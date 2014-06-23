ТОП-10 (23 червня)

Сьогодні Рада ЄС обговорить введення санкцій третьої фази проти Росії

Банки України за 5 місяців втратили понад 10 млрд гривень

Активи банків України за місяць знизилися на 15 млрд гривень

Росія погрожує заборонити поставки всієї продукції рослинництва з України

"Нафтогаз" може подати до Стокгольмського суду другий позов на «Газпром»

ЄС заборонив імпорт товарів з Криму без українського сертифікату

Україна в середу проведе переговори щодо постачання газу з Європи

У Брюсселі 8 липня відбудеться нарада фінансових донорів України

Нацбанк і Держказначейство в Луганській області тимчасово не працюють

Іспанія теоретично може покрити половину газових поставок з Росії до ЄС

***

Сьогодні Рада ЄС обговорить введення санкцій третьої фази проти Росії

23 червня Рада ЄС обговорить нові санкції проти Росії, розповіли «Відомостям» два європейських чиновника. В порядку денному можуть бути і так звані санкції третьої фази: щодо цілих секторів економіки, а не окремих фізичних осіб і їх активів. Це може бути обмеження доступу до європейської фінансової системи або скорочення європейських інвестицій в Росію. За словами джерела, якщо рада підтримає новий пакет санкцій, остаточне рішення про їх запровадження може бути прийнято на саміті ЄС, який пройде 26-27 червня.

В п'ятницю, 20 червня, президент США Барак Обама обговорив ситуацію в Україні з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Лідери трьох країн погодилися, що якщо Росія не зробить «негайні конкретні кроки щодо вирішення ситуації в Україні, США та ЄС домовляться про заходи, які збільшать витрати Росії, йдеться в повідомленні Білого дому. Лідери ЄС вважають, що підстави для нових санкцій вже настали, розповідає європейський чиновник. Вирішальною для введення секторальних санкцій може стати реакція Росії на план врегулювання, поданий президентом України Петром Порошенком.

В чинному списку санкцій ЄС 61 чоловік та дві кримські компанії, діють санкції США стосовно 45 осіб і 19 пов'язаних з ними компаній. Країнам ЄС буде непросто домовитися про санкції для російського ПЕК, вважають експерти: у всіх різні зв'язки з Росією. Мішенню може виявитися не тільки ПЕК, але і фінансовий сектор, йдеться в огляді Barclays, а це може стати не менш серйозним ударом для російської економіки, для якої дуже важливим є доступ до кредитних ринків.

Відповідь Росії на дії США і ЄС виявилася «м'якою», укладає Barclays: Росія включила декількох американських чиновників у свій санкційний список. Але в п'ятницю прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова оскаржити санкції США у СОТ.

Навіть якщо санкції ЄС і США обмежаться заходами проти окремих фізичних осіб, загрози надає істотний негативний вплив на торгівлю, інвестиції та фінансові потоки, вказує Barclays. Російська економіка сповільнюється через довгострокові структурні проблеми, ситуація в Україні лише посилює їх, вважають аналітики: доступ до зовнішнього фінансування обмежений, посилюється втеча капіталу, слабшає довіра інвесторів, ЦБ змушений проводити жорстку монетарну політику, а через це страждають і банківська система, і реальний сектор. Нарешті, в збиток давно необхідним структурним реформам уряду доведеться зосередитися на проблемах, пов'язаних із входженням Криму до складу Росії, і протидію інвестиційного спаду, укладає Barclays.

***

Банки України за 5 місяців втратили понад 10 млрд гривень

Банківська система України за підсумками січня-травня 2014 року отримала 10,373 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,061 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, отримання такого результату значною мірою обумовлено збитками банків, в яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб були введені тимчасові адміністрації, і без обліку цих банків за січень-травень 2014 року банки отримали 3,7 млрд грн прибутку.

Доходи банків за вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 34,3% - до 87,149 млрд грн, витрати - на 52,8%, до 97,522 млрд грн.

Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, у тому числі 2 великих банку «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». В даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-квітня 2014 року отримала 4,452 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 4,087 млрд грн.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 рази нижче показника прибутку за підсумками 2012 року.

