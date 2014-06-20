Анонс на 23 червня

* Відбудеться 5-й щорічний Український енергетичний форум. Організатор - Інститут Адама Сміта.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Третій Майдан буде! На нього вийдуть позичальники комерційних банків, у разі, якщо Верховна Рада не захистить їхні права», присвячена розгляду 24 червня 2014р., ВРУ законопроекту № 4895 «Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну», покликаного захистити права споживачів фінансових послуг від свавілля банків, колекторів, органів прокуратури, МВС та суддів. Буде висвітлена стратегія дій Народного Люстрационного Комітету з метою недопущення повернення у владу прибічників поваленого корупційного режиму. Організатори: Народний Люстрационный Комітет, Українська Асоціація Антиколекторів і Правозахисників (УААП), Міжнародний Антикорупційний Комітет; Комітет Виборців України - Споживачів Фінансових Послуг. Учасники: Олександр Луговець, адвокат з кримінальних справ, співголова Народного Люстрационного Комітету; Федір Олексюк, голова Координаційної ради антиколекторів та правозахисників України «Ваша Надія», директор юрдепартаменту Міжнародного Антикорупційного Комітету; Сергій Пачковський, співголова Української Асоціації Антиколекторів та Правозахисників і Народного Люстрационного Комітету, член Союзу Юристів України; Дмитро Дугін, модератор, адвокат з цивільних прав, секретар УААП; Орест Кулешир, голова Івано-Франківського відділення Народного Люстрационного Комітету, член акції «За люстрацію голови Косівського районного суду». Запрошені: народні депутати України, представники органів прокуратури та судів. Учасники звернуться до Президента України, КМУ та ВРУ з вимогою захистити права споживачів фінансових послуг (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 044 331 84 56, pfus@yandex.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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