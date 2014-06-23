Анонс на 24 червня

* Пройде 5-й щорічний Український енергетичний форум.

* Прес-конференція на тему: «Нові тарифи: цікава арифметика». Запрошені: Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКГ Олексій Хабатюк, директор Фонду екологічних інвестицій. Учасники розкажуть, як формуються тарифи, чому вони не прозорі, хто на цьому «заробляє».

* Пікетування вкладниками Актив-Банку Національного банку України.

* Відбудеться прес-конференція та інформаційний семінар-дискусія на тему: «Угода про асоціацію: можливості для українського бізнесу». Напередодні підписання економічної частини Угоди про асоціацію учасники заходу обговорять перспективи розвитку малого і середнього бізнесу та алгоритм дій для українських підприємців у нових умовах. Буде презентовано проект для малого і середнього бізнесу «Інформування щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною: Що це означає для мене?», який фінансується ЄС. Учасники: Ендрю Расбаш, керівник Управління програм допомоги в Україні та координатор з питань співпраці Представництва ЄС в Україні; Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Ігор Бураковський, експерт проекту ЄС «Інформування щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною: Що це означає для мене?», голова Правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

* Відбудеться брифінг голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія Рудика.

* Відбудеться прес-брифінг у рамках семінару «Норвезько-українська співпраця у сфері торгівлі морепродуктів у нових українських умовах». Організатор - Норвезький комітет з питань риби.

* Прес-конференція на тему: "Заходи Нацкомфінпослуг щодо подолання проблеми низької капіталізації страхового ринку".

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Роман Івченко - політичний лідер чи шахрай-забудовник?". Більше 50 сімей стали жертвами будівельної афери, інвестувавши свої кошти в житловий комплекс "Перлина Ірпінських Липок". Побудувати справжній житловий комплекс зобов'язалася будівельна компанія "Давфір Фінанс", генеральним директором якої є не хто інший, як голова політичної партії "Глас Народу" Роман Івченко. Чи зможуть вкладники повернути свої гроші? На чиєму боці судді, прокурори і міліція? Хто ще став жертвою політика? Чи стане нова влада на захист ошуканих інвесторів? На ці та інші питання спробують знайти відповідь учасники прес-конференції. Учасники: Володимир Лесик, голова асоціації захисту прав громадян України; Людмила Соколова, ошуканий інвестор; Роман Дрижденко, ошуканий власник земельної ділянки; Володимир Кравчук, директор ТОВ "АЕС-Груп" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63