***

Активи банків України за місяць знизилися на 15 млрд гривень

Активи банків України у травні порівняно з квітнем 2014 року знизилися на 15 млрд грн, або на 1,13% - до 1,315 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року, за січень-травень, зростання активів склав 37 млрд грн, або на 2,90%.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у травні порівняно з квітнем знизилися на 7 млрд грн, або на 0,47%, - до 1,475 трлн грн. З початку року загальні активи зросли на 66 млрд грн, або на 4,68%.

Зобов'язання банків у травні знизилися на 6 млрд грн, або на 0,52%, - до 1,156 трлн грн, з початку року - зросли на 60 млрд грн, або на 5,53%.

Капітал банків у травні знизився на 8,648 млрд грн, або на 4,84% - до 169,852 млрд грн, з початку року - на 22,747 млрд грн, або на 11,81%.

Станом на 1 червня 2014 року, ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 177 банків, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в квітні порівняно з березнем 2014 року зросли на 14 млрд грн, або на 1,06%, - до 1,330 трлн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.

***

Росія погрожує заборонити поставки всієї продукції рослинництва з України

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) не виключає можливості введення тимчасових обмежень на ввезення української продукції рослинництва через поширення в Україні шкідника кукурудзи, повідомила прес-служба відомства.

«Беручи до уваги вкрай високу ступінь загрози проникнення кукурудзяного жука на територію Росії і пов'язані з цим ризики, в разі повторного виявлення шкідника в феромонних пастках, встановлених уздовж державного кордону на півдні країни, Россільгоспнагляд не виключає ймовірності введення тимчасових обмежень на ввезення підкарантинної продукції з України всіма видами транспорту», - йдеться у повідомлення відомства.

У Россільгоспнагляді відзначили, що проникнення шкідника з України може відбутися усіма видами транспорту, які будуть перевозити рослинну або іншу продукцію з вогнищ його поширення.

«Його занесення на російську територію загрожує досить серйозними економічними наслідками. Личинки жука пошкоджують кореневу систему, а дорослі особини живляться усіма надземними частинами рослини, в тому числі зернами кукурудзи молочно-воскової стиглості. Це - найбільш небезпечний шкідник кукурудзи», - йдеться в повідомленні.

Також у службі повідомили, що вірус кукурудзи може викликати летальні некрози рослин з втратою врожаю до 90%.

За даними Россільгоспнагляду, вперше кукурудзяний жук з'явився в Україні в 2001 році. На 1 січня поточного року шкідник був виявлений в семи областях країни - Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Вінницької, на загальній площі понад 72 тис. га.

«Згідно з експертною оцінкою, вектор подальшого поширення шкідника центральною частиною України в східному напрямку створює реальну загрозу його занесення на територію Росії», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, живий кукурудзяний жук був виявлений в 2011 році в феромонной пастці, встановленій інспекторами Россільгоспнагляду на території пункту пропуску в Ростовській області. У тому ж році він був виявлений на вантажному автомобілі, що прибув з України. У 2012 році кукурудзяний жук виявлявся двічі.

У Россільгоспнагляді запевняють, що відомство вже двічі зверталося в Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України з запитами про проведення консультацій з проблемних питань у галузі карантину рослин, однак, за їхніми даними, реакції з української сторони не було.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму і початку військового конфлікту між Україною і Росією, Россільгоспнагляд ввів безліч обмежень на поставки української продукції в Росію. Зокрема, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України в Російську Федерацію у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта - золотистої картопляної нематоди.

У кінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів у ряду українських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт продукції в РФ.

***

"Нафтогаз" може подати до Стокгольмського суду другий позов на «Газпром»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виконує свої зобов'язання з транзиту газу в повному обсязі, але не виключає подання позову до арбітражного суду Стокгольма для перегляду чинного контракту з російським монополістом «Газпромом» щодо транзиту газу, заявив голова правління НАК Андрій Коболєв.

«Намагаємося це питання (контракту на транзит - УНІАН) вирішити шляхом переговорів. Якщо це не увінчається успіхом, то, звичайно, ми будемо йти в Стокгольмський арбітраж, - сказав Коболєв. - Але транзит виконується в повному обсязі».

