В.Сальдо, І.Васюника. Громадські та профспілкові діячі розкажуть про загрози, які виникнуть у разі прийняття цього законопроекту і дадуть свої рекомендації для якнайшвидшого вирішення проблеми захисту конституційних прав мешканців гуртожитків на власне житло (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: "Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку гідроенергетики України". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Проблеми та потенціал розвитку гідроелектроенергетики України в контексті Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Пріоритетні напрямки розвитку ВАТ "Укргідроенерго". Інвестиційні проекти в гідроенергетиці: проектування та будівництво, фінансування. Розвиток малої гідроенергетики.

* «Круглий стіл" на тему "Малий та середній бізнес Донбасу в період АТО". До участі запрошені народні депутати, керівництво Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Асоціації платників податків України, Донецької та Луганської торгово-промислових палат і представники бізнесу.

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