За словами Коболєва, у чинному транзитному контракті з "Газпромом" існує низка положень, які не задовольняють українську сторону. Однак зараз, у непростій ситуації з «Газпромом», Україні важливо зберегти за собою статус надійного транзитера російського газу в Європу. В умовах високого ризику прийняття Єврокомісією позитивного рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України, підтверджена надійність України як транзитера палива дасть змогу заморозити будівництво «Південного потоку», переконаний Коболєв.

«Якщо ми зможемо підтвердити Європейському Союзу, що Україна надійна транзитна країна, що нам можна довіряти…. Теоретично це має зберегти, в кращому разі, існуючі обсяги транзиту й підкріпити їх новим транзитним договором, який би містив умову «ship-or-pay» . Тобто, незалежно від того, чи будуть обсяги, чи не буде обсягів, транзитер, хто б це не був, «Газпром» або європейські компанії, платитиме замовлену потужність», - сказав голова «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», по якому здійснюється транзит російського газу до Європи.

Оператор ГТС держкомпанія «Укртрангаз» наголосила, що ситуація, яка виникла, не вплине на транзит російського газу до Європи.

Словацький оператор ГТС, компанія Eustream, не зафіксував зниження обсягів транзиту газу через Україну після вибуху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що диверсія на газопроводі є черговою спробою Росії дискредитувати Україну як партнера в газовій сфері.

13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попросив Національну комісію з регулювання у сфері енергетики встановити економічно обгрунтовані тарифи на транзит російського газу.

Довідка УНІАН. Ставка плати за транзит російського через територію України на 2013 рік прогнозувалася на рівні 3,1 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. У першому кварталі 2012 року транзитна ставка становила 3,08 дол., у другому - 3,11 дол., у третьому й четвертому — 3,12 дол. Згідно з угодою між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит природного газу від 2009 року, транзитна ставка розраховується залежно від ціни на газ. Кабінет міністрів України в проекті державного бюджету на 2014 рік прогнозує транзит газу через територію України на рівні 82 млрд кубометрів.

***

ЄС заборонив імпорт товарів з Криму без українського сертифікату

Рада ЄС ухвалила рішення заборонити імпорт в Європейський Союз товарів з Криму, які не маються українського сертифікату, та закликає це зробити країни-члени ООН.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, що відбулося сьогодні в Люксембурзі.

«Рада нагадує про своє рішуче засудження незаконної анексії Криму і Севастополя і не буде його визнавати. Рада прийняла рішення про заборону імпорту в Європейський Союз товарів, що походять з Криму чи Севастополя, за винятком тих, що отримали сертифікат походження від уряду України», - йдеться у висновках Ради ЄС.

Крім того, Рада закликає Зовнішню службу ЄС та Комісію продовжити моніторинг ситуації і вживати в разі необхідності подальші заходи.

«Рада закликає держави-члени ООН розглянути подібні заходи відповідно до резолюції ГА ООН 68/262», - сказано у висновках.

***

Україна в середу проведе переговори щодо постачання газу з Європи

Україна має намір 25-26 червня провести в Брюсселі широкі переговори з відкриття поставок палива з Європи до України, а також із залучення іноземних компаній до спільного управління вітчизняною газотранспортною системою, заявив на прес-конференції у Києві голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Процес (переговорів - УНІАН) розпочався. Він двосторонній», - сказав Коболєв.

За його словами, найбільше європейські компанії у питанні управління ГТС цікавляться юридичними і економічними аспектами. Зокрема, з юридичної точки зору інвестори чекають схвалення парламентом змін до Закону про трубопровідний транспорт України. З економічної точки зору, інвесторів цікавлять об'єми прокачування газу у майбутньому – наприклад, у разі будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України.

Як раніше повідомляв УНІАН, законопроект про модернізацію ГТС був розроблений у найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, і схвалений на засіданні уряду 18 червня.

За словами Яценюка, процес модернізації і реорганізації роботи української газотранспортної системи відбуватиметься максимально прозоро за участі провідних світових компаній, відібраних на спеціальних публічних тендерах. Проте доводи прем'єра не сприяли ухваленню парламентом закону. Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (4116-А).

Окрім цього, Україна на сьогодні розробляє маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький. Проте використання словацького маршруту в повному обсязі блокується російським «Газпромом». На сьогодні для України відкриті угорський і польський газові маршрути.

***

У Брюсселі 8 липня відбудеться нарада фінансових донорів України

Європейський Союз підтримав проведення 8 липня в Брюсселі координаційної наради донорів високого рівня для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених сьогодні в Люксембурзі.

«Рада сподівається на проведення координаційної наради донорів високого рівня по Україні, яка відбудеться у Брюсселі 8 липня», - зазначено у висновках.

Крім того, ЄС закликав українську владу продовжувати свої зусилля у проведенні реформ, в тому числі конституційної реформи та реформи з децентралізації влади, прав національних меншин, судової системи, у боротьбі з корупцією та поліпшенням бізнес-клімату.

ЄС також привітав активну участь Ради Європи та інших міжнародних організацій у наданні допомоги українській владі для відповідності цих реформ європейським стандартам.

У цьому контексті ЄС підтвердив свою прихильність справі підтримки процесу економічної стабілізації в Україні і нагадав про виплати Європейської комісії на загальну суму 750 млн євро в рамках бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги.

***

Нацбанк і Держказначейство в Луганській області тимчасово не працюють

Луганська торгово-промислова палата (ТПП) заявила про відключення з 16 години 20 червня системи електронних платежів Національного банку України і системи "Е-казна" Державної казначейської служби України у всіх містах і районах Луганської області.

«З 16-00 20.06. 2014 року централізовано були відключені система електронних платежів та «Е-казна» у всіх містах і районах Луганщини», - йдеться в повідомленні палати.

При цьому повідомляється, що окремі банки зуміли створити альтернативні майданчики для забезпечення штатної роботи з клієнтами в інших областях: луганські обласні управління «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» тепер працюють через Київ.

«Ощадбанк» продовжує виконувати делеговані державою зобов'язання», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у даний час на території Донецької та Луганської областей проходить антитерористична операція.

20 червня за заявою Порошенка сили антитерористичної операції до 27 червня припинили бойові дії. Порошенко пропонує мирний план з припинення конфлікту на території Донецької і Луганської областей.

Зокрема, план передбачає одностороннє припинення вогню з боку українських військових. Після цього бойовики повинні скласти зброю, звільнити заручників і захоплені будівлі. Ті, хто не скоював тяжких злочинів, підпадають під амністію, російським найманцям буде надано коридор для повернення на батьківщину.

«Припинення вогню» буде оголошено після завершення процесу відновлення повного контролю на українсько-російському кордоні, і буде тривати незначний проміжок часу.

***

Іспанія теоретично може покрити половину газових поставок з Росії до ЄС

Іспанія могла б покрити близько половини газових поставок, що здійснюються в даний час Російською Федерацією до Європейського Союзу, у разі створення відповідної газової інфраструктури між країнами європейського об'єднання.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск після сьогоднішніх переговорів з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм.

"Іспанія могла б спокійно, якби існувала відповідна мережа сполучень у Європі, забезпечити поставки газу, які на 50% могли б покрити поставки з Росії. Це найкраще показує, наскільки великі резерви зараз є в Європі і наскільки мало потрібно де-факто зробити, аби Європа значно підвищила енергетичну безпеку", - сказав Туск.

Рахой підтвердив, що Іспанія дійсно має таку можливість, не надавши додаткових подробиць.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європи на своєму засіданні 26-27 червня планує обговорити питання підвищення енергетичної безпеки в контексті чергового "газового конфлікту" російського "Газпрому" з Україною.

Раніше Туск заявляв, що більшість країн ЄС згодні з тим, щоб знижувати залежність від Росії за рахунок розвитку газової інфраструктури, ефективніше використовувати альтернативні джерела енергії, розробити механізми взаємної підтримки на випадок перебоїв з поставками російського газу.

У той же час експерти вважають малоймовірним реалізацію ідею Туска про спільні закупівлі газу для всіх країн ЄС, оскільки проти цього виступають найвпливовіші держави об'єднання, що купують російський газ дешевше за інші країни.

ЄС отримує з Росії близько 30% необхідного йому "блакитного палива", половина з якого постачається через Україну.

УНІАН